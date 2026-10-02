scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'99% सही बता दूंगा', कथावाचक ने किया प्रेमानंद के शिष्य की मौत का रहस्य उजागर करने का दावा

वृंदावन में प्रेमानन्द महाराज के शिष्य की संदिग्ध मौत को लेकर पंडोखर पीठाधीश्वर ने कहा कि मैं पुलिस, पीड़ित परिवार और आश्रम प्रबंधकों की मदद करने के लिए तैयार हूं. उन्होंने दावा किया कि वह 99 प्रतिशत तक सही संकेत देकर इस रहस्य को सुलझा सकते हैं.

Advertisement
X
पंडोखर सरकार ने बाबा बागेश्वर का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी पर्चा लिखने वाला अब तक ये नहीं बोल पाया कि मैं सब बताने के लिए तैयार हूं. (Photo: ITG)
पंडोखर सरकार ने बाबा बागेश्वर का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी पर्चा लिखने वाला अब तक ये नहीं बोल पाया कि मैं सब बताने के लिए तैयार हूं. (Photo: ITG)

वृंदावन में संत प्रेमानंद के शिष्य दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध मौत के मामले में अब पण्डोखर धाम से बड़ा बयान सामने आया है. पण्डोखर धाम के पीठाधीश्वर गुरुशरण महाराज ने कहा है कि अगर आश्रम प्रबंधन, पुलिस, जांच एजेंसी या मृतक के परिजन उनके दरबार आएं तो पण्डोखर सरकार का दिव्य दरबार घटना का रहस्य उजागर करने में सहयोग कर सकता है. गौरतलब है कि 25 सितंबर को गुरु कृपा कुंज आश्रम की चौथी मंजिल से गिरकर दीपक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी.

इस मामले में गुरु शरण महाराज का कहना है कि उनका उद्देश्य पुलिस को जिम्मेदार तत्वों तक पहुंचने में मदद करना है. ताकि मृतक के परिजनों को न्याय मिले और किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो. उन्होंने नाम लिए बिना बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर भी तंज कसा. बाबा बागेश्वर का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी पर्चा लिखने वाला अब तक ये नहीं बोल पाया कि मैं सब बताने के लिए तैयार हूं.

प्रेमानंद महाराज से मौन तोड़ने का आग्रह
उन्होंने सिद्धियों का दावा करने वाले अन्य लोगों को भी इस घटना की सच्चाई सामने लाने की चुनौती दी है. गुरु शरण महाराज ने विख्यात संत प्रेमानंद महाराज से भी आग्रह किया है कि वह अपने शिष्य की मौत से पर्दा हटाने के लिए मौन तोड़ें. वृंदावन जहां हर गली में राधा नाम गूंजता है. लेकिन आज इसी धाम के एक आश्रम की चौथी मंजिल से बड़ा ऐसा सवाल उठा है, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है.

सम्बंधित ख़बरें

लापता था लड़का... प्रेमानंद आश्रम में होने का दावा
Anuj's family arrived at Premanand's ashram while searching for him (Photo: ITG)
प्रेमानंद के आश्रम पर सवाल: 3 महीने बाद परिवार को मिला 'गुमशुदा' बेटा!
Premanand Maharaj
क्या श्राद्ध के दिन घर में बना खाना खाना चाहिए?
Premanand Maharaj disciple Deepak Lodhi New CCTV
छत से खुद कूदते दिखे प्रेमानंद महाराज के शिष्य दीपक लोधी, नया VIDEO
Major changes at Premanand Ashram after disciple's death: Darshan and Diksha stopped.
शिष्य की मौत के बाद प्रेमानंद महाराज के आश्रम के कार्यक्रमों में बदलाव
Advertisement

धाम के पीठधीश्वर गुरुशरण महाराज ने कहा कि जो लोग इस घटना से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, मैं उनका सहयोग करने के लिए तैयार हूं. मैं 99 प्रतिशत तक आपको संकेत दे सकता हूं. लेकिन मैं कोई थाना, कोर्ट-कचहरी या एजेंसी नहीं हूं, जो किसी को सजा दे. लेकिन मैं वहां तक आपको पहुंचा दूंगा जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ एक है कि सच सामने आए. परिवार को न्याय मिले, और कोई निर्दोष न फंसे. उन्होंने सिद्धियों और भविष्यवाणी का दावा करने वालों को भी चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपमें शक्ति है तो इस घटना की सच्चाई बताकर खुद को साबित कीजिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    '99% सही बता दूंगा', कथावाचक ने किया प्रेमानंद के शिष्य की मौत का रहस्य उजागर करने का दावा |
    जंतर-मंतर पर CEC के खिलाफ प्रदर्शन, एशियन गेम्स में भारत का कमाल, देखें हेडलाइंस |
    लड़की ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो सामने था 10 फीट का अजगर, गर्ल्स हॉस्टल में मचा हड़कंप |
    मकान मालिक से किराए के घर की चाबी पकड़ने से पहले जरूर चेक करें ये 7 चीजें, वरना बाद में लग सकती है हजारों की चपत! |
    भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन से पंजाब कांग्रेस के 'कमांडर' तक... जानें कौन हैं परगट सिंह |
    दिल्ली से मुंबई तक CEC ज्ञानेश कुमार पर कैसे मचा संग्राम, देखें खबरदार |
    बचपन की 'कछुआ' ने जीती एशियन गेम्स की रेस! ग्वालियर की इशिका चौधरी ने भारत को दिलाया गोल्ड, चीन को हराया, घर पर आतिशबाजी |
    ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, दिल्ली से लेकर मुंबई तक सड़कों पर उतरा विपक्ष |
    'क्या ये नया वाला iPhone 18 Pro है?' कहकर महिला से फोन झपटा, 11 दिन बाद 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार |
    अमेरिकी शख्स ने 2X स्पीड में पढ़ी हनुमान चालीसा, वीडियो देख लोग बोले- जय हनुमान
    Advertisement