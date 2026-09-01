Inflation Attack: घर की रसोई, सड़क से आसमान तक मार, महीने के पहले दिन महंगाई का चौतरफा अटैक

सितंबर महीने का पहला दिन महंगाई की तगड़ी मार के साथ शुरू हुआ है और इसका असर सड़क से लेकर आसमान तक चौतरफा देखने को मिला है. 1 सितंबर से देश में लागू हुए बदलावों (Rule Change From 1st September) पर गौर करें, तो एक ओर पहली तारीख को टाटा और हुंडई जैसी कारें महंगी हुई हैं, जबकि दूसरी ओर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हवाई ईंधन की कीमतों में जोरदार इजाफा किया है, जो सीधे हवाई सफर करने वाले यात्रियों की जेब का खर्च बढ़ाने वाला है. यही नहीं LPG Cylinder, CNG, PNG से लेकर दूध की कीमतें तक बढ़ गई हैं.

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सड़क पर ऐसे महंगा हुआ सफर

1 सितंबर की शुरुआत से देश में लागू हुए बदलावों में कार के शौकीनों पर महंगाई का बम फूटा है. जहां Tata Motors पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने अपनी सभी वैरिएंट की कारों और एसयूवी की कीमतों में 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी (Tata Car Price Hike) की है, तो वहीं हुंडई मोटर इंडिया भी अपनी कारों के दाम बढ़ाते हुए सड़क पर सफर को महंगा कर दिया है.

सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तेल कंपनियों ने सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर महंगाई का करारा झटका दिया है और ये भी सड़क पर सफर को महंगा करने वाला फैसला है. बीते दिनों दिल्ली में CNG Price Hike के बाद अब सितंबर की शुरुआत के साथ ही मुंबई में सीएनजी महंगी हो गई है और महानगर गैस लिमिटेड ने 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी लागू कर दी है. इसके बाद अब दिल्ली में सीएनजी प्राइस 88 रुपये प्रति किलो हो गया है.

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CNG Price Hike का तत्काल असर भी देखने को मिला है, मुंबई महानगर क्षेत्र में 1 सितंबर से ऑटो-टैक्सी का संशोधित किराया लागू किया गया है. यानी काली-पीली टैक्सियों और ऑटो-रिक्शा की सवारी करना महंगा हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, ऑटो-रिक्शा का न्यूनतम किराया 1 रुपये बढ़कर 27 रुपये, जबकि टैक्सी का शुरुआती किराया 2 रुपये बढ़कर 33 रुपये हो गया है. नई किराया लिस्ट के मुताबिक, ऑटो-रिक्शा प्रति किलोमीटर यात्री से 18.22 रुपये वसूलेंगे, जो अब तक 17.14 रुपये है. वहीं टैक्सी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 20.66 रुपये से बढ़ाकर 21.90 रुपये कर दिया गया है.

आसमान तक ऐसे पहुंची महंगाई की मार

सड़क के बाद आसमान में महंगाई की मार की बात करें, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 सितंबर से एयर टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी की है. एटीएफ प्राइस एक झटके में 5.46% बढ़ा दिए गए हैं. एयरलाइन परिचालन में एटीएफ का अहम रोल रहता है और इसकी कीमतों में बढ़ोतरी होने पर कंपनियां फ्लाइट टिकट के दाम में इजाफा कर सकती हैं. यानी आसमान का सफर भी महंगा हो सकता है.

घर की रसोई का बजट भी बढ़ा

न सिर्फ सड़क से आसमान तक महंगाई का अटैक देखने को मिला है, बल्कि घर की रसोई का बजट भी गड़बड़ाया है. दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भले ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम (LPG Cylinder Price) नहीं बढ़ाए हैं और सिर्फ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी (19 Kg LPG Cylinder Price Hike) की है, लेकिन मुंबई में घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी महंगी (PNG Price Hike) कर दी गई है. पीएनजी का दाम 1 रुपये प्रति एससीएम बढ़ा है और इसके बाद मुंबई में ये 53 रुपये प्रति SCM हो गई है.

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