लड़की ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो सामने था 10 फीट का अजगर, गर्ल्स हॉस्टल में मचा हड़कंप

मध्य प्रदेश के सागर शहर में उस वक्त हॉस्टल की छात्राओं के बीच अफरा-तफरी मच गई, जब तिली इलाके में स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में करीब 10 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया. छात्राएं बाथरूम में गई थीं, तभी उनकी नजर इतने बड़े सांप पर पड़ी. अचानक सामने आए विशाल अजगर को देखकर छात्राएं घबरा गईं और उन्होंने तुरंत हॉस्टल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी. मामले की सूचना मिलने के बाद हॉस्टल में स्नेक कैचर अकील बाबा को बुलाया गया. जानकारी मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और बाथरूम का निरीक्षण किया. उस समय अजगर बाथरूम के अंदर ही मौजूद था. उसके वहां होने की वजह से छात्राओं के बीच डर का माहौल बना हुआ था.

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अजगर को देखते ही स्नेक कैचर अकील बाबा ने सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. बाथरूम के अंदर मौजूद करीब 10 फीट लंबे अजगर को पकड़ने के लिए उन्होंने काफी सावधानी बरती. कुछ देर की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया गया. अजगर के पकड़े जाने के बाद हॉस्टल की छात्राओं और स्टाफ ने राहत की सांस ली. जिस बाथरूम में कुछ देर पहले तक जाने में छात्राएं घबरा रही थीं, वहां से अब अजगर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था. रेस्क्यू के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई. हॉस्टल में इतने बड़े अजगर के मिलने की खबर सुनकर लोग भी मौके पर पहुंचे और करीब 10 फीट लंबे अजगर को देखकर हैरान नजर आए.

छात्राओं की नजर पड़ते ही दी गई सूचना

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स्नेक कैचर अकील बाबा के मुताबिक, यह लड़कियों का हॉस्टल है और छात्राएं बाथरूम में गई थीं. इसी दौरान उनकी नजर अजगर पर पड़ी. इसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दी. समय रहते जानकारी मिलने के कारण अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सका. अकील बाबा ने अजगर को बिना किसी नुकसान के पकड़ लिया. अब रेस्क्यू किए गए इस अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की तैयारी है.

अकील बाबा ने बताया कि तिली क्षेत्र का यह इलाका पहाड़ी से लगा हुआ है. आसपास प्राकृतिक क्षेत्र होने के कारण यहां अजगर और अन्य प्रजातियों के सांप अक्सर दिखाई देते हैं. खासकर बारिश के मौसम में सांप सुरक्षित जगह की तलाश में रिहायशी इलाकों और भवनों तक पहुंच जाते हैं. यही वजह है कि इस इलाके में बने घरों और दूसरी इमारतों में सांपों के पहुंचने की घटनाएं सामने आती रहती हैं.

स्नेक कैचर अकील बाबा के मुताबिक, आवास योजना के तहत बनी इन बिल्डिंगों में पहले भी कई बार अजगर निकल चुके हैं. वह अब तक यहां से करीब 70 से 75 अजगरों का रेस्क्यू कर चुके हैं. इन सभी अजगरों को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के बाद वन विभाग की मौजूदगी में जंगल में छोड़ा गया है. यानी तिली क्षेत्र में इस तरह अजगर मिलने की यह पहली घटना नहीं है.

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इससे पहले भी यहां कई बार बड़े अजगर सामने आ चुके हैं. इस बार भी करीब 10 फीट लंबे अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया गया है. फिलहाल उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की तैयारी की जा रही है. अकील बाबा ने लोगों से अपील की है कि अगर घर, हॉस्टल या किसी अन्य रिहायशी क्षेत्र में सांप या अजगर दिखाई दे, तो उसे खुद पकड़ने या मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. ऐसी स्थिति में तुरंत प्रशिक्षित स्नेक कैचर या संबंधित विभाग को सूचना देनी चाहिए. इससे सांप को भी सुरक्षित बचाया जा सकता है और लोगों के लिए भी खतरा कम रहता है.

अजगर निकलने से पूरे इलाके में चर्चा

गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में करीब 10 फीट लंबे अजगर के मिलने की घटना के बाद यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. छात्राओं के लिए यह उस समय डराने वाला अनुभव था, जब बाथरूम में अचानक इतना बड़ा अजगर दिखाई दिया. हालांकि, समय पर सूचना मिलने और स्नेक कैचर के पहुंचने के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया. छात्राओं और हॉस्टल स्टाफ ने राहत की सांस ली. वहीं, अजगर को भी बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. तिली इलाके में पहले भी 70 से 75 अजगरों के रेस्क्यू किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद यह भी साफ है कि पहाड़ी और प्राकृतिक क्षेत्र से लगे होने के कारण यहां सांपों का रिहायशी इलाकों तक पहुंचना सामने आता रहा है. इस बार करीब 10 फीट लंबे अजगर के गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम तक पहुंचने से छात्राओं के बीच कुछ देर के लिए डर का माहौल जरूर बना, लेकिन समय पर रेस्क्यू होने से स्थिति संभल गई.

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