Ragi Mudde: दक्षिण भारतीय व्यंजन अपने खास मसालों, हल्केपन और पोषण के लिए पूरे भारत के साथ ही दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं. लेकिन इडली डोसा तो आपने खूब खाया होगा लेकिन क्या आपने कभी कर्नाटक का फेमस रागी मुद्दे ट्राई किया है. यह पारंपरिक डिश दिखने में जितनी साधारण लगती हैं, स्वाद में उतनी ही लाजवाब और पोषण से भरपूर होती है. अगर आप भी रागी का सेवन करते हैं या इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो यहां हम आपको इसकी आसान रेसिपी बता रहे हैं.

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सामग्री:

रागी का आटा. 1 कप

पानी. 2 से 2¼ कप (सही माप के लिए आटे से दोगुना पानी लें)

घी या तेल. 1 छोटा चम्मच

नमक. स्वादानुसार (लगभग ¼ छोटा चम्मच)

बनाने का तरीका

एक कटोरी में 2 चम्मच रागी का आटा और लगभग आधा कप ठंडा या सामान्य पानी डालकर अच्छी तरह फेंट लें. इस घोल में कोई गांठ (लम्स) नहीं रहनी चाहिए.

एक मोटे तले वाली कढ़ाई या पैन में बचा हुआ पानी डालें और उसमें नमक तथा घी मिलाएं.

जब पानी में उबाल आने लगे, तो तैयार किया हुआ रागी का घोल धीरे-धीरे डालें और लगातार चलाते रहें ताकि गांठें न पड़ें

घोल में दोबारा उबाल आने पर आंच धीमी कर दें और बचा हुआ सूखा रागी का आटा ऊपर से फैलाते हुए डालें. अब बर्तन को ढककर 4-5 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें.

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ढक्कन हटाकर बेलन या लकड़ी के चम्मच की मदद से आटे को तेज़ी से और अच्छी तरह मिलाएं. इसे तब तक चलाएं जब तक सारा आटा एक साथ इकट्ठा होकर पैन के किनारे न छोड़ने लगे. गैस बंद करके इसे 2-3 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें.

जब मिश्रण हल्का ठंडा हो जाए (इतना कि हाथ से छुआ जा सके), तो हथेलियों पर थोड़ा पानी या घी लगाएं. आटे को चिकना करते हुए लड्डू के आकार के बड़े गोल बॉल्स बना लें.

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