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Hindu Dharam: रामायण के अनसुलझे रहस्य, जिन्हें सुनकर आज भी खड़े हो जाएंगे रोंगटे!

Hindu Dharam: महाकाव्य रामायण केवल भगवान श्रीराम के जीवन और रावण वध की कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी कई ऐसी अद्भुत लोकमान्यताएं हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं. आइए जानते हैं रामायण के अनसुने तथ्यों के बारे में.

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रामायण (Photo: ITG)
रामायण (Photo: ITG)

Hindu Dharam: रामायण की कथा से तो हर कोई भलीभांति परिचित है. जिसमें भगवान श्रीराम के जन्म से लेकर उनके वनवास, रावण वध और अंत में सरयू नदी में जल समाधि लेने तक की कथा का वर्णन मिलता है. लेकिन रामायण की मुख्य कथा के अलावा इससे जुड़ी ऐसी कई रोचक मान्यताएं भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. जैसे- क्या आप जानते हैं कि भगवान वाल्मीकि से पहले भी हनुमान जी द्वारा रामकथा लिखे जाने की एक प्रसिद्ध मान्यता है? क्या आपको पता है कि राजा दशरथ की एक पुत्री भी थीं? या फिर यह कि लक्ष्मण के 14 वर्षों तक न सोने की कथा के पीछे उर्मिला का त्याग बताया जाता है? आज हम रामायण से जुड़ी ऐसी ही 10 रोचक कथाओं के बारे में जानेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं.

रामायण के 24 हजार श्लोक और गायत्री मंत्र

रामायण से जुड़ी एक प्रसिद्ध धार्मिक मान्यता गायत्री मंत्र से भी संबंधित है. वाल्मीकि रामायण में लगभग 24 हजार श्लोक बताए जाते हैं. मान्यता है कि रामायण के प्रत्येक हजारवें श्लोक से एक-एक अक्षर लेकर गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की रचना होती है.

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गायत्री मंत्र है-

ऊं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्.

धार्मिक परंपरा में इस मान्यता को रामायण और गायत्री मंत्र के बीच एक विशेष आध्यात्मिक संबंध के रूप में देखा जाता है.

भगवान राम, लक्ष्मण और भरत के अलावा एक बहन भी थीं

अधिकतर लोग जानते हैं कि राजा दशरथ के चार पुत्र थे- राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न. लेकिन रामायण से जुड़ी परंपराओं में राजा दशरथ की एक पुत्री का भी उल्लेख मिलता है, जिनका नाम शांता था. कहा जाता है कि शांता का पालन-पोषण अंगदेश के राजा रोमपाद और उनकी पत्नी ने किया था. बाद में उनका विवाह ऋष्यशृंग से हुआ. मान्यता के अनुसार, ऋष्यशृंग के ही सहयोग से राजा दशरथ ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया था, जिसके बाद उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्रों की प्राप्ति हुई. शांता की कथा रामायण की मुख्य कथा में बहुत विस्तार से नहीं आती, लेकिन विभिन्न रामायण परंपराओं और लोककथाओं में उनका उल्लेख मिलता है.

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मां सीता के स्वयंवर में रावण भी पहुंचा था?

भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह की कथा हम सभी जानते हैं. माता सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी. अनेक राजा और शक्तिशाली योद्धा इस परीक्षा में असफल रहे और अंत में भगवान श्रीराम ने धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई.

लेकिन लोककथाओं में यह भी कहा जाता है कि लंकापति रावण स्वयंवर में पहुंचा था और उसने भी शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया था. हालांकि, इस प्रसंग का विवरण अलग-अलग रामायण परंपराओं में अलग मिलता है और इसे वाल्मीकि रामायण के निश्चित प्रसंग के रूप में नहीं माना जा सकता. एक मान्यता यह भी बताती है कि रावण जैसा शक्तिशाली योद्धा भी शिव धनुष को उठाने में सफल नहीं हो सका.

14 वर्षों तक क्यों नहीं सोए थे लक्ष्मण?

जब भगवान श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तो लक्ष्मण भी अपने भाई और भाभी सीता की सेवा और रक्षा के लिए उनके साथ वन चले गए थे. लोकमान्यता के अनुसार, लक्ष्मण ने वनवास के पूरे 14 वर्षों तक नींद का त्याग कर दिया था, ताकि वह हमेशा श्रीराम और माता सीता की रक्षा कर सकें. कहा जाता है कि वनवास की शुरुआत में निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुईं. लक्ष्मण ने उनसे निवेदन किया कि वह 14 वर्षों तक उन्हें निद्रा से मुक्त रखें. इस कथा के अनुसार, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने लक्ष्मण की ओर से निद्रा को स्वीकार किया और वह लंबे समय तक सोती रहीं. इसी वजह से लोकपरंपरा में उर्मिला के त्याग को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. हालांकि, यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में विस्तार से नहीं मिलता और बाद की परंपराओं में अधिक प्रसिद्ध हुआ.

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बालि की मृत्यु और कृष्ण अवतार का संबंध

रामायण में भगवान श्रीराम द्वारा बाली का वध किए जाने की कथा आती है. भगवान राम ने पेड़ की ओट से बाली पर बाण चलाया था. इस घटना को लेकर बाद की लोककथाओं में एक रोचक मान्यता मिलती है. कहा जाता है कि बाली की पत्नी तारा ने अपने पति की इस प्रकार हुई मृत्यु से दुखी होकर श्रीराम को श्राप दिया था कि अगले जन्म में वह भी उनकी मृत्यु का कारण बनेगी.

मान्यता के अनुसार, अगले जन्म में भगवान श्रीराम ने श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिया और बाली ने जरा नामक शिकारी के रूप में जन्म लिया. जरा के बाण से ही श्रीकृष्ण के पृथ्वी लोक से प्रस्थान की कथा जुड़ी हुई है. यह प्रसंग विभिन्न पुराणिक और लोकपरंपराओं में मिलता है, हालांकि इसे वाल्मीकि रामायण का मूल प्रसंग नहीं माना जाता.

ब्रह्मचारी हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज

हनुमान जी को भगवान श्रीराम का परम भक्त और आजीवन ब्रह्मचारी माना जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि फिर उनका पुत्र कैसे हुआ? लोकप्रिय पौराणिक कथा के अनुसार, जब हनुमान जी लंका में आग लगाने के बाद समुद्र में अपनी पूंछ की गर्मी शांत करने के लिए उतरे, तब उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी. कहा जाता है कि उस बूंद को एक बड़ी मछली ने निगल लिया और उसी से मकरध्वज का जन्म हुआ था. बाद में मकरध्वज पाताल लोक के द्वार पर पहरा देते थे. जब हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण की तलाश में पाताल लोक पहुंचे, तो वहां उनकी मुलाकात मकरध्वज से हुई थी. मकरध्वज ने स्वयं को हनुमान जी का पुत्र बताया था. इसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ और अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त किया था. यह कथा मुख्य रूप से बाद की पौराणिक और लोकपरंपराओं में प्रसिद्ध है.

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रावण ने भगवान राम की पूजा में कराई थी मदद?

रामायण से जुड़ी एक बेहद रोचक लोकमान्यता रावण और भगवान राम के संबंध को लेकर भी है. जब भगवान श्रीराम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे, तब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना और पूजा की कथा प्रसिद्ध है.

लोकमान्यता के अनुसार, भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण रावण को पूजा और यज्ञ की विधियों का विशेष ज्ञान था. इसलिए एक कथा में कहा जाता है कि भगवान राम ने शिव पूजा के लिए रावण को ही पुरोहित के रूप में आमंत्रित किया था. कहा जाता है कि रावण ने भगवान राम की पूजा संपन्न कराई और उन्हें आशीर्वाद भी दिया था. हालांकि, यह प्रसंग भी अलग-अलग रामायण और स्थानीय परंपराओं में अलग रूप में मिलता है. इसलिए इसे रामायण की सर्वमान्य मूल कथा के बजाय एक प्रसिद्ध लोकमान्यता के रूप में देखना उचित है.

कुंभकर्ण को छह महीने सोने का वरदान कैसे मिला?

लंका के राजा रावण का भाई कुंभकर्ण अपनी विशाल शक्ति और असाधारण बल के लिए जाना जाता था. पौराणिक कथा के अनुसार, कुंभकर्ण ने कठोर तपस्या की और ब्रह्माजी उसके सामने प्रकट हुए. जब ब्रह्माजी ने उससे वरदान मांगने को कहा तो देवताओं को भय हुआ कि कहीं कुंभकर्ण कोई अत्यंत शक्तिशाली वरदान न मांग ले.

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कहा जाता है कि देवताओं ने देवी सरस्वती से सहायता मांगी. जब कुंभकर्ण वरदान मांगने लगा, तब सरस्वती उसकी वाणी पर विराजमान हो गईं और वह अपनी इच्छा के अनुसार वरदान नहीं मांग सका था. इसी कथा के अनुसार, उसे लंबे समय तक सोने से जुड़ा वरदान प्राप्त हुआ. बाद की लोकप्रिय कथाओं में कहा जाता है कि कुंभकर्ण छह महीने तक सोता था और फिर थोड़े समय के लिए जागता था.

पंचमुखी हनुमान और पाताल लोक की कथा

रामायण से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा में रावण के भाई अहिरावण का भी उल्लेख मिलता है. लोकमान्यता के अनुसार, अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया था. जब हनुमान जी उन्हें बचाने पाताल लोक पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि अहिरावण का वध तभी संभव है जब एक साथ पांच दिशाओं में जल रहे पांच दीपकों को बुझाया जाए.

तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया. उनके पांच मुखों में हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव के रूप बताए जाते हैं. उन्होंने एक साथ पांचों दिशाओं में जल रहे दीपकों को बुझाया और अहिरावण का वध किया. इसके बाद उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से मुक्त कराया. पंचमुखी हनुमान की यह कथा आज हनुमान भक्ति की परंपरा में बेहद प्रसिद्ध है, हालांकि इसका विस्तृत वर्णन वाल्मीकि रामायण के मूल पाठ में नहीं मिलता.

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इनमें से कुछ प्रसंग वाल्मीकि रामायण से जुड़े हैं, जबकि कुछ बाद की पौराणिक परंपराओं, क्षेत्रीय रामायणों और लोककथाओं में मिलते हैं. यही वजह है कि रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि सदियों से विकसित होती रही एक विशाल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा भी है.

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