जम्मू-कश्मीर के दक्षिण कश्मीर स्थित कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. सुरक्षाबलों ने आतंकी लतीफ फट को सरेंडर करने को कहा है, हालांकि लतीफ भट सरेंडर करता नजर नहीं आ रहा. लतीफ भट से वीडियो कॉल पर बात की गई और हथियार डालने के लिए कहा गया है. लेकिन उसने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है.

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लतीफ भट फिलहाल एक मस्जिद मे छिपा हुआ है. यह जंगलपोरा इलाके में एक 3 मंजिला मस्जिद है. सुरक्षाबल पूरा समय ले रहे हैं ताकि वह सरेंडर कर दे या फिर सटीक गोलीबारी के जरिए उसे बाहर निकाला जा सके.

'आत्मसमर्पण कर दो...'

9 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर ने उसे आखिरी लाइफलाइन देते हुए कह दिया है कि अगर वह आत्मसमर्पण कर देगा तो उसकी जान बख्श दी जाएगी. हालांकि लतीफ भट ने आत्मसमर्पण करने से साफ मना कर दिया है. उसने मना करते हुए कहा, 'अल्लाह के सिवा मेरे साथ कोई नहीं है.'

लतीफ भट के पास यह आत्मसमर्पण करने का आखिरी मौका है. दरअसल, इस तरह के ऑपरेशनों में एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया अपनाई जाती है. जब आरोपी सरेंडर करने से बार-बार मना करता है तो ऑपरेशन शुरू किया जाता है और गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जाता है.

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#WATCH | Jammu and Kashmir: Encounter underway between security forces and terrorists in Kulgam (Visuals deferred by unspecified time; no live operational details disclosed) https://t.co/NCv1e2KLWs — ANI (@ANI) November 18, 2026

CCTV फुटेज से हुआ खुलासा

लतीफ भट कुलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है. इस मामले की जांच के दौरान कई अहम खुलासे हुए हैं. जांच में सामने आया है कि इस हमले को अंजाम देने से पहले आतंकवादी उमर निसार डार ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर लतीफ भट के साथ मिलकर कई इलाकों की रेकी की थी.

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इन दोनों की ये साजिश वहां लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों में कैद हो गई थी. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, 10 नवंबर 2026 को उमर निसार डार और लश्कर कमांडर लतीफ भट ने कुलगाम के कई इलाकों का दौरा किया था.

दोनों ने मीर बाजार, अखरान, हबलिश और किलम जैसे इलाकों में घूमकर सुरक्षा बलों पर हमले के लिए ठिकानों की पहचान की थी. इसके अगले दिन यानी 11 नवंबर को दोनों ने मिलकर अखरान में CRPF के एक नाके पर अचानक हमला बोल दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए थे.

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