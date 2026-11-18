कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने कहा है कि दिल्ली में उनके आवासीय पते का सत्यापन हो गया है. उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक लाख से अधिक पुलिसकर्मियों वाली फोर्स पिछले एक महीने में उनका पता सत्यापित नहीं कर पाई. दास ने यह बात विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने हुई सुनवाई के बाद कही.

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सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने सुनवाई के दौरान अपने आवासीय पते के सत्यापन के लिए कुछ दस्तावेज जमा किए. हालांकि, उन्होंने इसके साथ शर्त रखी कि दिल्ली पुलिस इन दस्तावेजों को लीक नहीं करेगी और उनका इस्तेमाल केवल पते के सत्यापन के लिए ही किया जाएगा.

दास ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने स्पष्ट शर्तों के साथ दस्तावेज सौंपे थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि दिल्ली पुलिस इन्हें लीक कर सकती है और बाद में ये दस्तावेज कुछ पैसों के लिए काम करने वाले ट्रोल्स के हाथों में पहुंच सकते हैं. उनके मुताबिक, इसके बाद दक्षिणपंथी प्रचार के लिए इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है.उन्होंने कहा कि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली और निर्देश दिया कि दस्तावेजों का इस्तेमाल केवल आवासीय पते के सत्यापन के लिए किया जाए, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं.

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'एक महीने में पता नहीं लगा पाई दिल्ली पुलिस'

दास ने दिल्ली पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि यह हैरानी की बात है कि एक लाख से अधिक पुलिसकर्मियों वाली दिल्ली पुलिस पिछले एक महीने से यह नहीं ढूंढ पाई कि वह दिल्ली में कहां रहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले उनका पता लीक हुआ था, यूट्यूबर्स उनके आवास पर पहुंच गए थे और उनके घर पर हुई दिवाली पार्टी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं.

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सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में दास ने कहा कि पूरी कार्यवाही उनके आवासीय पते के सत्यापन के लिए हुई. उन्होंने बताया कि जज के पहुंचने का करीब दो घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई.

उन्होंने कहा, "यह फैक्ट है कि दिल्ली पुलिस को पता है कि मैं कहां रहता हूं, लेकिन वह यह सत्यापित नहीं कर पाई कि मैं कहां रहता हूं. हम इसी सत्यापन के लिए यहां आए थे. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मेरा पता सत्यापित हो गया है."

क्यों हुई थी SEM के सामने पेशी?

सौरव दास और कॉकरोच जनता पार्टी के एक अन्य नेता आशुतोष रांका मंगलवार को अपने जमानतदारों और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. यहां SEM की सहायक पुलिस आयुक्त ऋतु राज के सामने कार्यवाही हुई.

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दोनों नेताओं को 21 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत से रिहा किया गया था. इसके लिए उन्होंने 50-50 हजार रुपये के व्यक्तिगत और जमानती मुचलके जमा किए थे. साथ ही शांति बनाए रखने और जंतर-मंतर को गैर-अधिसूचित विरोध स्थल घोषित किए जाने तक वहां प्रदर्शन का आह्वान नहीं करने का लिखित आश्वासन दिया था.

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इससे पहले 23 अक्टूबर को हुई सुनवाई में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने सौरव दास को दिल्ली में अपने मौजूदा आवासीय पते की पुष्टि करने वाले सत्यापन योग्य दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया था. इसी निर्देश के तहत मंगलवार को उन्होंने दस्तावेज पेश किए.

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