scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Inflation Attack: घर की रसोई, सड़क से आसमान तक मार, महीने के पहले दिन महंगाई का चौतरफा अटैक

Road To Sky Inflation Attack: 1 सितंबर को सड़क से लेकर आसमान तक महंगाई की मार पड़ी है, कार की कीमतों से लेकर एटीएफ प्राइस तक बढ़ा है. तो वहीं मुंबई में घर की रसोई का बजट भी गड़बड़ा गया है.

Advertisement
X
1 सितंबर से देश में लागू हुए हैं कई बदलाव. (Photo: ITG)
1 सितंबर से देश में लागू हुए हैं कई बदलाव. (Photo: ITG)

सितंबर महीने का पहला दिन महंगाई की तगड़ी मार के साथ शुरू हुआ है और इसका असर सड़क से लेकर आसमान तक चौतरफा देखने को मिला है. 1 सितंबर से देश में लागू हुए बदलावों (Rule Change From 1st September) पर गौर करें, तो एक ओर पहली तारीख को टाटा और हुंडई जैसी कारें महंगी हुई हैं, जबकि दूसरी ओर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हवाई ईंधन की कीमतों में जोरदार इजाफा किया है, जो सीधे हवाई सफर करने वाले यात्रियों की जेब का खर्च बढ़ाने वाला है. यही नहीं LPG Cylinder, CNG, PNG से लेकर दूध की कीमतें तक बढ़ गई हैं. 

सड़क पर ऐसे महंगा हुआ सफर
1 सितंबर की शुरुआत से देश में लागू हुए बदलावों में कार के शौकीनों पर महंगाई का बम फूटा है. जहां Tata Motors पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने अपनी सभी वैरिएंट की कारों और एसयूवी की कीमतों में 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी (Tata Car Price Hike) की है, तो वहीं हुंडई मोटर इंडिया भी अपनी कारों के दाम बढ़ाते हुए सड़क पर सफर को महंगा कर दिया है. 

सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तेल कंपनियों ने सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर महंगाई का करारा झटका दिया है और ये भी सड़क पर सफर को महंगा करने वाला फैसला है. बीते दिनों दिल्ली में CNG Price Hike के बाद अब सितंबर की शुरुआत के साथ ही मुंबई में सीएनजी महंगी हो गई है और महानगर गैस लिमिटेड ने 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी लागू कर दी है. इसके बाद अब दिल्ली में सीएनजी प्राइस 88 रुपये प्रति किलो हो गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

LPG eKYC Rule Deadline
दिल्‍ली से पटना तक महंगा हुआ LPG सिलेंडर, जानिए कितने बढ़ गए दाम
Rule Change From 1st September
Rule Change Today: आज से देश में लागू हुए ये 5 बड़े बदलाव... गैस, दूध से लेकर कार तक महंगाई का चौतरफा अटैक
Rule Change From 1st September
कल से देश में लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव, रसोई से एयरपोर्ट तक असर
31st August Deadline
कल से देश में बड़े बदलाव... आज ही निपटा लें ये 4 जरूरी काम, फिर नहीं मिलेगा मौका!
LPG eKYC Rule Deadline
आखिरी मौका... 5 मिनट निकालें और फटाफट कर लें LPG से जुड़ा ये काम
Advertisement

CNG Price Hike का तत्काल असर भी देखने को मिला है, मुंबई महानगर क्षेत्र में 1 सितंबर से ऑटो-टैक्सी का संशोधित किराया लागू किया गया है. यानी काली-पीली टैक्सियों और ऑटो-रिक्शा की सवारी करना महंगा हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ऑटो-रिक्शा का न्यूनतम किराया 1 रुपये बढ़कर 27 रुपये, जबकि टैक्सी का शुरुआती किराया 2 रुपये बढ़कर 33 रुपये हो गया है. नई किराया लिस्ट के मुताबिक, ऑटो-रिक्शा प्रति किलोमीटर यात्री से 18.22 रुपये वसूलेंगे, जो अब तक 17.14 रुपये है. वहीं टैक्सी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 20.66 रुपये से बढ़ाकर 21.90 रुपये कर दिया गया है.

आसमान तक ऐसे पहुंची महंगाई की मार
सड़क के बाद आसमान में महंगाई की मार की बात करें, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 सितंबर से एयर टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी की है. एटीएफ प्राइस एक झटके में 5.46% बढ़ा दिए गए हैं. एयरलाइन परिचालन में एटीएफ का अहम रोल रहता है और इसकी कीमतों में बढ़ोतरी होने पर कंपनियां फ्लाइट टिकट के दाम में इजाफा कर सकती हैं. यानी आसमान का सफर भी महंगा हो सकता है. 

घर की रसोई का बजट भी बढ़ा 
न सिर्फ सड़क से आसमान तक महंगाई का अटैक देखने को मिला है, बल्कि घर की रसोई का बजट भी गड़बड़ाया है. दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भले ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम (LPG Cylinder Price) नहीं बढ़ाए हैं और सिर्फ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी (19 Kg LPG Cylinder Price Hike) की है, लेकिन मुंबई में घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी महंगी (PNG Price Hike) कर दी गई है. पीएनजी का दाम 1 रुपये प्रति एससीएम बढ़ा है और इसके बाद मुंबई में ये 53 रुपये प्रति SCM हो गई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Hanuman Ansh: मां को खोजता 'लक्ष्मण', हनुमान तक पहुंचा और बना नीम करोली बाबा... ‘हनुमान अंश’ की कहानी |
    बिश्केक में पीएम मोदी और पुतिन के महामुलाकात के क्या है मायने? |
    ये फ्लोर स्क्रीडिंग क्या है, जिसे करवाने के बाद सालों तक फर्श देखना नहीं पड़ता |
    Gen-Z और Alpha आउटरीच से घर-घर संपर्क तक... बीजेपी और सपा कैसे यूपी साधने में जुटीं? |
    ऑस्ट्रेलिया की ODI टीम में बड़ा बदलाव, मार्नस लाबुशेन पर ग‍िरी गाज, म‍िचेल मार्श-ट्रेव‍िस हेड की वापसी |
    द‍िल्ली-NCR में 47km दौड़ती रही बस, नाबाल‍िग छात्रा से ड्राइवर-कंडक्टर करते रहे गैंगरेप |
    Flu vaccine : बदली गई इस साल की फ्लू वैक्सीन, कौन बना रहा है, किनके लिए है जरूरी |
    How To Keep Bedsheet White And Soft Like Hotels: 5 स्टार होटल जैसी सफेद और चमकदार रहेंगी घर की चादरें, धुलने के बाद नहीं दिखेंगी सिलवटें; जानिए सीक्रेट |
    SSY vs PPF... बच्चों के भविष्य के लिए कौन सी स्कीम बेहतर? समझें पूरा कैलकुलेशन |
    जिन इलाकों में कम हुई वोटिंग, वहीं से क्यों कटे सबसे ज्यादा नाम? जानिए दिल्ली में चुनाव आयोग के SIR के आंकड़ों का पूरा गणित
    Advertisement