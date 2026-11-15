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प्रेमी के लिए घर की तिजोरी से उड़ाए 90 लाख के गहने, बुलेट-पल्सर से चलता था बॉयफ्रेंड; CCTV से खुला राज

बांदा में नाबालिग लड़की ने कथित तौर पर प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के दो घरों से 85-90 लाख रुपये के गहने चोरी कर लिए. लड़की चाबी से तिजोरी खोलकर रोजाना जेवर निकालती और प्रेमी को देती थी. वह गहने बेचकर बुलेट, पल्सर और महंगे मोबाइल का शौक पूरा करता था. पुलिस ने 80 लाख से ज्यादा के जेवर बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया है.

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80 लाख का माल बरामद.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
80 लाख का माल बरामद.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा में चोरी की एक ऐसी वारदात का खुलासा हुआ है, जिसने परिवार के साथ-साथ पुलिस को भी हैरान कर दिया. यहां एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के घरों की तिजोरियां खाली कर दीं. आरोप है कि लड़की कई महीनों से धीरे-धीरे घर के कीमती जेवर निकालकर प्रेमी को देती थी. प्रेमी उन गहनों को बेचकर महंगी गाड़ियां, मोबाइल और कपड़ों के शौक पूरे करता था.

मामला अतर्रा कोतवाली क्षेत्र का है. परिवार के घरों से लगातार कीमती गहने गायब हो रहे थे. जब तिजोरियों की जांच की गई तो बड़ी मात्रा में जेवर गायब मिले. इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि घर के भीतर का ही कोई व्यक्ति इस चोरी में शामिल हो सकता है.

यह भी पढ़ें: बांदा में भीषण हिट एंड रन, ट्रेलर ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचला, जीजा-साले की मौत

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जांच के दौरान पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसमें एक लड़की हाथ में कुछ सामान लेकर घर से बाहर जाती दिखाई दी. पुलिस ने उसकी पहचान की और पूछताछ शुरू की. कड़ाई से सवाल-जवाब करने पर उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के घरों में चोरी करने की बात बताई. इसके बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया.

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घर की चाबी से खोलती थी तिजोरी, रोजाना निकालती थी जेवर

पुलिस के मुताबिक, नाबालिग लड़की को अपने परिवार के घरों की चाबियों और तिजोरियों की जानकारी थी. इसी का फायदा उठाकर वह बिना ताला तोड़े और किसी तरह की तोड़फोड़ किए बगैर धीरे-धीरे गहने निकालती थी. इसके बाद चोरी के जेवर अपने प्रेमी को सौंप देती थी. दोनों पहले से एक-दूसरे को जानते थे और साथ पढ़ते थे.

बांदा

आरोप है कि यह सिलसिला कई महीनों से चल रहा था. लड़की अपने ही खानदान के दो घरों से रोजाना थोड़े-थोड़े करके गहने पार करती रही. दूसरी तरफ प्रेमी उन जेवरों को बेचकर पैसे जुटाता था और अपनी जिंदगी शाही अंदाज में जी रहा था. उसके पास बुलेट और पल्सर जैसी महंगी बाइक थीं. इसके अलावा वह महंगे मोबाइल और कपड़ों का भी शौकीन था.

पुलिस के अनुसार, लड़की ने अब तक करीब 85 से 90 लाख रुपये के गहने चोरी कर प्रेमी को दिए थे. इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया.

80 लाख से ज्यादा के जेवर बरामद, बुलेट-पल्सर भी जब्त

एएसपी शिवराज ने बताया कि अतर्रा थाना पुलिस ने सतेंद्र नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है. वह चित्रकूट जिले के रसिन का रहने वाला है. उसके कब्जे से 27 नग सोने और 8 नग चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं. बरामद सोने के गहनों का कुल वजन 534 ग्राम और चांदी के जेवरों का वजन करीब 800 ग्राम है.

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पुलिस के मुताबिक, बरामद आभूषणों की कुल कीमत 80 लाख रुपये से अधिक है. इसके अलावा आरोपी के पास से बुलेट और पल्सर बाइक के साथ नकदी भी बरामद की गई है. पुलिस का कहना है कि युवक ने नाबालिग लड़की के साथ मिलकर उसी के परिवार के घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था.

एएसपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. कई महीनों तक घर के भीतर से गहने गायब होने और फिर सीसीटीवी फुटेज से परिवार के ही सदस्य की भूमिका सामने आने का यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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