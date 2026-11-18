नौकरी की तलाश में ज्यादातर युवा LinkedIn, Naukri और दूसरे जॉब पोर्टल पर घंटों समय बिताते हैं. लेकिन कई जगहों पर आवेदन करने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है. वैसे तो सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई लेकिन बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं.

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक शख्स ने लोगों को सलाह दी कि वह घंटों जॉब पोर्टल समय बिताने के बजाय कंपनियों के फाउंडर्स और हायरिंग मैनेजर्स को सीधे ईमेल भेजने शुरू करना चाहिए. उसका दावा है कि इसी तरीके से उसे 40 लाख रुपये सालाना तक के ऑफर मिले और एक ऑफर 45 लाख रुपये सालाना तक का था. अब उसने Reddit पर अपनी इस रणनीति के बारे में बताया है.

लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि क्या होती है कोल्ड ईमेल?

मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, लेकिन वहां कोई वैकेंसी नहीं दिख रही. ऐसे में आप उस कंपनी के फाउंडर, HR या हायरिंग मैनेजर को सीधे ईमेल भेजकर अपना परिचय दे सकते हैं. इसमें आप अपनी स्किल्स, अनुभव और यह बताते हैं कि आप कंपनी के लिए किस तरह उपयोगी हो सकते हैं.

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जॉब पोर्टल के बजाय सीधे कंपनियों से किया संपर्क

पोस्ट में शख्स ने बताया कि नॉन-टेक्निकल बैकग्राउंड होने के बावजूद उसे अच्छी सैलरी वाले जॉब ऑफर मिले. यूजर के मुताबिक, उसने नौकरी तलाशने के लिए सिर्फ जॉब पोर्टल पर निर्भर रहने के बजाय कंपनियों के फाउंडर्स और हायरिंग मैनेजर्स को सीधे ईमेल भेजे. उसने अपनी पोस्ट में लिखा कि उसे लगभग हर नौकरी कोल्ड ईमेल के जरिए ही मिली. इनमें 40 लाख रुपये सालाना तक के ऑफर भी शामिल थे. इस अनुभव के आधार पर उसने दूसरे नौकरी तलाश रहे युवाओं को भी अपना तरीका आजमाने की सलाह दी.

कैसा होना चाहिए नौकरी का ईमेल?

Reddit यूजर ने बताया कि कंपनियों को ईमेल भेजते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत अहम होता है. उसके मुताबिक, एक अच्छा कोल्ड ईमेल इन छह चीजों को शामिल करके तैयार किया जा सकता है.

अपना इंट्रो छोटा रखें- शख्स ने आगे बताया कि ईमेल की शुरुआत में आप अपना छोटा लेकिन अच्छा इंट्रो रखें. इसमें बताएं कि आप कौन हैं, अब तक आपने क्या काम किया है और आपके पास कौन कौन सी स्किल है.

कंपनी को ईमेल करने की वजह बताएं- जिस कंपनी को ईमेल भेज रहे हैं, उसके बारे में पहले जानकारी जुटाएं. यह बताएं कि आप उसी कंपनी से संपर्क क्यों कर रहे हैं. हर जगह एक जैसा ईमेल भेजने से बचें.

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किस रोल में काम करना चाहते हैं- ईमेल में बताएं कि आप किस तरह की नौकरी या किस पद के लिए अवसर तलाश रहे हैं. साथ ही यह भी समझाएं कि उस भूमिका के लिए आप किस तरह उपयोगी हो सकते हैं.

रिज्यूमे का लिंक जरूर दें- ईमेल के साथ अपना रिज्यूमे लिंक शेयर करें, ताकि सामने वाले को आपकी योग्यता और अनुभव जानने के लिए अलग से पूछना न पड़े.

पोर्टफोलियो दिखाएं- अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है या पहले का काम दिखाने के लिए पोर्टफोलियो उपलब्ध है, तो उसका लिंक भी शामिल करें. इससे कंपनी को आपकी स्किल्स समझने में मदद मिल सकती है.

कंपनी के लिए कोई उपयोगी सुझाव दें- यूजर के मुताबिक, ईमेल में कंपनी के प्रोडक्ट, बिजनेस या कामकाज को लेकर कोई खास सुझाव या अपनी समझ भी शेयर करनी चाहिए.

ईमेल भेजने के बाद फॉलोअप करना भी जरूरी

यूजर ने सिर्फ ईमेल भेजने की सलाह नहीं दी बल्कि उसका तरीका भी बताया. उसके मुताबिक, उम्मीदवारों को कंपनियों के फाउंडर्स और हायरिंग मैनेजर्स को सीधे संपर्क करना चाहिए. ईमेल छोटा रखें और हर कंपनी के हिसाब से उसमें बदलाव करें. एक ही मैसेज को कॉपी-पेस्ट करके कई कंपनियों को न भेजें. अगर चार से पांच दिन तक कोई जवाब नहीं मिलता है, तो एक बार फॉलोअप भी किया जा सकता है. उसने उम्मीदवारों को भरोसे के साथ संपर्क करने की सलाह दी. उसके मुताबिक, ईमेल का मकसद सिर्फ नौकरी मांगना नहीं बल्कि कंपनी को यह वजह देना होना चाहिए कि वह आपसे बातचीत करें.

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Reddit पर पोस्ट को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी आईं. कुछ लोगों ने कोल्ड ईमेलिंग के तरीके को उपयोगी बताया. उनका कहना था कि कंपनी और उसकी जरूरतों को समझकर भेजा गया व्यक्तिगत ईमेल नौकरी के अवसर तक पहुंचने में मदद कर सकता है. हालांकि, कुछ यूजर्स ने पोस्ट की प्रामाणिकता पर सवाल भी उठाए. कुछ लोगों को लगा कि इसके पीछे किसी टूल या सर्विस का प्रचार हो सकता है.

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