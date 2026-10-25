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बस्ती: SIR में भारी गड़बड़ी, 7 हजार संदिग्धों की शुरू हुई जांच, 152 के कई जगह दर्ज हो गए नाम!

उत्तर प्रदेश के बस्ती में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं. कहीं एक ही व्यक्ति का नाम तीन जगह दर्ज होने का दावा है, तो कहीं दो एंट्री में फोटो या परिवार की जानकारी एक जैसी है, लेकिन EPIC नंबर अलग-अलग हैं. चुनाव कर्मचारी के मुताबिक, करीब 7 हजार संदिग्ध नामों की जांच की जा रही है. वहीं, एडीएम ने अब तक 152 दोहरी एंट्री की बात कही है.

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बस्ती की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी आई सामने. (Photo: Screengrab)
बस्ती की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी आई सामने. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बस्ती में वोटर लिस्ट को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं. किसी का नाम तीन जगह दर्ज होने का दावा है, तो किसी की दो एंट्री में फोटो और परिवार की जानकारी एक जैसी है, लेकिन वोटर आईडी नंबर अलग-अलग हैं. चुनाव कर्मचारी के मुताबिक, करीब 7 हजार संदिग्ध नामों की जांच चल रही है. वहीं, प्रशासन ने अब तक 152 दोहरी एंट्री की जानकारी दी है. इस मामले में करीब 7 हजार संदिग्ध नामों की जांच की बात सामने आई है.

वहीं, प्रशासन के मुताबिक, अब तक 152 ऐसी एंट्री सामने आई हैं, जिनमें नाम दो जगह दर्ज होने की शिकायत है. इन एंट्री की जांच की जा रही है. बस्ती के खैर कॉलेज मतदान केंद्र पर वोटर लिस्ट से जुड़ी शिकायतें सामने आईं. यहां कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज हैं. इन शिकायतों में नाम, फोटो, पति के नाम और EPIC नंबर से जुड़ी गड़बड़ियों का जिक्र है.

आसिया खातून का कहना है कि उनका नाम तीन जगह दर्ज है. उनके मुताबिक, तीनों जगह फोटो एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन EPIC नंबर अलग-अलग हैं. EPIC नंबर वह पहचान संख्या है, जो वोटर आईडी कार्ड पर दर्ज होती है.

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यह भी पढ़ें: पीलीभीत में वोटर लिस्ट की 10 हजार एंट्री में गड़बड़ी, CEO ने पूरे यूपी में जांच के दिए आदेश

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इसी तरह गुड़िया के नाम की भी दो एंट्री होने की बात सामने आई है. बताया गया कि दोनों जगह EPIC नंबर और फोटो अलग हैं, लेकिन उनके पति राकेश का नाम और पता एक जैसा है. ऐसे में यह जांच का विषय है कि दोनों एंट्री एक ही व्यक्ति की हैं या इनके पीछे कोई दूसरी वजह है.

एंट्री में नाम और फोटो एक जैसा, EPIC नंबर अलग

तुर्कहिया की कुसुम देवी के मामले में भी ऐसी ही शिकायत बताई गई है. आरोप है कि उनका नाम दो जगह दर्ज है. दोनों एंट्री में पति सौरभ का नाम और फोटो एक जैसा है, लेकिन EPIC नंबर अलग हैं.

अदीबा वहीद, जो अब्दुल वहीद की बेटी हैं, उनके नाम की भी दो एंट्री होने की बात कही गई है. शिकायत के मुताबिक, दोनों जगह फोटो एक ही है, लेकिन EPIC नंबर अलग-अलग हैं. अब्दुल हमीद के नाम और फोटो के दो जगह दर्ज होने का मामला भी सामने आया है.

7 हजार संदिग्ध नामों की जांच क्यों?

चुनाव से जुड़े कर्मचारी पीयूष गुप्ता के मुताबिक, करीब 7 हजार संदिग्ध नामों की जांच की जा रही है. एडीएम ज्ञान चंद्र गुप्ता ने बताया कि जांच के दौरान कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं, जो एक से ज्यादा जगह दर्ज बताए जा रहे हैं. अब तक 152 दोहरी एंट्री की जानकारी मिली है और इनकी जांच की जा रही है. जांच में जिन मामलों में दोहरी एंट्री होगी, उन्हें हटाया जाएगा. बस्ती में सामने आए मामलों में अब निगाह प्रशासन की जांच पर है. करीब 7 हजार संदिग्ध नामों की जांच और 152 दोहरी एंट्री के दावे के बीच असली सवाल यही है कि जांच में कितनी एंट्री गलत निकलती हैं और कितने मामलों में रिकॉर्ड दुरुस्त करने की जरूरत पड़ती है.

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(रिपोर्ट: सतीश श्रीवास्तव)
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