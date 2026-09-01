पामेला सिस्नेरोस... न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर चाकूबाजी करने वाली महिला कौन?

न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में सोमवार को चाकू से हमला करने वाली महिला पामेला सिस्नेरोस थी. 49 वर्षीय सिस्नेरोस क्वींस की रहने वाली थी. पुलिस के मुताबिक उसका पहले भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा रिकॉर्ड रहा था.

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2018 और 2019 में भी पुलिस के सामने उसके व्यवहार को लेकर मामले आए थे, लेकिन तब उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी. सोमवार को हुए हमले में एक महिला की मौत और एक व्यक्ति के घायल होने के बाद पुलिस ने सिस्नेरोस को गोली मार दी.

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कौन थी पामेला सिस्नेरोस?

पामेला सिस्नेरोस न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में रहती थी. पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश के मुताबिक, सिस्नेरोस से जुड़े मानसिक स्वास्थ्य के मामले पहले भी सामने आ चुके थे. 2018 और 2019 में पुलिस के रिकॉर्ड में ऐसे मामले दर्ज हुए थे, हालांकि उन घटनाओं में उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था.

सोमवार को टाइम्स स्क्वायर में हुई घटना के दौरान भी उसका व्यवहार अधिकारियों और चश्मदीदों को असामान्य लगा. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमला किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाकर नहीं किया गया था. जिन दो लोगों पर हमला हुआ, वे सिस्नेरोस को जानते तक नहीं थे.

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कैसे हुआ हमला?

घटना सोमवार दोपहर करीब 4 बजकर 36 मिनट पर हुई. सिस्नेरोस ने सड़क पर चाकू से हमला किया, जिसमें 32 साल की एक महिला की मौत हो गई. वहीं 68 साल का एक व्यक्ति घायल हो गया.

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हमले के बाद पुलिस अधिकारियों ने सिस्नेरोस को रोकने और उसे काबू करने की कोशिश की. पुलिस के मुताबिक उसने हथियार नहीं छोड़ा और पीछे हटने को भी तैयार नहीं हुई. हालात बिगड़ने के बाद अधिकारियों ने गोली चला दी, जिसमें सिस्नेरोस की मौत हो गई.

इस पूरे घटनाक्रम की बॉडी-कैमरा फुटेज भी जांच का हिस्सा है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमले से पहले सिस्नेरोस का व्यवहार कैसा था और उसकी मानसिक स्थिति क्या थी.

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