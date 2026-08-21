scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

9 महीने पानी में तैनात रहे 5000 सैनिक, अब घर वापसी कर रहा US का वॉटर रनवे अब्राहम लिंकन

ईरान जंग के बीच 9 महीने से ज्यादा समय तक तैनात रहा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS Abraham Lincoln अब पश्चिम एशिया से वापस लौट रहा है. करीब 5,000 सैनिकों वाले इस जहाज की लंबी तैनाती के दौरान मानसिक तनाव, थकान और खाने की कमी को लेकर सवाल उठे. हालांकि अमेरिकी नौसेना ने सुसाइड अटेम्प्ट बढ़ने की खबरों से इनकार किया है.

Advertisement
X
यूएसएस अब्राहम लिंकन 260 दिनों से पानी में तैनात था. (Photo- CENTCOM Video Grab)
यूएसएस अब्राहम लिंकन 260 दिनों से पानी में तैनात था. (Photo- CENTCOM Video Grab)

अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन (USS Abraham Lincoln) आखिरकार पश्चिम एशिया से घर लौट रहा है. ईरान के साथ जंग के बीच इस युद्धपोत ने 9 महीने से ज्यादा समय समुद्र में बिताया. करीब 5,000 सैनिकों और मरीन वाले इस कैरियर की लंबी तैनाती के दौरान सैनिकों की मानसिक सेहत, थकान और जहाज पर खाने की कथित कमी को लेकर गंभीर सवाल उठे थे. अब अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि लिंकन के सैनिक और मरीन वापस लौटने की यात्रा शुरू कर चुके हैं.

USS Abraham Lincoln 21 नवंबर 2025 को सैन डिएगो से रवाना हुआ था. बाद में फरवरी में ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद इसे पश्चिम एशिया भेज दिया गया. इस दौरान कैरियर अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए हजारों एयरक्राफ्ट का अहम प्लेटफॉर्म बना. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहाज ने 200 से ज्यादा दिनों तक किसी पोर्ट पर रुके बिना समुद्र में समय बिताया.

यह भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट पहुंचा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS George Washington, लिंकन को 250 दिनों बाद मिलेगी राहत

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump and Michael Cohen reconcile after years
'बॉस, याद है जब मैं आपके साथ था...', ट्रंप ने पुराने दुश्मन कोहेन से फिर की दोस्ती
Lawrence Bishnoi Gang behind the Gurvikramjit Singh Waring murder
अमेरिका में बिश्नोई गैंग का कमल 'वांटेड', FBI कर रही तलाश
Trump, Mojtaba, Iran
ईरान के खिलाफ महा-आर्थिक जंग की तैयारी, ट्रंप के प्लान पर सस्पेंस
US Economic Pressure on Iran
'दबाव के आगे नहीं झुकेंगे...', नए अमेरिकी प्रतिबंधों पर ईरान का पलटवार
USS Abraham Lincoln
मिडिल ईस्ट पहुंचा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS George Washington

सैनिकों की मानसिक सेहत को लेकर उठे सवाल

लंबी तैनाती के बीच सैनिकों के परिवारों ने जहाज पर हालात को लेकर चिंता जताई. कुछ परिवारों ने मानसिक तनाव और अत्यधिक थकान की शिकायत की. एक सैनिक के परिवार ने दावा किया कि उसने करीब 29 किलो वजन गंवा दिया और लगातार थकान से जूझ रहा था.

Advertisement

हालांकि, अमेरिकी नौसेना ने जहाज पर सुसाइड अटेम्प्ट या आत्महत्या से जुड़े विचारों में बढ़ोतरी की खबरों को खारिज किया है. नौसेना ने कहा कि लिंकन पर ऐसी घटनाओं में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई. 3 अगस्त को एक सैनिक के समुद्र में गिरने की घटना की जांच जरूर चल रही है, लेकिन उसे सुसाइड से जोड़कर पुष्टि नहीं की गई है.

यह भी पढ़ें: अब्राहम लिंकन से समुद्र में कूदकर सुसाइड कर रहे अमेरिकी सैनिक? CENTCOM ने बताया क्या है सच

260 दिन की तैनाती पर ट्रंप ने क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी लंबी तैनाती को लेकर सवाल पर कहा था कि 260 दिन समुद्र में रहना "जरा भी ज्यादा नहीं" है. वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने लिंकन के क्रू की तारीफ करते हुए माना कि लंबे समय तक समुद्र में रहना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है. अब जापान में तैनात USS George Washington ने क्षेत्र में लिंकन की जगह ले ली है. लिंकन की सैन डिएगो वापसी में करीब तीन हफ्ते लगने की उम्मीद है. परिवारों के लिए यह लंबी अनिश्चितता के बाद राहत की खबर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'पत्नी को धोखा देगा तो भीख मांगेगा', गोविंदा को मां से मिली थी वॉर्निंग, सास की लाडली थीं बहू सुनीता |
    Hindu Dharam: रामायण के अनसुलझे रहस्य, जिन्हें सुनकर आज भी खड़े हो जाएंगे रोंगटे! |
    22 अगस्त को बुध का सिंह राशि में गोचर, चमकेगा इन राशियों का भाग्य! |
    पड़ोसन पर डाला उबलता पानी, फिर कमरे में बनाया बंधक! फरीदाबाद में मैरिड कपल पर लगे गंभीर आरोप |
    चीन, नेपाल और बांग्लादेश से घिरा 22 किमी का संकरा 'चिकन नेक'... जानिए क्यों अमित शाह के सिलीगुड़ी दौरे पर टिकी हैं सबकी निगाहें? |
    सांप के बिल में हाथ डाल रहा पाकिस्तान, नेतन्याहू को कर बैठेगा नाराज |
    चेक बाउंस में मिली 1 साल की सजा, सड़क पर सब्जी बेचने पहुंचा एक्टर, वीडियो आया सामने |
    बिना पानी-खाद के भी नहीं सूखेंगे ये 5 पौधे, छोटी सी बालकनी भी बनेगी हरी-भरी |
    Sarkari Yojana: फ्री में मिलेगा 7 लाख रुपये का बीमा... नहीं देना होगा 1 भी रुपया, जानें नियम |
    भारत ने GDP ग्रोथ रेट में चीन को छोड़ा पीछे! यह कामयाबी तो है, पर जीत नहीं
    Advertisement