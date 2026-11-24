Miss Universe 2026 Controversy: मिस यूनिवर्स 2026 का मंच इन दिनों सिर्फ खूबसूरत आउटफिट्स और ग्लैमरस अंदाज को लेकर ही नहीं, बल्कि एक विवादित ड्रेस की वजह से भी चर्चा में है. दरअसल, मिस इजरायल डेनियल याब्लोंका अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम में 'पीस' यानी शांति का संदेश लेकर पहुंचीं, लेकिन उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर विवाद की वजह बन गया. ड्रेस में जेरूसलम का पुराना शहर, जैतून के पेड़ और मशहूर जाफा संतरे दिखाए गए थे. साथ ही शांति शब्द को हिब्रू, अरबी और अंग्रेजी में लिखा गया था.

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हालांकि, इस कॉस्ट्यूम को देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाए. कुछ लोगों ने इसे फिलिस्तीनी विरासत और ऐतिहासिक प्रतीकों से जोड़कर देखा, तो कुछ ने इजरायल के गाजा में जारी युद्ध के बीच शांति का संदेश देने पर ही सवाल खड़े कर दिए. देखते ही देखते डेनियल की यह ड्रेस मिस यूनिवर्स 2026 के सबसे चर्चित मुद्दों में शामिल हो गई. बता दें, मिस यूनिवर्स 2026 का ग्रैंड फिनाले 24 नवंबर को प्यूर्टो रिको के सैन जुआन में होगा. प्रतियोगिता के 75वें सीजन में दुनियाभर की 116 हसीनाएं मिस यूनिवर्स का ताज जीतने के लिए आमने-सामने होंगी.



कैसी थी मिस इजरायल की विवादित नेशनल कॉस्ट्यूम?

25 साल की डेनियल याब्लोंका का जन्म अमेरिका के मियामी में हुआ है. उन्होंने 21 नवंबर को मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के दौरान अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम पेश की. इस आउटफिट को जेरूसलम में जन्मे और लॉस एंजिल्स में रहने वाले फैशन डिजाइनर जैकब मेयर ने तैयार किया था.

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ड्रेस में डेनियल ने गोल्डन और ब्लू कलर का हैवी एम्बेलिश्ड बॉडीसूट पहना था. इसके साथ एक बड़ा केप जोड़ा गया था, जिस पर जेरूसलम के पुराने शहर की तस्वीर, जैतून के पेड़ और जाफा संतरे बनाए गए थे. केप पर तीन भाषाओं हिब्रू, अरबी और अंग्रेजी में 'पीस' लिखा था.

कॉस्ट्यूम के जरिए इजरायल की सांस्कृतिक विरासत, खेती-किसानी में विकास और शांति की उम्मीद को दिखाने की कोशिश की गई थी. इसकी अनाउंसमेंट के दौरान बताया गया कि यह उस जमीन को समर्पित है, जहां इतिहास जीवित है, अलग-अलग संस्कृतियां मिलती हैं और रेगिस्तान में भी हरियाली खिलती है.



फिलिस्तीनी विरासत के प्रतीकों को लेकर उठे सवाल

डेनियल का यह कॉस्ट्यूम सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि ड्रेस में दिखाए गए जेरूसलम, जैतून के पेड़ और दूसरे प्रतीकों के जरिए फिलिस्तीनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को अपने तरीके से पेश किया जा रहा है.

कुछ लोगों ने इजरायल के गाजा में जारी युद्ध का जिक्र करते हुए शांति के संदेश पर सवाल उठाए. वहीं, कुछ यूजर्स ने ड्रेस पर बनी तस्वीरों को देखकर दावा किया कि इसकी आर्टवर्क एआई की मदद से तैयार की गई है. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेनियल की प्रस्तुति के दौरान कुछ दर्शकों ने हूटिंग भी की थी. इस पूरे विवाद ने उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम को चर्चा में ला दिया है.







डेनियल याब्लोंका ने विवाद पर क्या कहा?



सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग के बाद डेनियल ने इंस्टाग्राम पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि उनके कॉस्ट्यूम के जरिए दिए गए शांति के संदेश को विवादित बना दिया गया.



डेनियल ने लिखा कि वह एक इजरायली महिला हैं और शांति में गहरा विश्वास रखती हैं. उनका मानना है कि इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के लोगों को सम्मान, सुरक्षा, आजादी और अच्छे भविष्य की उम्मीद के साथ जीने का अधिकार है.

उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका आउटफिट अपनी विरासत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था. इसका मकसद किसी दूसरे समुदाय के इतिहास, पहचान या जमीन से उसके जुड़ाव को मिटाना नहीं था.

मिस इजरायल डेनियल याब्लोंका ने सोशल मीडिया पर हो रहे विरोध के बीच शांति संदेश वाली अपनी ड्रेस का बचाव किया.

डिजाइनर ने भी दी सफाई

कॉस्ट्यूम डिजाइनर जैकब मेयर ने भी इस विवाद पर अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि ड्रेस पर हिब्रू, अरबी और अंग्रेजी में लिखा 'पीस' यानी शांति का संदेश जेरूसलम में रहने वाले सभी लोगों के लिए है. उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि इस शहर में रहने वाले हर इंसान को सुरक्षा मिले और सभी लोग इज्जत और प्यार से रहें.

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वहीं, डेनियल ने भी उम्मीद जताई कि आने वाले समय में लोग आपस में मिल-जुलकर रहेंगे और शहर में शांति बनी रहेगी.



सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसे निकाली भड़ास

डेनियल के शांति संदेश पर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई. कुछ यूजर्स ने इजरायल की नीतियों का जिक्र करते हुए उनके शांति संदेश पर सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा, 'इजरायल शांति की बात कर रहा है, सच में?'

वहीं, एक अन्य यूजर ने जैतून के पेड़ों का जिक्र कर तंज कसा. कुछ लोगों ने कॉस्ट्यूम पर बनी तस्वीरों को AI से तैयार बताया और उनका मजाक भी उड़ाया.

कुल मिलाकर, मिस यूनिवर्स जैसे बड़े मंच पर डेनियल याब्लोंका की यह ड्रेस अपने डिजाइन से ज्यादा उस पर दिए गए शांति के संदेश और राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा में आ गई.

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