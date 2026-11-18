महाराष्ट्र के पुणे में लकड़ी के बाजार में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि 50 से 60 दुकानें इसकी चपेट में आ गईं. सूचना मिलते ही दमकल की 27 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. इस दौरान पास की रिहायशी कॉलोनी को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया.

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यह घटना मंगलवार रात करीब 2 बजे की है. पुणे के टिंबर मार्केट में लकड़ी का सामान बेचने वाली कई दुकानें हैं. बाजार शहर के घने इलाकों में शामिल है. ऐसे में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं.



चारों तरफ से पानी डालकर बुझाई आग

दमकलकर्मियों ने आग बुझाने के लिए चारों तरफ से पानी की बौछार की. मौके पर 27 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई. करीब दो घंटे तक चले इस अभियान के बाद आग बुझा दी गई. आग पास की रिहायशी कॉलोनी तक भी पहुंच सकती थी. हालांकि, दमकलकर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया. इससे आसपास रहने वाले लोगों के घरों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया.

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आग बुझने के बाद मौके पर कूलिंग का काम जारी है. इसका मकसद आग से गर्म हुई जगहों को ठंडा करना है, ताकि दोबारा आग भड़कने का खतरा न रहे. इस घटना में अब तक किसी के घायल होने या जान जाने की खबर नहीं है. फिलहाल आग लगने की सही वजह सामने नहीं आई है. दमकल विभाग की ओर से इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. आग से कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, इसका आकलन भी किया जा रहा है.

इनपुट: राहुल गायकवाड़



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