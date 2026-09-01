जयपुर के दो सेंटरों पर AIIMS CRE 2026 परीक्षा रद्द, अब इस दिन होगा री-एग्जाम

अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) जयपुर के दो परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल हो जाने की वजह से परीक्षा करीब 30 मिनट देरी से शुरू हुई जिसके बाद से छात्रों का हंगामा देखने को मिला. अब प्रभावित उम्मीदवारों के लिए 7 सितंबर को परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. प्रभावित केंद्र, RJ0101 और RJ0102, जयपुर के सीतापुरा स्थित TCS द्वारा संचालित iON डिजिटल जोन में स्थित हैं.

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AIIMS की आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि इन केंद्रों पर पंजीकृत उम्मीदवारों की परीक्षा अब 7 सितंबर, 2026 को आयोजित की जाएगी. सभी प्रभावित उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए जयपुर में उपयुक्त केंद्रों की व्यवस्था की जा रही है.

यह फैसला 31 अगस्त को सुबह 9 बजे शुरू हुई परीक्षा में रुकावट आने के बाद लिया गया है. AIIMS ने कहा कि उम्मीदवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए और भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दोनों केंद्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई.

तीन चरणों में आयोजित हुई थी परीक्षा



यह परीक्षा 31 अगस्त और 1 सितंबर को तीन चरणों में आयोजित की जानी थी, ताकि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार सभी पात्र परीक्षाओं में शामिल हो सकें. इस परीक्षा के लिए कुल 30,142 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. 31 अगस्त की पहली शिफ्ट में 21,098 उम्मीदवार पंजीकृत थे, जिनमें से 16,193 परीक्षा में शामिल हुए.

जयपुर के दोनों प्रभावित केंद्रों पर कुल 2,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें से RJ0101 में 1,342 और RJ0102 में 436 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में परीक्षा बाधित हो गई.

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टीसीएस रिपोर्ट का आदेश

AIIMS ने TCS को घटना की पूरी रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. TCS को सिस्टम लॉग, CCTV फुटेज और कंट्रोल रूम की बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा गया है ताकि परीक्षा में हुई गड़बड़ी के कारणों का पता लगाया जा सके.

CRE परीक्षा में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, प्राइवेट सेक्रेटरी, रिसेप्शनिस्ट, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफिसर और अन्य पद शामिल हैं. दोबारा होने वाली परीक्षा में केवल जयपुर में प्रभावित हुए उम्मीदवार ही शामिल होंगे.

AIIMS ने कहा है कि उसका परीक्षा विभाग निष्पक्ष, पारदर्शी और समान भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है. प्रभावित उम्मीदवारों को 7 सितंबर को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा.

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