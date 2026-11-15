How To Make Gol Roti: लाख कोशिश के बाद भी नहीं बनती गोल और फूली हुई रोटी? अपना लें ये 5 आसान ट्रिक्स, हर बार बनेगी परफेक्ट

How To Make Gol Roti: घर में रोटी बनाना रोज का काम है, लेकिन हर किसी के लिए गोल और फूली हुई रोटी बनाना आसान नहीं होता. कभी रोटी एक तरफ से मोटी रह जाती है तो कभी बेलते समय उसकी शेप आड़ी-टेढ़ी हो जाती है. कई बार अच्छी तरह आटा गूंथने के बाद भी रोटी अच्छे से गोल नहीं बन पाती. ऐसे में लोग सोचते हैं कि शायद गोल रोटी बनाना उनके बस की बात नहीं है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है.



दरअसल, रोटी गोल न बनने के पीछे आटा गूंथने से लेकर लोई बनाने और बेलने तक की छोटी-छोटी गलतियां हो सकती हैं. अगर आप भी हर बार टेढ़ी-मेढ़ी रोटियां बनाकर परेशान हो जाते हैं तो कुछ आसान ट्रिक्स आपके काम आ सकती हैं. इनकी मदद से आप बिना किसी खास मेहनत के घर पर गोल, मुलायम और फूली हुई रोटियां बना सकते हैं.



1. आटा गूंथते समय न करें ये गलती: गोल और अच्छी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आटा सही तरीके से गूंथना जरूरी है. अगर आटा बहुत ज्यादा सख्त होगा तो रोटी बेलते समय बार-बार सिकुड़ेगी और उसे गोल शेप देना मुश्किल होगा. वहीं, अगर आटा बहुत ज्यादा नरम होगा तो वो बेलन और चकले पर चिपकने लगेगा. इससे भी रोटी की शेप बिगड़ सकती है. इसलिए आटा न ज्यादा सख्त रखें और न ही बहुत मुलायम. आटा गूंथने के लिए हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें. आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध या घी भी मिला सकते हैं. इससे आटा मुलायम बनता है.



2. आटा गूंथने के बाद तुरंत न बनाएं रोटी: कई लोग आटा गूंथते ही रोटियां बेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए. आटा गूंथने के बाद उसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे आटे को अच्छी तरह सेट होने का समय मिलता है और वो बेलने में आसान हो जाता है. ध्यान रखें कि आटा खुला न छोड़ें, वरना उसकी ऊपरी लेयर सूख सकती है. सही तरीके से तैयार आटे से रोटी बेलना आसान होता है और उसकी शेप भी अच्छी आती है.



3. लोई बनाने का तरीका भी है जरूरी: रोटी गोल बनाने में लोई का आकार भी काफी मायने रखता है. इसके लिए सबसे पहले आटे से बराबर शेप और साइज की छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें. अब दोनों हथेलियों के बीच रखकर उन्हें अच्छी तरह गोल करें. ध्यान रखें कि लोई पर दरारें नहीं होनी चाहिए. इसके बाद इसे हथेली से हल्का दबाकर चपटा कर लें. ध्यान रखें कि लोई कहीं से मोटी और कहीं से पतली न हो. अगर शुरुआत में ही लोई सही शेप की होगी तो रोटी बेलना काफी आसान हो जाएगा.



4. गोल रोटी बेलने की ये ट्रिक आएगी काम: अगर आपकी रोटी बेलते समय बार-बार टेढ़ी हो जाती है तो यह ट्रिक जरूर अपनाएं. सबसे पहले लोई पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर उसे चकले पर रखें. अब बेलन से हल्के हाथों से रोटी बेलना शुरू करें. एक ही जगह पर लगातार बेलन चलाने के बजाय रोटी को थोड़ा-थोड़ा घुमाते रहें. बेलते समय बेलन को हल्के हाथों से एंटी-क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं. बीच-बीच में रोटी को पलटते भी रहें. इससे रोटी चारों तरफ से बराबर बेलेगी और धीरे-धीरे उसे गोल आकार देना आसान हो जाएगा.

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5. ज्यादा पतली न बेलें रोटी: कई बार लोग रोटी को बिल्कुल पतला और बड़ा बनाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा बेल देते हैं. इससे रोटी कहीं से पतली तो कहीं से मोटी हो जाती है. ऐसी रोटी तवे पर ठीक से नहीं सिकती और कई बार फूलती भी नहीं है. इसलिए रोटी को हर तरफ से बराबर मोटाई में बेलें. साथ ही, बेलते समय बहुत ज्यादा सूखा आटा लगाने से बचें. ज्यादा सूखा आटा रोटी के ऊपर चिपक जाता है और सेंकते समय जलने लगता है.



6. इस तरह सेंकेंगी तो खूब फूलेगी रोटी: अच्छी रोटी बनाने के लिए उसे सही तरीके से सेंकना भी जरूरी है. इसके लिए सबसे पहले तवे को अच्छी तरह गर्म कर लें. अब बेली हुई रोटी तवे पर डालें और एक तरफ से हल्की सिकने दें. जब रोटी के ऊपर की तरफ छोटे-छोटे बुलबुले दिखने लगें तो उसे पलट दें. दूसरी तरफ से थोड़ा अच्छे से सेंकने के बाद रोटी को फिर पलटें. अब पहली वाली साइड को तेज आंच पर रखते हुए कपड़े या चिमटे की मदद से हल्का दबाएं. इससे रोटी अच्छी तरह फूल सकती है. ध्यान रखें कि रोटी को बहुत देर तक तवे पर रखने से वो सख्त हो सकती है.

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