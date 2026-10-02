ताऊ के बेटे ने दौड़ा-दौड़ाकर बेल्ट से पीटा, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

बिजनौर में रिश्ते में भाई लगने वाले दो युवकों के बीच मामूली कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया. ताऊ के बेटे अनस ने अपने ही चाचा के बेटे अब्दुल रहीस को सड़क पर दौड़ाकर बेल्ट से पीट दिया. मारपीट की यह पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी अनस को गिरफ्तार कर लिया. घटना गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है. यह मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में नजीबाबाद रोड स्थित मुनीम मैरिज हॉल के पास का है.

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वायरल हो रहे करीब 57 सेकंड के CCTV वीडियो में अनस हाथ में बेल्ट लेकर अब्दुल रहीस के पीछे दौड़ता नजर आ रहा है. वह अब्दुल रहीस को पकड़ लेता है और इसके बाद बेल्ट से लगातार वार करता दिखाई देता है. वीडियो में अनस करीब आठ बार बेल्ट से हमला करते हुए नजर आता है. अचानक हुई इस मारपीट से सड़क पर मौजूद लोगों का ध्यान भी इस तरफ जाता है. बेल्ट की मार से अब्दुल रहीस सड़क पर गिर जाता है. इसके बाद भी अनस रुकता नहीं है. वह जमीन पर पड़े अब्दुल रहीस को भी बेल्ट से पीटता रहता है. CCTV में कैद इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

सड़क पर पिटाई देखकर लोगों ने किया बीच-बचाव

युवक को सड़क पर बेल्ट से पिटता देखकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए. लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों युवकों को अलग किया. इसके बाद अब्दुल रहीस को बचाया जा सका. घटना के बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में दिखाई दे रही मारपीट के आधार पर पुलिस तक भी मामला पहुंचा. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी अनस को पकड़ लिया. वहीं, मारपीट में घायल अब्दुल रहीस को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया.

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CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. पुलिस आरोपी अनस को थाने ले आई और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, मामले में पीड़ित परिवार से तहरीर मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल घायल अब्दुल रहीस को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है. इस घटना में CCTV फुटेज अहम है, क्योंकि करीब 57 सेकंड के वीडियो में सड़क पर हुई मारपीट की पूरी घटना दिखाई दे रही है. इसी वीडियो के जरिए पुलिस को मामले की जानकारी मिली.

इस पूरे मामले को लेकर आजतक ने कोतवाली देहात थाने के SHO सुनील कुमार से बात की. उन्होंने बताया कि मामला वायरल वीडियो के माध्यम से पुलिस के संज्ञान में आया. SHO के मुताबिक, वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी को पुलिस थाने ले आई है. पीड़ित को मेडिकल कराने के लिए अस्पताल भेजा गया है. उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार से तहरीर प्राप्त की जाएगी और उसके आधार पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना में मारपीट करने वाला अनस और पीड़ित अब्दुल रहीस रिश्ते में भाई लगते हैं. अनस ताऊ का बेटा है, जबकि अब्दुल रहीस चाचा का बेटा है. मामूली कहासुनी के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और देखते ही देखते अनस ने बेल्ट निकाल ली. इसके बाद वह अब्दुल रहीस के पीछे सड़क पर दौड़ता दिखाई दिया. CCTV फुटेज में वह अब्दुल रहीस को पकड़कर बेल्ट से कई वार करता नजर आ रहा है. अब्दुल रहीस के सड़क पर गिरने के बाद भी मारपीट जारी रही. आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को अलग किया.

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वायरल वीडियो के बाद हुई गिरफ्तारी

घटना के बाद CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. वीडियो में सड़क पर एक युवक दूसरे युवक को बेल्ट से पीटता दिखाई दे रहा है. वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो मामले का संज्ञान लिया गया. पुलिस ने आरोपी अनस को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, घायल अब्दुल रहीस को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है. अब पुलिस पीड़ित परिवार की तहरीर का इंतजार कर रही है. SHO सुनील कुमार के मुताबिक, तहरीर मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस घटना का CCTV वीडियो चर्चा में है. करीब 57 सेकंड के इस वीडियो में मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुआ विवाद सड़क पर मारपीट में बदलता दिखाई देता है. रिश्ते में भाई लगने वाले दोनों युवकों के बीच हुई इस मारपीट में एक युवक घायल हुआ, जबकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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