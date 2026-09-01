scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेपाल में बाढ़ का नया खतरा, कैलाश मानसरोवर के रूट-2 पर धारचूला के लिए भी अलर्ट

नेपाल में मंगलवार को NDRRMA ने पूर्वी, मध्य व पश्चिमी कई जिलों में बाढ़ का नया अलर्ट जारी किया. नुवाकोट-रसुवा में फ्लैश फ्लड का खतरा अधिक, नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने व सावधानी बरतने की सलाह दी गई.

Advertisement
X
नेपाल में 6 दिन पहले आई त्रासदी की वजह से 900 से ज्यादा लोगा मारे गए हैं. (Photo: PTI)
नेपाल में 6 दिन पहले आई त्रासदी की वजह से 900 से ज्यादा लोगा मारे गए हैं. (Photo: PTI)

नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम तथा प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) ने मंगलवार को देश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में बाढ़ के जोखिम को लेकर नया अलर्ट जारी किया है. प्राधिकरण ने नदियों और छोटी नदियों-नालों के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है. 

मॉनसून के दौरान नेपाल में भारी बारिश आम बात है, लेकिन जब कई जिलों में एक साथ जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई जाती है तो स्थिति गंभीर हो जाती है. इस अलर्ट का मकसद समय रहते लोगों को चेतावनी देकर जान-माल के नुकसान को कम करना है.

NDRRMA के अनुसार नुवाकोट और रसुवा जिलों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आने की आशंका सबसे ज्यादा है. इन क्षेत्रों में छोटी नदियों और नालों का पानी तेजी से बढ़ने की संभावना है. फ्लैश फ्लड इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि यह बहुत कम समय में आता है और लोगों को भागने का मौका नहीं मिल पाता. 

सम्बंधित ख़बरें

Nepal flood El nino
जुलाई से ही गरम था ये इलाका... कहीं अल-नीनो तो नहीं है नेपाल में तबाही की वजह?
glacial lakes Nepal Tibet border risk
नेपाल के ऊपर भोटेकोशी जैसे और 47 'वाटर बम', कभी भी ला सकते हैं बड़ी तबाही
187 Earthquakes, Ring Of Fire
7 दिन में 187 भूकंप, धरती के 'रिंग ऑफ फायर' में क्यों बढ़ी हलचल?
September Rainfall
बारिश पर ब्रेक! सितंबर-अक्टूबर में कम बरसेंगे बादल, इन इलाकों में राहत
Nepal Flood disaster
ऊपर से आया बर्फ-पत्थर का सैलाब, नेपाल की तबाही पर वैज्ञानिकों की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: फ्लैश फ्लड की ताकत... केदारनाथ के पीछे आए पत्थर की तरह नेपाल में बहा बड़ा पत्थर, गांव में आकर रुका

पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के कटाव, भूस्खलन और सड़कों के बंद होने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए इन दो जिलों के निवासियों को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Advertisement

पूर्वी और मध्य नेपाल के कई जिले अलर्ट में

पूर्वी और मध्य नेपाल के कई जिलों में जलस्तर बढ़ने और मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का जोखिम बताया गया है. इनमें ताप्लेजुंग, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटांग, ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिंधुपालचोक, ललितपुर, काभ्रेपलानचोक, भक्तपुर, काठमांडू और धादिंग शामिल हैं. 

काठमांडू घाटी और आसपास के इलाकों में भी सतर्कता जरूरी है क्योंकि यहां आबादी घनी है. छोटी नदियां अचानक उफान पर आ सकती हैं. पहाड़ी इलाकों में बारिश का पानी तेजी से नीचे की ओर बहता है, जिससे नदी किनारे बसे गांव और कस्बे प्रभावित हो सकते हैं.

Nepal flood alert

पश्चिमी नेपाल के जिलों में भी सतर्कता

पश्चिमी नेपाल में भी कई जिले अलर्ट के दायरे में हैं. इनमें गोरखा, लमजुंग, डोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, धारचूला, बैतड़ी, डडेलधुरा, डोटी, कैलाली और कंचनपुर शामिल हैं. इन क्षेत्रों में भी नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना है. पश्चिमी नेपाल के कुछ जिले पहले से ही भूस्खलन और बाढ़ के प्रति संवेदनशील माने जाते हैं. इसलिए यहां के निवासियों को नदी किनारे न रहने और ऊंचे स्थानों पर जाने की तैयारी रखने की सलाह दी गई है.

NDRRMA ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नदी किनारे और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोग सतर्क रहें. भारी बारिश के दौरान रात में अचानक पानी बढ़ने की घटनाएं आम हैं. इसलिए परिवारों को जरूरी सामान, दस्तावेज और दवाइयां साथ रखने, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने तथा स्थानीय प्रशासन या रेडक्रॉस की सलाह मानने की जरूरत है. 

Advertisement

अगर पानी बढ़ने लगे तो तुरंत ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. सरकार और स्थानीय प्रशासन को भी राहत सामग्री, बचाव दल और चेतावनी प्रणालियों को सक्रिय रखने की जरूरत है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके.

यह भी पढ़ें: आधा किलोमीटर से बड़ा बर्फ का टुकड़ा 4000 फीट नीचे गिरा... नेपाल के महाप्रलय की Inside Story

क्यों बार-बार आते हैं ऐसे अलर्ट?

नेपाल की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी होने के कारण मॉनसून में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बारिश के पैटर्न में बदलाव आ रहा है. कभी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो कभी लंबे समय तक लगातार बूंदाबांदी चलती रहती है. 

दोनों स्थितियों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है. इसलिए समय-समय पर ऐसे अलर्ट जारी करना जरूरी है. इससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है और नुकसान कम होता है. पिछले वर्षों के अनुभवों से साफ है कि सतर्कता और तैयारी से कई जानें बचाई जा सकती हैं.

वर्तमान अलर्ट नेपाल के पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में बाढ़ के संभावित खतरे की याद दिलाता है. नुवाकोट और रसुवा में फ्लैश फ्लड का विशेष जोखिम है जबकि अन्य कई जिलों में भी जलस्तर बढ़ने की आशंका है. नागरिकों को सरकारी सलाह का पालन करना चाहिए और स्थानीय प्रशासन को भी तैयार रहना चाहिए. मॉनसून के बाकी दिनों में मौसम की निगरानी जारी रहेगी. सुरक्षित रहने के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ा उपाय है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नेपाल में बाढ़ का नया खतरा, कैलाश मानसरोवर के रूट-2 पर धारचुला के लिए भी अलर्ट |
    Hanuman Ansh: वो संत जो थे 'कलयुग के हनुमान'! जानें कैसे नाम पड़ा नीम करौली बाबा? दिलचस्प है कहानी |
    जयपुर के दो सेंटरों पर AIIMS CRE 2026 परीक्षा रद्द, अब इस दिन होगा री-एग्जाम |
    1st September Inflation Attack: महंगाई का चौतरफा अटैक, महीने के पहले दिन सड़क से आसमान तक मार |
    राहुल गांधी पर FIR, शहर-शहर व‍िरोध प्रदर्शन पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता |
    लखनऊ में 2027 चुनाव के लिए सियासी मंथन, BJP-SP-BSP में तैयारियां तेज |
    पहले प्यार, फिर लव मैरिज… रात में पति से झगड़ा सुबह बिस्तर पर मिली लाश, बाहर से कुंडी लगाकर पति फरार  |
    हरदोई में शिक्षक ने ली आठवीं की छात्रा की जान,आरोपी शिक्षक निलंबित |
    Aishwarya-Aradhya Rakhi Look: न हैवी ड्रेस, न भारी मेकअप, इतने सादगी भरे अंदाज में ऐश्वर्या ने मनाया रक्षाबंधन, कमर तक लंबे बालों में आराध्या लगीं बेहद सुंदर, PHOTOS |
    जब गद्दाफी ने लीबिया में तख्तापलट किया, 27 की उम्र में बन गया था तानाशाह
    Advertisement