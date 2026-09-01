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'सर, सड़क बनवा दीजिए, ड्रेस गंदी हो जाती है' कक्षा 1 की छात्रा की मऊ DM से फरियाद, मिला ये जवाब

मऊ में 7 साल की मासूम छात्रा समरा नाज अपने मोहल्ले की टूटी सड़क बनवाने की गुहार लेकर सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गई. बच्ची की शिकायत पर डीएम आनंद वर्धन ने समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया और उसे रोज स्कूल जाकर पढ़ाई करने को प्रेरित किया.

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मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने दिया सड़क बनवाने का आश्वासन (Photo- ITG)
मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने दिया सड़क बनवाने का आश्वासन (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: मऊ जिले के नगर क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर-17 की रहने वाली 7 वर्षीय मासूम बच्ची समरा नाज ने अपने मोहल्ले की टूटी सड़क बनवाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम से गुहार लगाई. कक्षा एक में पढ़ने वाली यह छात्रा हाथों में बदहाली का शिकायती पत्र लेकर सीधे डीएम दरबार पहुंची. बच्ची ने जिलाधिकारी को बताया कि स्कूल आते-जाते समय खराब कच्ची सड़क के कारण वह गिर जाती है और उसकी स्कूल ड्रेस गंदी हो जाती है. 

जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने बच्ची की बात सुनकर टीम से जांच कराने और समाधान का आश्वासन दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मिडिया पर वायरल हो रहा है. लोग बच्ची की हिम्मत की दाद दे रहे हैं, वहीं डीएम के अप्रोच की भी तारीफ कर रहे हैं. 

मासूम की फरियाद और दर्द

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निजी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली समरा नाज अपने घर के रास्ते की बदहाली से परेशान होकर खुद डीएम से मिलने पहुंची. बच्ची ने सीधे शब्दों में डीएम से कहा कि सर मेरे घर का रास्ता बनवा दीजिए. उसने बताया कि रास्ता बेहद खराब होने से उसे स्कूल आने-जाने में भारी दिक्कत होती है और वह कई बार गिर जाती है.

डीएम का आश्वासन और दुलार

जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने मासूम की पूरी बात ध्यान से सुनी और परिजनों से सड़क के बारे में जानकारी ली. उन्होंने बच्ची को दुलारते हुए कहा कि रास्ता बनवाया जाएगा. साथ ही डीएम ने बच्ची को रोज स्कूल जाने और ध्यान लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया.

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प्रशासन की जांच और कार्रवाई

डीएम आनंद वर्धन के अनुसार, वार्ड 17 में लगभग 25 मीटर रास्ता कच्चा है. उन्होंने बताया कि इस रास्ते की जांच के लिए टीम भेजी जाएगी और जो भी संभव समाधान होगा, उसे पूरा किया जाएगा ताकि बच्ची और अन्य लोगों का आवागमन आसान हो सके.

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