पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, रेलिंग से लटककर करता रहा ड्रामा... करीब 3 घंटे बाद रेस्क्यू टीम उतार पाई

केंद्र शासित प्रदेश दमन में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर रेलिंग से लटकने लगा. युवक को इस हालत में देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और करीब तीन घंटे तक युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश चलती रही. आखिरकार टीम ने युवक को उतार लिया. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में पता चला कि युवक ने शराब पी रखी थी.

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घटना दमन समुद्र तट के पास स्थित एक पानी की टंकी की है. एक युवक अचानक पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया. इसके बाद वह टंकी की रेलिंग पर लटकने लगा. ऊंचाई पर युवक को इस तरह लटका देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. कुछ लोग युवक को नीचे आने के लिए समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन युवक काफी देर तक टंकी के ऊपर ही रहा.

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घटना की सूचना मिलने के बाद दमन पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची. स्थिति को देखते हुए टीम ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. रेस्क्यू टीम को युवक तक पहुंचने और उसे नीचे लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. करीब तीन घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. युवक के नीचे आने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने भी राहत की सांस ली.

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युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद पुलिस उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई. वहां उससे पूछताछ की गई और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की गई. पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि युवक ने शराब पी रखी थी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

पानी की टंकी पर युवक के चढ़ने के इस घटनाक्रम ने लोगों को फिल्म 'शोले' के उस मशहूर सीन की याद दिला दी, जिसमें धर्मेंद्र का किरदार पानी की टंकी पर चढ़ जाता है. दमन की इस घटना में पुलिस और फायर विभाग की टीम ने समय रहते मोर्चा संभाला और करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया.

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