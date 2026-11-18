केरलम में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मंगलवार शाम एक बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई. एयरपोर्ट के बेहद करीब एक निजी जमीन पर ऊंची क्रेन खड़ी होने के कारण दो विमानों को उतरने की परमिशन नहीं मिल सकी. सुरक्षा खतरे को देखते हुए इन दोनों विमानों को लैंडिंग से पहले करीब 20 से 30 मिनट तक हवा में ही चक्कर लगाने पड़े.

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एयरपोर्ट के सूत्रों के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने शाम करीब 4 बजे इस क्रेन को देखा. ये क्रेन एयरपोर्ट के पास स्थित एक निजी जमीन पर मरम्मत के दौरान ऊपर उठाई गई थी. विमानों की सुरक्षा के लिए इसे खतरा मानते हुए एटीसी ने तुरंत एयरपोर्ट प्रशासन को अलर्ट कर दिया.

सूचना मिलते ही एयरपोर्ट के अधिकारी हरकत में आए और क्रेन की सही लोकेशन का पता लगाकर उसे हटवाने की कवायद शुरू की. मौके पर पुलिसकर्मी भी पहुंच गए.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस क्रेन को सर्विसिंग के लिए वहां लाया गया था. लेकिन, ऊपर उठाते समय अचानक आई किसी तकनीकी खराबी के कारण ये बीच में ही फंस गई.

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पून्थुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत

प्रशासन और पुलिस की मशक्कत के बाद क्रेन और उससे जुड़े वाहन को वहां से हटाया गया. रास्ता पूरी तरह साफ होने के बाद ही हवाई यातायात सामान्य रूप से बहाल हो सका और विमानों की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई. इस गंभीर लापरवाही को लेकर एयरपोर्ट अधिकारियों ने पून्थुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

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