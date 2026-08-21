'पत्नी को धोखा देगा तो भीख मांगेगा', गोविंदा को मां से मिली थी वॉर्निंग, सास की लाडली थीं बहू सुनीता

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी में बीते 2 साल से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. गोविंदा का नाम उनकी हीरोइन रानी स्वर्णकार संग जुड़ रहा है. दूसरी तरफ, सुनीता ने तलाक की याचिका कोर्ट से वापस ले ली है उनका कहना है अगर वो ऐसा नहीं करतीं तो गोविंदा-रानी शादी की प्लानिंग में थे. तो क्या सच में गोविंदा पत्नी को 62 की उम्र में धोखा दे रहे थे? अब ये तो एक्टर ही जानें, लेकिन इस बीच गोविंदा का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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गोविंदा को मां से मिली थी वॉर्निंग

वीडियो में गोविंदा ने बताया था कि उनकी मां ने उन्हें सुनीता को धोखा देने या उसे छोड़ने को लेकर कड़ी चेतावनी दी थी. अपने एक पुराने इंटरव्यू में गोविंदा, सुनीता आहूजा के साथ बैठे थे. वहां उन्होंने बताया कि उनकी मां ने उनसे कहा था, अगर तूने इसे धोखा दिया तो तू भीख मांगेगा. इंटरव्यू में गोविंदा ने पत्नी की तारीफों के पुल बांधे थे. एक्टर ने मां और पत्नी के बॉन्ड पर बात की थी.

गोविंदा के मुताबिक, उनकी मां सुनीता से बेहद प्यार करती थीं. वो सुनीता को घर की लक्ष्मी मानती थीं. एक्टर ने कहा- मेरी मां सुनीता को हमारे घर की लक्ष्मी कहती थीं. जो कि सच भी है. क्योंकि जिस दिन से वो मेरी जिंदगी और घर में आई हैं, हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है.

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तलाक की खबरों पर बवाल

गोविंदा और सुनीता की शादी में खटपट की खबरों ने फैंस का दिल तोड़ा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिसंबर 2024 में सुनीता ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की अर्जी दाखिल की थी. हालांकि ये याचिका सुनीता ने वापस ले ली है. फैंस ने सोचा ही था कि उनके बीच सब ठीक है. तभी बड़ा धमाका हो गया. बीती रात राखी सावंत ने पैप्स के सामने सुनीता को कॉल लगाई. दोनों की बातचीत के दौरान खुलासा हुआ कि सुनीता ने गोविंदा के दूसरी शादी के डर से तलाक की याचिका वापस ली है.

सुनीता के इस खुलासे ने फैंस को हैरान कर दिया है. पत्नी के इस आरोप पर फिलहाल गोविंदा का रिएक्शन नहीं आया है.

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