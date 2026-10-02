scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रणथंभौर में छुट्टियां मना रहे इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी, फिर उड़ीं डेटिंग की अफवाहें

इब्राहिम अली खान, पलक तिवारी के साथ रणथंभौर में टाइगर सफारी पर गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है. हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर साथ देखे जाने के बाद, इस सफारी ने उनके कथित रिश्ते को लेकर फिर से चर्चा छेड़ दी है.

Advertisement
X
इब्राहिम अली खान संग पलक (Photo: ITG/Social media)
इब्राहिम अली खान संग पलक (Photo: ITG/Social media)

एक्टर इब्राहिम अली खान पटौदी और पलक तिवारी हाल ही में रणथंभौर में टाइगर सफारी पर गए थे. सवाई माधोपुर के एक वीडियो में इब्राहिम को कार में बैठे और पलक के साथ मिलते हुए देखा जा सकता है, जो पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रही थीं.

यह घटनाक्रम इन दोनों एक्टर्स के बारे में लगातार बनी हुई दिलचस्पी के बीच सामने आया है. इससे पहले गुरुवार को उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से एक साथ बाहर निकलते हुए भी देखा गया था. दोनों में से किसी ने भी डेटिंग की अफवाहों की पुष्टि या खंडन नहीं किया है.

इस आउटिंग के लिए, पलक ने नीली जींस के साथ हरे रंग का स्मोक्ड टॉप पहना था. उन्होंने कैजुअल हेयरस्टाइल, सनग्लासेस और टोट बैग के साथ अपना लुक पूरा किया. इब्राहिम भी वैसी ही ऑलिव ग्रीन शर्ट और मैचिंग ट्राउज़र, सफेद स्नीकर्स, बैकपैक और सनग्लासेस में नजर आए.

दिलचस्प बात यह है कि साइना नेहवाल भी इस समय अपनी बहन और दोस्तों के साथ रणथंभौर घूमने गई हुई हैं. उन्होंने अपनी इस ट्रिप के कई वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किए हैं, जिनमें एक वीडियो में उनकी बहन चंदंशु नेहवाल डांस करती हुई दिख रही हैं.

Advertisement

पलक और इब्राहिम के बारे में और जानकारी
पलक और इब्राहिम के डेटिंग की अफवाहें सबसे पहले 2022 में तब सामने आईं जब उन्हें पैपराजी ने एक साथ देखा. बाद में मुंबई में एक कॉन्सर्ट में देखे जाने के बाद ये अटकलें और बढ़ गईं. 'फिल्मफेयर' के साथ एक पुराने इंटरव्यू में इब्राहिम ने इन अफवाहों पर बात करते हुए कहा था, 'वह एक अच्छी दोस्त है. हां, वह बहुत अच्छी है. बस इतना ही.'

पलक के पिता, एक्टर राजा चौधरी (जो अब उनसे अलग रहते हैं), ने भी 'हिंदी रश' के साथ एक इंटरव्यू में इन अफवाहों और पलक के साथ अपने रिश्तों के बारे में बात की थी. राजा ने कहा कि वह सोशल मीडिया के ज़रिए पलक के संपर्क में रहते हैं और उन्हें पत्र भी लिखते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वह अपने करियर में व्यस्त रहती हैं और अपनी मां से भी बहुत कम मिल पाती हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रिश्तों के बारे में बात करते हुए राजा ने कहा कि उन्होंने पलक को सलाह दी थी कि वह अपने करियर पर ध्यान दें और इस उम्र में किसी रिश्ते में न पड़ें. उन्होंने कहा, '30-35 साल की उम्र से पहले रिश्ते बनाना एक बड़ी गलती है,' और कहा कि उस उम्र से पहले लोग अपरिपक्व होते हैं और अक्सर कम उम्र में बने रिश्तों या शादी को लेकर पछतावा करते हैं.

पलक अपनी मां, एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के साथ रहती हैं. राजा और श्वेता की शादी 1998 में हुई थी और 2007 में वे अलग हो गए; 2012 में उनका तलाक हो गया. इतने सालों में राजा का पलक से बहुत कम संपर्क रहा है.

वहीं, इब्राहिम अली खान, एक्टर अमृता सिंह और सैफ अली खान के बेटे हैं. वह मुंबई में अमृता और अपनी बहन, एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ रहते हैं.

Advertisement

काम के मामले में क्या हो रहा है?
प्रोफेशनल तौर पर, इब्राहिम ने हाल ही में खुशी कपूर के साथ 'नादानियां' से डेब्यू किया था. इस फिल्म में जुगल हंसराज, महिमा चौधरी, सुनील शेट्टी और दीया मिर्जा भी थे. पलक ने 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड में डेब्यू किया और बाद में संजय दत्त और मौनी रॉय के साथ 'द भूतनी' में नजर आईं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    '99% सही बता दूंगा', कथावाचक ने किया प्रेमानंद के शिष्य की मौत का रहस्य उजागर करने का दावा |
    जंतर-मंतर पर CEC के खिलाफ प्रदर्शन, एशियन गेम्स में भारत का कमाल, देखें हेडलाइंस |
    लड़की ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो सामने था 10 फीट का अजगर, गर्ल्स हॉस्टल में मचा हड़कंप |
    मकान मालिक से किराए के घर की चाबी पकड़ने से पहले जरूर चेक करें ये 7 चीजें, वरना बाद में लग सकती है हजारों की चपत! |
    भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन से पंजाब कांग्रेस के 'कमांडर' तक... जानें कौन हैं परगट सिंह |
    दिल्ली से मुंबई तक CEC ज्ञानेश कुमार पर कैसे मचा संग्राम, देखें खबरदार |
    बचपन की 'कछुआ' ने जीती एशियन गेम्स की रेस! ग्वालियर की इशिका चौधरी ने भारत को दिलाया गोल्ड, चीन को हराया, घर पर आतिशबाजी |
    CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, दिल्ली से लेकर मुंबई तक सड़कों पर उतरा विपक्ष |
    'क्या ये नया वाला iPhone 18 Pro है?' कहकर महिला से फोन झपटा, 11 दिन बाद 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार |
    अमेरिकी शख्स ने 2X स्पीड में पढ़ी हनुमान चालीसा, वीडियो देख लोग बोले- जय हनुमान
    Advertisement