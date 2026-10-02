रणथंभौर में छुट्टियां मना रहे इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी, फिर उड़ीं डेटिंग की अफवाहें

एक्टर इब्राहिम अली खान पटौदी और पलक तिवारी हाल ही में रणथंभौर में टाइगर सफारी पर गए थे. सवाई माधोपुर के एक वीडियो में इब्राहिम को कार में बैठे और पलक के साथ मिलते हुए देखा जा सकता है, जो पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रही थीं.

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यह घटनाक्रम इन दोनों एक्टर्स के बारे में लगातार बनी हुई दिलचस्पी के बीच सामने आया है. इससे पहले गुरुवार को उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से एक साथ बाहर निकलते हुए भी देखा गया था. दोनों में से किसी ने भी डेटिंग की अफवाहों की पुष्टि या खंडन नहीं किया है.

इस आउटिंग के लिए, पलक ने नीली जींस के साथ हरे रंग का स्मोक्ड टॉप पहना था. उन्होंने कैजुअल हेयरस्टाइल, सनग्लासेस और टोट बैग के साथ अपना लुक पूरा किया. इब्राहिम भी वैसी ही ऑलिव ग्रीन शर्ट और मैचिंग ट्राउज़र, सफेद स्नीकर्स, बैकपैक और सनग्लासेस में नजर आए.

दिलचस्प बात यह है कि साइना नेहवाल भी इस समय अपनी बहन और दोस्तों के साथ रणथंभौर घूमने गई हुई हैं. उन्होंने अपनी इस ट्रिप के कई वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किए हैं, जिनमें एक वीडियो में उनकी बहन चंदंशु नेहवाल डांस करती हुई दिख रही हैं.

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पलक और इब्राहिम के बारे में और जानकारी

पलक और इब्राहिम के डेटिंग की अफवाहें सबसे पहले 2022 में तब सामने आईं जब उन्हें पैपराजी ने एक साथ देखा. बाद में मुंबई में एक कॉन्सर्ट में देखे जाने के बाद ये अटकलें और बढ़ गईं. 'फिल्मफेयर' के साथ एक पुराने इंटरव्यू में इब्राहिम ने इन अफवाहों पर बात करते हुए कहा था, 'वह एक अच्छी दोस्त है. हां, वह बहुत अच्छी है. बस इतना ही.'

पलक के पिता, एक्टर राजा चौधरी (जो अब उनसे अलग रहते हैं), ने भी 'हिंदी रश' के साथ एक इंटरव्यू में इन अफवाहों और पलक के साथ अपने रिश्तों के बारे में बात की थी. राजा ने कहा कि वह सोशल मीडिया के ज़रिए पलक के संपर्क में रहते हैं और उन्हें पत्र भी लिखते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वह अपने करियर में व्यस्त रहती हैं और अपनी मां से भी बहुत कम मिल पाती हैं.

रिश्तों के बारे में बात करते हुए राजा ने कहा कि उन्होंने पलक को सलाह दी थी कि वह अपने करियर पर ध्यान दें और इस उम्र में किसी रिश्ते में न पड़ें. उन्होंने कहा, '30-35 साल की उम्र से पहले रिश्ते बनाना एक बड़ी गलती है,' और कहा कि उस उम्र से पहले लोग अपरिपक्व होते हैं और अक्सर कम उम्र में बने रिश्तों या शादी को लेकर पछतावा करते हैं.

पलक अपनी मां, एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के साथ रहती हैं. राजा और श्वेता की शादी 1998 में हुई थी और 2007 में वे अलग हो गए; 2012 में उनका तलाक हो गया. इतने सालों में राजा का पलक से बहुत कम संपर्क रहा है.

वहीं, इब्राहिम अली खान, एक्टर अमृता सिंह और सैफ अली खान के बेटे हैं. वह मुंबई में अमृता और अपनी बहन, एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ रहते हैं.

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काम के मामले में क्या हो रहा है?

प्रोफेशनल तौर पर, इब्राहिम ने हाल ही में खुशी कपूर के साथ 'नादानियां' से डेब्यू किया था. इस फिल्म में जुगल हंसराज, महिमा चौधरी, सुनील शेट्टी और दीया मिर्जा भी थे. पलक ने 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड में डेब्यू किया और बाद में संजय दत्त और मौनी रॉय के साथ 'द भूतनी' में नजर आईं.



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