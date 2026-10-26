6 सेकेंड में मौत! होटल के कमरे में घुसते ही धड़ाम से गिरी बैंक मैनेजर की पत्नी, LIVE VIDEO आया सामने

यूपी के झांसी स्थित ऋषभ होटल में 28 वर्षीय मुस्कान सिमौलिया की शादी के तीन महीने बाद ही संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मृतका के पिता रामजी लाल ने बैंक मैनेजर पति नीलेश पर हत्या का आरोप लगाया है. यह घटना 24 अक्टूबर को सामने आई, जब मृतका अपने पति के साथ होटल के कमरे में ठहरी थी. पति के अनुसार वह अचानक गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हुई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

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होटल के कमरे का सामने आया लाइव वीडियो

सोशल मीडिया पर 47 सेकंड का एक सीसीटीवी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन लोग होटल की गैलरी से कमरे की ओर जा रहे हैं. इसके बाद दो लोग कमरे में घुसते हैं और पीछे से युवती भी जाती है, तभी वह कमरे के दरवाजे के बाहर अचानक गिर जाती है.

बताया जा रहा है कि इसके बाद आनन-फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह पूरा मामला झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ऋषभ होटल का बताया जा रहा है.

मायके वालों ने दामाद पर लगाए गंभीर आरोप

मृतका के पिता रामजी लाल अहिरवार ने अपने दामाद नीलेश पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. पिता का कहना है कि उनकी बेटी की शादी 29 जून को मध्य प्रदेश के विदिशा निवासी नीलेश के साथ हुई थी. शादी के बाद बेटी ने बताया था कि नीलेश पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी इंदौर में रहती है. इसी बात को लेकर दामाद अक्सर बेटी को परेशान करता था और ताने देता था. पिता का आरोप है कि दामाद ने उनकी बेटी का मुंह पकड़कर दीवार में मारा, जिससे उसके सिर में चोट आई और उसकी मौत हो गई.

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पुलिस ने पति को लिया हिरासत में, जांच जारी

पुलिस अधीक्षक नगर प्रीति सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला जिला अस्पताल में मृत अवस्था में लाई गई है. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत जिला अस्पताल पहुंची, जहां मृतका का पति भी मौजूद था. पूछताछ में पति ने बताया कि वे दोनों ऋषभ होटल के कमरा नंबर 212 में रुके हुए थे और सुबह चेकआउट के दौरान अचानक उसकी पत्नी गिर पड़ी. पुलिस ने होटल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज की जांच की है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है और पिता के आरोपों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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