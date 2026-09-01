scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

आ रहा EPFO 3.0... फटाफट सेटल होगा क्लेम, ₹5 लाख तक कर सकेंगे विड्रॉल! ATM-UPI से जोड़ने का भी प्लान

प्राइवेट नौकरी करने वाले करोड़ों लोगों के लिए जरूरत में पीएफ अकाउंट से पैसे निकालना बहुत आसान होने जा रहा है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सिस्टम को अपग्रेड कर EPFO 3.0 लाने की तैयारी में है, जिससे एडवांस क्लेम की प्रक्रिया तेज और आसान होने की उम्मीद है. बीमारी, शादी या घर खरीदने जैसे मामलों में ₹5 लाख तक के क्लेम 3 से 4 दिन में ऑटो-सेटल हो सकते हैं.

Advertisement
X
ईपीएफओ अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, जिससे क्लेम की प्रक्रिया अब तेज और आसान होने की उम्मीद है. (सांकेतिक तस्वीर)
ईपीएफओ अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, जिससे क्लेम की प्रक्रिया अब तेज और आसान होने की उम्मीद है. (सांकेतिक तस्वीर)

प्रोविडेंट फंड (PF) से पैसे निकालने वाले करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड कर EPFO 3.0 लाने की तैयारी में है. इसके तहत एडवांस क्लेम की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने पर फोकस किया जा रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीमारी, शादी या घर खरीदने जैसी जरूरतों के लिए ₹5 लाख तक के एडवांस क्लेम 3 से 4 दिन में सेटल किए जा सकते हैं. हालांकि, इस प्रस्तावित सुविधा को लेकर EPFO की ओर से अंतिम आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. इसलिए फिलहाल इसे संभावित बदलाव के तौर पर ही देखा जाना चाहिए.

क्या है EPFO 3.0?

सम्बंधित ख़बरें

EPFO Big Alert
EPFO Alert: आप न हो जाएं ठगी के शिकार... PF खाते को लेकर गांठ बांध लें ये बातें
EPFO flags 800 Gautam Buddh Nagar firms over pending PF enrolment
अभी चली गई नौकरी तो 75% PF का पैसा तुरंत, जान लीजिए ये नियम
EPFO flags 800 Gautam Buddh Nagar firms over pending PF enrolment
31/10 तक अल्‍टीमेटम, EPFO के रडार पर नोएडा की ये 800 कंपनियां!
The key point is that EPF interest is calculated on the monthly closing balance, rather than only on the year-end corpus.
25 साल की सर्विस पर कितनी बनेगी EPS पेंशन? यहां समझें गणित
EPFO vs Stock Market
स्‍टॉक मार्केट से क्‍यों बेहतर है EPFO? ये 6 वजह करेंगे हैरान

EPFO 3.0 को मौजूदा आईटी सिस्टम का ज्यादा आधुनिक और सेंट्रलाइज्ड वर्जन माना जा रहा है. इसका मकसद PF से जुड़े कामकाज को ज्यादा तेज, आसान और सुविधाजनक बनाना है. मौजूदा व्यवस्था में EPFO का डेटा अलग-अलग रीजनल ऑफिस के सर्वर से जुड़ा हुआ है. इसकी वजह से कई बार पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें और सर्वर डाउन जैसी समस्याएं सामने आती हैं. नए सिस्टम में डेटा और प्रोसेसिंग को ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और आधुनिक बनाने की योजना है. सीधे शब्दों में कहें तो EPFO चाहता है कि PF खाते से जुड़े काम बैंकिंग सेवाओं की तरह ज्यादा आसान और डिजिटल तरीके से किए जा सकें.

Advertisement

ऑटो सेटल होंगे ₹5 लाख तक के क्लेम?

EPFO 3.0 में ऑटो-सेटलमेंट को और व्यापक बनाने की योजना बताई जा रही है. इसके तहत एडवांस क्लेम को सिस्टम खुद प्रोसेस कर सकता है. बीमारी, शादी और घर खरीदने जैसी जरूरतों से जुड़े क्लेम में अगर सभी जरूरी जानकारी और शर्तें पूरी होती हैं, तो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम डेटा का वेरिफिकेशन कर सकता है. ऐसे मामलों में हर क्लेम को मैनुअली अप्रूव करने के लिए अधिकारी के हस्तक्षेप की जरूरत कम हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ₹5 लाख तक के एडवांस क्लेम को करीब 3 से 4 दिन में सेटल करने का लक्ष्य हो सकता है. क्लेम मंजूर होने के बाद पैसे सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे.

क्लाउड-बेस्ड होगा नया EPFO सिस्टम

EPFO 3.0 को क्लाउड-बेस्ड सिस्टम में अपग्रेड करने की तैयारी है. इसका मकसद मौजूदा तकनीकी समस्याओं को कम करना और पोर्टल की क्षमता व स्थिरता बढ़ाना है. अभी कई बार कर्मचारी PF से जुड़ा काम करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, लेकिन सर्वर या वेबसाइट की तकनीकी समस्या के कारण उन्हें परेशानी होती है. नए सिस्टम से ऐसी दिक्कतों को कम करने और ऑनलाइन सेवाओं को ज्यादा सुचारू बनाने की उम्मीद है.

ATM और UPI से PF विड्रॉल की सुविधा?

Advertisement

EPFO के डिजिटल बदलाव की चर्चा सिर्फ ऑनलाइन क्लेम तक सीमित नहीं है. भविष्य में PF खाते को आधुनिक बैंकिंग सिस्टम और UPI जैसे डिजिटल पेमेंट नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर भी काम होने की बात सामने आई है. इसके तहत छोटे एडवांस या इमरजेंसी जरूरतों के लिए कर्मचारियों को लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत कम हो सकती है. मेडिकल इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों में तय सीमा तक ATM या UPI के जरिए PF से पैसे निकालने की सुविधा देने के विकल्प पर भी विचार किए जाने की बात कही जा रही है. हालांकि, यह सुविधा अभी लागू नहीं हुई है और इसके लिए आधिकारिक नियम व प्रक्रिया का इंतजार करना होगा.

EPFO 3.0 के लॉन्च में क्यों हो रही देरी?

EPFO 3.0 की कुछ सुविधाओं को पहले जुलाई में लॉन्च किए जाने की चर्चा थी. हालांकि, वेबसाइट और सिस्टम से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण लॉन्च टल गया. इसके बाद अगस्त में लॉन्च होने की संभावना जताई गई, लेकिन यह भी नहीं हो सका. अब सितंबर में इसके कुछ फीचर्स शुरू किए जाने की उम्मीद की जा रही है. हालांकि, जब तक EPFO की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक लॉन्च की तारीख और सुविधाओं को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं मानी जा सकती.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नेपाल में बाढ़ का नया खतरा, कैलाश मानसरोवर के रूट-2 पर धारचुला के लिए भी अलर्ट |
    Hanuman Ansh: वो संत जो थे 'कलयुग के हनुमान'! जानें कैसे नाम पड़ा नीम करौली बाबा? दिलचस्प है कहानी |
    जयपुर के दो सेंटरों पर AIIMS CRE 2026 परीक्षा रद्द, अब इस दिन होगा री-एग्जाम |
    1st September Inflation Attack: महंगाई का चौतरफा अटैक, महीने के पहले दिन सड़क से आसमान तक मार |
    राहुल गांधी पर FIR, शहर-शहर व‍िरोध प्रदर्शन पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता |
    लखनऊ में 2027 चुनाव के लिए सियासी मंथन, BJP-SP-BSP में तैयारियां तेज |
    पहले प्यार, फिर लव मैरिज… रात में पति से झगड़ा सुबह बिस्तर पर मिली लाश, बाहर से कुंडी लगाकर पति फरार  |
    हरदोई में शिक्षक ने ली आठवीं की छात्रा की जान,आरोपी शिक्षक निलंबित |
    Aishwarya-Aradhya Rakhi Look: न हैवी ड्रेस, न भारी मेकअप, इतने सादगी भरे अंदाज में ऐश्वर्या ने मनाया रक्षाबंधन, कमर तक लंबे बालों में आराध्या लगीं बेहद सुंदर, PHOTOS |
    जब गद्दाफी ने लीबिया में तख्तापलट किया, 27 की उम्र में बन गया था तानाशाह
    Advertisement