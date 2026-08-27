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बुलंदशहर: पत्नी के थे अवैध संबंध, विरोध पर गमछे से गला घोंटकर पति को मार डाला

बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र के बहलीमपुरा गांव में अवैध संबंधों के विरोध और शराब पीकर मारपीट से परेशान पत्नी प्रीति ने अपने पति कृष्ण कुमार की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी. रिश्तेदारों के शक होने पर मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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बुलंदशहर की कातिल पत्नी गिरफ्तार (Photo- ITG)
बुलंदशहर की कातिल पत्नी गिरफ्तार (Photo- ITG)

यूपी के बुलंदशहर के बहलीमपुरा गांव में अवैध संबंधों के विरोध और शराब पीकर मारपीट से तंग आकर पत्नी प्रीति ने पति कृष्ण कुमार की गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी. वारदात के वक्त 8 साल की बेटी घर पर मौजूद थी. पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल गमछा बरामद कर लिया है.

रिश्तेदारों के पहुंचने से पहले अंतिम संस्कार की तैयारी

घटना के समय घर पर दंपति की आठ वर्षीय बेटी मौजूद थी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पत्नी प्रीति रिश्तेदारों के आने से पहले ही पति के अंतिम संस्कार की तैयारी करने में लगी थी. हालांकि, जब रिश्तेदार वहां पहुंचे तो उन्होंने कृष्ण कुमार के गले पर संदिग्ध निशान देखे. शक होने पर उन्होंने तुरंत डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया.

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अवैध संबंध, मारपीट और संपत्ति विवाद का आरोप

मृतक की मां अंगूरी देवी और बहन ने आरोप लगाया कि प्रीति के किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध थे और वह लगातार फोन पर बात करती थी. कृष्ण कुमार इसका विरोध करता था. परिजनों ने यह भी दावा किया कि आरोपी महिला प्रेमी के साथ भागने और संपत्ति बेचने की फिराक में थी. परिवार में तीन बीघा जमीन, मकान और करीब 35 लाख रुपये के एक प्लॉट की बिक्री को लेकर भी विवाद चल रहा था.

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वायरल वीडियो की जांच और पुलिस की कार्रवाई

सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि आरोपी महिला ने पूछताछ में कबूल  किया है कि उसका पति शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था, जिससे तंग आकर उसने गमछे से गला घोंट दिया. घटना से जुड़ा एक मारपीट का पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने हत्या में प्रयोग गमछा बरामद कर लिया है और अवैध संबंधों के कोण से भी जांच कर रही है. आरोपी प्रीति को अदालत में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.

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