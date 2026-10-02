मकान मालिक से किराए के घर की चाबी पकड़ने से पहले जरूर चेक करें ये 7 चीजें, वरना बाद में लग सकती है हजारों की चपत!

जब भी कोई किराए का घर देखने निकलता है, तो ज्यादातर लोगों का ध्यान कमरे का साइज, लोकेशन, किराया और आसपास की लोकेशन और सुविधाओं पर रहता है. घर पसंद आते ही एडवांस देकर सामान शिफ्ट करने की तैयारी भी शुरू हो जाती है. लेकिन कई बार असली परेशानी तब शुरू होती है, जब घर में रहने के कुछ दिन बाद एक-एक करके छोटी-बड़ी दिक्कतें सामने आने लगती हैं. कहीं नल टपक रहा होता है, कहीं पानी की मोटर खराब निकलती है तो कहीं बिजली के स्विच और सॉकेट काम नहीं करते.

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ऐसी चीजों को नजरअंदाज करना बाद में जेब पर भारी पड़ सकता है. इसलिए किराए के घर में सामान रखने से पहले कुछ चीजें खुद चेक कर लेना बेहद जरूरी है. इससे न सिर्फ आपको ये पता लगता है कि घर की असली हालत क्या है, बल्कि खराबी पहले से पता होने पर मकान मालिक से उसे ठीक कराने के लिए भी कह सकते हैं. लेकिन अगर आप बिना इन चीजों को चेक किए शिफ्ट हो जाते हैं, तो आपको बाद में हजारों की चपत लग सकती है. चलिए जानते हैं क्या हैं वो चीजें जिन्हें शिफ्ट होने से पहले चेक करना बहुत जरूरी है.



1. सबसे पहले चेक करें पानी की व्यवस्था: घर में पानी आ रहा है या नहीं, ये सिर्फ नल खोलकर देखना काफी नहीं है. रसोई, बाथरूम और बालकनी के सभी नल खोलकर देखें. पानी का प्रेशर कैसा है, कहीं नल से पानी धीरे तो नहीं आ रहा और कहीं पाइप से लीकेज तो नहीं है. साथ ही फ्लश चलाकर देखें और सिंक के नीचे भी नजर डालें. अगर वहां पानी जमा हो रहा है या पाइप से बूंद-बूंद पानी टपक रहा है तो इसकी जानकारी तुरंत मकान मालिक को दें. छोटी सी लीकेज बाद में बड़ी समस्या बन सकती है और पानी की लीकेज से कैबिनेट या दीवार भी खराब हो सकती है.

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2. बिजली के हर स्विच और सॉकेट को जरूर करें चेक: घर में सामान रखने के बाद अगर पता चले कि कई सॉकेट काम ही नहीं कर रहे हैं तो परेशानी बढ़ सकती है. इसलिए शिफ्टिंग से पहले कमरे के सभी स्विच ऑन करके देखें. मोबाइल चार्जर या कोई छोटा इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ ले जाकर सॉकेट भी चेक किए जा सकते हैं. पंखे, लाइट, एग्जॉस्ट और गीजर जैसे इलेक्ट्रिक गैजेट्स लगे हैं तो उन्हें भी चलाकर देख लें.

अगर किसी सॉकेट में चिंगारी आती है, स्विच ढीला है या बोर्ड गर्म हो रहा है तो उसे नजरअंदाज न करें. ऐसी खराबी को शिफ्ट होने से पहले ही ठीक करवाना ही सही है.

3. बाथरूम में लीकेज और सीलन की पड़ताल करें: बाथरूम की खराबी अक्सर ऊपर से नजर नहीं आती. इसलिए फर्श पर पानी डालकर देखें कि पानी सही तरीके से ड्रेन की तरफ जा रहा है या किसी कोने में जमा हो रहा है. दीवारों और छत पर पीले या काले निशान, उखड़ा हुआ पेंट और फफूंदी जैसी चीजें भी चेक करें. ये सीलन या पानी की पुरानी समस्या का संकेत हो सकती हैं.

अगर घर देखने के समय ही सीलन दिख जाए तो फोटो खींचकर रख लें और मकान मालिक को इसकी जानकारी दें. इससे बाद में ये साबित करना आसान रहेगा कि समस्या पहले से मौजूद थी. लेकिन अगर आप घर में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ऐसा करते हैं, तो मकान मालिक आप ही के ऊपर इल्जाम लगा सकता है.

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4. दरवाजे-खिड़कियां खोलकर जरूर देखें: दरवाजे और खिड़कियां सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि खोलकर और बंद करके चेक करें. कहीं लॉक अटक तो नहीं रहा, हैंडल ढीला तो नहीं है या खिड़की ठीक से बंद हो रही है या नहीं. अगर घर में मच्छर रोकने वाली जाली लगी है तो उसमें छेद भी देख लें. छोटी सी खराबी अभी मामूली लग सकती है, लेकिन बाद में लॉक, हैंडल या जाली बदलवाने का खर्च आपकी जेब से जा सकता है.

5. रसोई की हालत को बिल्कुल नजरअंदाज न करें: रसोई में सिंक के नीचे सबसे पहले देखें कि कहीं पानी जमा तो नहीं है. नल खोलकर सिंक का पानी बहाएं और देखें कि ड्रेनेज ठीक है या नहीं. अगर घर में पहले से चिमनी, एग्जॉस्ट, गैस पाइपलाइन या कोई दूसरा उपकरण लगा है तो उसे भी चलाकर देख लें. रसोई के कैबिनेट के दरवाजे खोलकर देखें कि कहीं अंदर से लकड़ी फूली हुई या खराब तो नहीं है.

6. घर की दीवारों और छत पर सीलन के निशान देखें: किराए के घर में पेंट देखकर ये मान लेना कि दीवार बिल्कुल ठीक है, सही नहीं है. खासकर कोनों, खिड़कियों के आसपास और छत को ध्यान से देखें. अगर पेंट उखड़ा हुआ है, दीवार फूली हुई है या किसी जगह अलग रंग का पैच लगा है तो वहां पुरानी सीलन हो सकती है. बारिश के मौसम में ये समस्या और बढ़ सकती है.

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घर को दिन में देखने जाएं और मोबाइल की फ्लैशलाइट से दीवारों के कोने भी देखें. कई बार हल्की सीलन दिन की नॉर्मल रोशनी में आसानी से नजर नहीं आती.

7. मीटर रीडिंग और पहले से मौजूद सामान की फोटो ले लें: ये किराए के घर में शिफ्ट होने से पहले चेक किए जाने वाले सबसे जरूरी कामों में से एक है. घर में शिफ्ट होने से पहले बिजली और पानी के मीटर की रीडिंग की फोटो खींच लें. अगर घर में फ्रिज, एसी, गीजर, पंखे, बेड, अलमारी या कोई दूसरा सामान मकान मालिक की तरफ से दिया गया है तो उसकी भी फोटो और वीडियो बना लें.

दीवार, फर्श, दरवाजे या किसी फर्नीचर पर पहले से कोई टूट-फूट या निशान है तो उसे भी रिकॉर्ड कर लें. इन तस्वीरों को संभालकर रखें. इससे घर खाली करते समय पुराने नुकसान के लिए आपसे पैसे मांगने की स्थिति में विवाद से बचने में मदद मिल सकती है.

शिफ्टिंग से पहले एक छोटा वीडियो बना लें

इन सारी चीजों को अलग-अलग याद रखने की बजाय घर खाली होने की कंडीशन में एक छोटा वीडियो बना लेना सबसे आसान तरीका है. वीडियो में हर कमरे की दीवार, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, बिजली के बोर्ड, बाथरूम, किचन और मौजूद सामान रिकॉर्ड कर लें.

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इसके साथ ही जो चीजें खराब हैं, उनकी फोटो मकान मालिक को उसी समय भेज दें. कोशिश करें कि शिफ्ट होने से पहले ही ये साफ हो जाए कि कौन-सी खराबी मकान मालिक ठीक करवाएगा और कौन-सी जिम्मेदारी आपकी होगी. यानी घर पसंद आने के बाद सीधे सामान शिफ्ट करने की जल्दबाजी न करें. 15-20 मिनट घर को अच्छे से चेक करना आपको बाद में हजारों रुपये के अनचाहे खर्च और बेवजह की परेशानी से बचा सकता है.

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