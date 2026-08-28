हैंडल से चिपका था काला सांप, अचानक हाथ से जा लिपटा... युवक ने चलती बाइक गिराई और लगा दी दौड़

बरसात के मौसम में सांपों के रिहायशी इलाकों और सड़कों पर निकलने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. नजीबाबाद के आजाद चौक पर शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जलालाबाद की ओर जा रहे एक युवक की चलती बाइक में अचानक सांप घुस गया. कुछ ही पल में सांप युवक के हाथ से लिपट गया. बाइक चलाते समय सांप को अपने हाथ पर देखकर युवक के होश उड़ गए. घबराए युवक ने किसी तरह बाइक को संभालने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ती देख उसने मोटरसाइकिल गिरा दी.

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बताया गया कि युवक की पहचान फैजान के रूप में हुई है. फैजान बाइक से जलालाबाद की ओर जा रहा था. इसी दौरान आजाद चौक के पास अचानक उसे अपनी बाइक पर सांप दिखाई दिया. देखते ही देखते सांप उसके हाथ से लिपट गया. अचानक हुई इस घटना से युवक बुरी तरह घबरा गया. उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह बाइक को कैसे नियंत्रित करे.

सांप के हाथ से लिपटते ही घबराया युवक

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, चलती बाइक पर सांप के दिखाई देने के बाद युवक ने खुद को बचाने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया दी. सांप के हाथ से लिपटने के कारण उसके लिए बाइक चलाना मुश्किल हो गया. किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए युवक ने आनन-फानन में मोटरसाइकिल गिरा दी और खुद उससे दूर हो गया.

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बाइक गिरने के बाद आसपास मौजूद लोगों का ध्यान घटना की ओर गया. कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. बाइक के आसपास सांप को देखकर वहां मौजूद लोग भी सतर्क हो गए. किसी ने भी सांप को सीधे पकड़ने या उसके करीब जाने का जोखिम नहीं उठाया.

काफी मशक्कत के बाद बाइक से निकाला गया सांप

मौके पर मौजूद लोगों ने सावधानी के साथ सांप को बाइक से बाहर निकालने का प्रयास किया. काफी मशक्कत के बाद सांप को मोटरसाइकिल से अलग किया गया. इस दौरान लोग सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े रहे. देखें VIDEO:-

राहत की बात यह रही कि सांप ने युवक को नहीं काटा. हादसे में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है. हालांकि चलती बाइक पर अचानक सांप के हाथ से लिपट जाने की घटना ने युवक के साथ-साथ आसपास मौजूद लोगों को भी हैरान कर दिया. देखें VIDEO:-

बारिश में बढ़ जाता है सांपों के बाहर निकलने का खतरा

बरसात के मौसम में सांपों के अपने सामान्य ठिकानों से बाहर निकलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. बारिश का पानी जमीन के अंदर बने बिलों और अन्य ठिकानों में भरने के कारण सांप सूखी और सुरक्षित जगह की तलाश में बाहर आ सकते हैं. ऐसे में वे खेतों, सड़कों, नालियों, घरों के आसपास और अन्य रिहायशी स्थानों पर दिखाई दे सकते हैं.

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नजीबाबाद की यह घटना भी बारिश के दिनों में बरती जाने वाली सावधानी की जरूरत को सामने लाती है. खासतौर पर बाइक, वाहन, लकड़ी के ढेर, झाड़ियों और लंबे समय से पड़े सामान की जांच किए बिना उन्हें इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

सांप दिखाई दे तो खुद पकड़ने की कोशिश न करें

विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को सांप दिखाई देने पर उसे छेड़ने, भगाने या पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. सांप खतरा महसूस करने पर हमला कर सकता है. बेहतर है कि उससे सुरक्षित दूरी बनाई जाए और प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम या संबंधित विशेषज्ञ को सूचना दी जाए.

बरसात के मौसम में घरों, दुकानों, वाहनों और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी है. थोड़ी सी सावधानी किसी गंभीर हादसे को टाल सकती है. नजीबाबाद के आजाद चौक की घटना में भी युवक के लिए सबसे बड़ी राहत यही रही कि सांप के हाथ से लिपटने के बावजूद उसे डसा नहीं और समय रहते उसने बाइक से खुद को अलग कर लिया.

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