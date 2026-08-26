'चाचा! बहुत दिन बाद...' पवन सिंह ने छुए लालू प्रसाद यादव के पैर, फैन्स बोले- संस्कार

भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं. ये मुलाकात पटना में आयोजित 'भोजपुरी बवाल' शो के ग्रैंड फिनाले के दौरान हुई, जहां बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे.

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वायरल वीडियो में क्या हुआ?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही पवन सिंह की नजर लालू यादव पर पड़ी, वो तुरंत उनके पास पहुंचे और झुककर उनके पैर छू लिए. इस दौरान पवन सिंह ने कहा, "चाचा, बहुत दिन बाद मिले." लालू यादव ने मुस्कुराते हुए पवन सिंह के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया. दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई, जो पूरी तरह से कैमरों में कैद हो गई.

ये मुलाकात इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि पवन सिंह बीजेपी के एमएलसी हैं, जबकि लालू यादव आरजेडी के प्रमुख और विपक्ष के दिग्गज नेता हैं. दोनों अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं से आते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री और बिहार की संस्कृति में बड़ों का आदर करना एक परंपरा रही है. पवन सिंह का लालू को 'चाचा' कहकर बुलाना और उनके पैर छूना इसी सांस्कृतिक मर्यादा को दर्शाता है.

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ग्रैंड फिनाले पर पहुंचे दिग्गज नेता

'भोजपुरी बवाल' शो के ग्रैंड फिनाले में बिहार के कई बड़े नेता और भोजपुरी कलाकार शामिल हुए. ग्रैंड फिनाले के मंच से पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए फिल्म सिटी बनाने की मांग भी रखी, जो भोजपुरी कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग इस पवन सिंह और लालू प्रसाद की मुलाकात की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने पवन सिंह की विनम्रता और संस्कृति का सम्मान करने के अंदाज को सराहा है. हालांकि, कुछ लोग इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं, खासकर जब तेज प्रताप यादव ने इसी कार्यक्रम में पवन सिंह पर कुछ विवादास्पद टिप्पणियां भी की थीं.

पवन सिंह और लालू यादव की ये मुलाकात भोजपुरी इंडस्ट्री और बिहार की राजनीति दोनों में चर्चा का विषय बनी हुई है. ये दिखाता है कि भले ही राजनीतिक विचारधाराएं अलग हों, लेकिन संस्कृति और आपसी सम्मान की भावना लोगों को जोड़ती है.

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