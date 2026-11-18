उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा हो रही है. जिसमें कई नेता पहुंच रहे हैं और धार्मिक-राजनीतिक मुद्दों पर खूब चर्चा भी हो रही है. इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने धार्मिक कथाओं और प्रवचनों को रोकने की कोशिशों पर सवाल उठाते हुए ऐसा बयान दिया, जिसने सियासी हलकों में भी ध्यान खींचा. उन्होंने कहा कि अगर कथा रोकने की मांग उठेगी तो फिर नमाज रोकने की मांग भी उठ सकती है. इससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हो सकता है.

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धीरेंद्र शास्त्री ने साफ कहा कि धार्मिक प्रवचन और कथाएं नहीं रोकी जानी चाहिए. उनके मुताबिक कथा में सिर्फ बोलने वाले को ही नहीं, बल्कि सुनने वाले लोगों को भी लाभ मिलता है. ऐसे आयोजनों से समाज में धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार होता है.

'कथा का मकसद राजनीति नहीं, सनातन का प्रचार'

कथाओं के आयोजन को लेकर राजनीतिक फायदे के आरोपों पर भी धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी बात रखी. उन्होंने माना कि चुनावी साल में अक्सर धार्मिक कथाओं का आयोजन होता है. ऐसे में लोग इन कार्यक्रमों को राजनीति से जोड़कर देखते हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य चुनावी राजनीति करना नहीं, बल्कि सनातन धर्म का प्रचार करना है.

शास्त्री के मुताबिक अगर किसी राजनीतिक दल को ऐसे आयोजनों से फायदा मिलता है तो यह उस दल का अपना मामला है. कथा में शामिल होने वाले वक्ता और श्रोता, दोनों को इसका लाभ मिलता है. धीरेंद्र शास्त्री ने मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनाने का संकल्प भी दोहराया. उनके इस संकल्प के साथ धार्मिक कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच मंदिर निर्माण का मुद्दा भी चर्चा में रहा.

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बृजभूषण ने राजा भैया को लेकर दिया बड़ा बयान

इस कार्यक्रम में भाजपा के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए. पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान खास चर्चा में रहा. उन्होंने राजा भैया की ओर इशारा करते हुए कहा, "दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा."

प्रतापगढ़ में रामकथा के मंच से आए इन बयानों ने धार्मिक आयोजन को राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना दिया. एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री ने कथा, नमाज और सनातन धर्म को लेकर अपनी बात रखी, तो दूसरी तरफ बृजभूषण के बयान ने राजा भैया के सियासी प्रभाव को लेकर नई चर्चा छेड़ दी.

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