SI के घर घुसा 15 फीट लंबा अजगर... एक घंटे के रेस्क्यू के बाद गंगा किनारे छोड़ा गया

बिजनौर के मंडावर क्षेत्र स्थित दौलतपुर गांव में गुरुवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब दरोगा कृष्णपाल के घर में करीब 15 फीट लंबा विशाल अजगर दिखाई दिया. सुबह करीब 11 बजे परिवार की नजर जैसे ही घर के अंदर मौजूद अजगर पर पड़ी, सभी घबरा गए. इसके बाद बिना जोखिम उठाए आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी गई.

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विशालकाय अजगर की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी. ग्रामीण दूर से अजगर को देखने लगे, लेकिन किसी को उसके पास जाने की इजाजत नहीं दी गई. परिवार ने तुरंत वन विभाग को मामले की जानकारी दी. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लेने के बाद रेस्क्यू अभियान शुरू किया.

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अजगर के आकार को देखते हुए वन विभाग की टीम ने बेहद सावधानी के साथ उसे पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की. करीब एक घंटे तक चली मशक्कत के बाद टीम ने विशाल अजगर को सुरक्षित काबू में ले लिया. अधिकारियों के अनुसार, रेस्क्यू किए गए अजगर की लंबाई लगभग 15 फीट थी. इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी की गई.

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एक घंटे की मशक्कत के बाद हुआ रेस्क्यू

क्षेत्रीय वन अधिकारी महेश गौतम ने बताया कि घर में अजगर होने की सूचना मिलने के तुरंत बाद टीम को मौके पर भेजा गया था. वनकर्मियों ने पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया. इस दौरान परिवार और ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर रखा गया, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो.

वन विभाग की टीम अजगर को पकड़ने के बाद अपने साथ ले गई. अधिकारियों ने बताया कि उसे गंगा नदी के पास स्थित आरक्षित वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया. इस तरह अजगर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उसे उसके प्राकृतिक वातावरण में वापस पहुंचा दिया गया.

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अजगर के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद दारोगा के परिवार और गांव के लोगों ने राहत की सांस ली. समय पर वन विभाग की टीम पहुंचने से स्थिति को संभाल लिया गया. घर में विशाल सांप मिलने की यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है.

बरसात में बढ़ जाती हैं वन्यजीवों के आबादी में आने की घटनाएं

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, बरसात के मौसम में सांप और दूसरे वन्यजीव अक्सर अपने प्राकृतिक ठिकानों से निकलकर आबादी वाले इलाकों तक पहुंच जाते हैं. ऐसे में लोगों को घर और आसपास का क्षेत्र साफ रखने की सलाह दी गई है. किसी भी वन्यजीव के दिखाई देने पर खुद उसे पकड़ने या छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए.

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अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि घर या आसपास सांप दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना दें. खुद पकड़ने की कोशिश करने से व्यक्ति और वन्यजीव दोनों के लिए खतरा पैदा हो सकता है. प्रशिक्षित टीम ही ऐसे मामलों में सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर सकती है.

साथ ही वन विभाग ने सांप के काटने की स्थिति में घरेलू उपचार या नीम-हकीम के भरोसे समय गंवाने से बचने की सलाह दी है. अधिकारी के मुताबिक, सर्पदंश की स्थिति में पीड़ित को जल्द से जल्द योग्य चिकित्सक या सरकारी अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ताकि जरूरी इलाज समय पर शुरू हो सके.

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