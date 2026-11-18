आजकल सोशल मीडिया पर नजर डालें तो एक इंटरेस्टिंग बदलाव देखने को मिलता है. जिस दौर में नए गानों और रैप का खूब ट्रेंड है, उसी दौर में जेन जी पुराने गानों पर रील बना रही है. 60 और 70 के दशक के गानों से लेकर 90 के दशक के रोमांटिक गानों तक, पुराने म्यूजिक का जादू एक बार फिर जेन जी के सिर चढ़कर बोल रहा है.

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हैरानी की बात ये है कि जिन गानों को कभी जेन जी के मम्मी-पापा या दादा-दादी सुना करते थे, आज वहीं गाने जेन जी की पसंद बन रहे हैं. इंस्टाग्राम पर 'अभी ना जाओ छोड़कर', 'हम तेरे प्यार में सारा आलम', 'बाहों में चले आओ' जैसे गाने एक बार फिर सुनाई दे रहे हैं और जेन जी के प्ले लिस्ट का हिस्सा बन चुके है.

आखिर पुराने गानों में ऐसा क्या है?

इसकी एक बड़ी वजह पुराने गानों का म्यूजिक और उनके बोल हैं. आज के कई गानों के मुकाबले पुराने गानों में प्यार, इंतजार और रिश्तों को जिस तरह दिखाया जाता था, वो जेन जी को काफी पसंद आता है. जेन जी को इन गानों में एक अलग तरह का सुकून मिलता है. यही वजह है कि वे इन्हें सिर्फ सुनती ही नहीं, बल्कि अपनी फोटोज़, वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट में भी यूज करती हैं.

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सोशल मीडिया ने बढ़ाया पुरानी धुनों का ट्रेंड

इंस्टाग्राम रील्स और दूसरे सोशल मीडिया मंचों ने भी पुराने गानों को नई पहचान देने में बड़ी भूमिका निभाई है. जब कोई पुराना गाना किसी वीडियो या रील में यूज होता है और लोगों को पसंद आता है, तो दूसरे लोग भी उसे अपनाने लगते हैं. इस तरह एक पुराना गाना नई पीढ़ी तक पहुंच जाता है.

इसके अलावा, पुराने गानों को पसंद करना जेन जी के लिए अपनी अलग पहचान दिखाने का तरीका भी बन रहा है. जहां हर कोई नए गानों की बात करता है, वहीं पुराने म्यूजिक को पसंद करना उन्हें दूसरों से थोड़ा अलग बनाता है, जिससे वो खुद के म्यूजिक टेस्ट को दूसरे से बेहतर मानते है और खुद को एलीट समझते है.

इससे साफ है कि म्यूजिक की पसंद किसी एक पीढ़ी तक सीमित नहीं होती. गाने पुराने हो सकते है, लेकिन उनका असर कभी पुराना नहीं पड़ता. जेन जी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अच्छी म्यूजिक हर उम्र के लोगों के बीच सदा बहार है.

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