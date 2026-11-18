हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ उनकी ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कुल्लू से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने मोर्चा खोल दिया है. सुंदर सिंह ठाकुर ने कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि मंत्री बनना उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि यह कुल्लू जिले के सम्मान और वहां के पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सवाल है.

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धर्मशाला के तपोवन में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू कोई ऐसा जिला नहीं है, जिसे नजरअंदाज किया जा सके. यह हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है. ऐसे में यहां के लोगों की भावनाओं और सम्मान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, "कुल्लू कोई नो-मैन लैंड नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है. कुल्लू ने पर्यटन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई है. इसलिए यहां के लोगों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए."

विधायक ने आगे कहा कि कुल्लू के लोग केवल आयोजनों में बाजा बजाने या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे अपने सम्मान के लिए लड़ना भी जानते हैं. उन्होंने साफ कहा कि कुल्लू के स्वाभिमान के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

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मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे रहे हैं सुंदर सिंह

सुंदर सिंह ठाकुर 8 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार से पहले मुख्य संसदीय सचिव (CPS) नियुक्त किए गए छह विधायकों में शामिल थे. हालांकि, 13 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी थी. इसके बाद से ही उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में खाली पड़े एकमात्र पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कई मौकों पर सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल करने के संकेत दे चुके हैं. लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री के उस बयान ने उनके समर्थकों की बेचैनी बढ़ा दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुंदर सिंह ठाकुर मंत्री तब बनेंगे, जब उनके सितारे साथ देंगे.

इस बयान के बाद कुल्लू विधायक के समर्थकों में नाराजगी की चर्चा तेज हो गई है. विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधा था. अन्नी में एक रैली के दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि सुंदर सिंह ठाकुर को अपने सम्मान की कीमत पर कैबिनेट में शामिल होने का प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं करना चाहिए.

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जिला कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस पर भी उठाए सवाल

सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू जिला कांग्रेस अध्यक्ष सेसराम आजाद को जारी कारण बताओ नोटिस पर भी सवाल उठाए. आजाद को कथित अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस दिया गया है.

विधायक ने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि वह एक साधारण परिवार से आते हैं और संघर्ष के दम पर राजनीति में आगे बढ़े हैं. उनका किसी राजनीतिक परिवार, राजवंश या सियासी घराने से संबंध नहीं है.

उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता ही उनकी असली ताकत हैं और कार्यकर्ताओं के फैसले उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं. उनके इस बयान को हिमाचल कांग्रेस में कुल्लू के प्रतिनिधित्व और कैबिनेट में हिस्सेदारी को लेकर बढ़ती नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है.

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