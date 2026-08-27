Navpancham Rajyog 2026: 1 सितंबर से 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, शनि-गुरु देंगे बंपर धन लाभ!

Shani Guru Navpancham Rajyog 2026: सितंबर की शुरुआत कुछ राशियों के लिए उम्मीद और नए अवसर लेकर आ सकती है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, 1 सितंबर 2026 को शनि और गुरु के बीच 120 डिग्री का त्रिकोणीय संबंध बनेगा, जिसे नवपंचम राजयोग कहा जाता है. इस योग को भाग्य, धन और उन्नति से जोड़कर देखा जाता है. माना जा रहा है कि इसका सकारात्मक प्रभाव कुछ राशियों के जातकों को करियर, आर्थिक स्थिति और रुके हुए कामों में मिल सकता है.

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क्या है नवपंचम राजयोग?

वैदिक ज्योतिष में नवपंचम योग को शुभ योगों में गिना जाता है. शनि को कर्म और न्याय का कारक माना जाता है, जबकि गुरु ज्ञान, विस्तार और समृद्धि से जुड़े ग्रह माने जाते हैं. दोनों ग्रहों के बीच बनने वाला यह त्रिकोणीय संबंध कुछ राशियों के लिए प्रगति के नए रास्ते खोलने वाला माना जाता है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग आर्थिक रूप से लाभकारी रह सकता है. आय के नए स्रोत बनने के साथ अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या मनचाही जगह पर ट्रांसफर मिलने की उम्मीद है. कारोबारियों के लिए नए सौदे और व्यावसायिक अवसर फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का साथ दिलाने वाला माना जा रहा है. लंबे समय से अटके काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं. विदेश यात्रा, विदेशी संपर्क या लंबी दूरी से जुड़े कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है.

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तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए भी नवपंचम राजयोग सकारात्मक परिणाम ला सकता है. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है. घर, जमीन या वाहन खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है. पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति का माहौल बना रहने की उम्मीद है.

क्या करें?

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, शनि की कृपा के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप किया जा सकता है. वहीं गुरु की शुभता के लिए गुरुवार को भगवान विष्णु को केले और चने की दाल अर्पित करने, हल्दी-केसर का तिलक लगाने की मान्यता है.

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