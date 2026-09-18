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घर में मां की लाश, धान के खेत में बेटी... बलिया में एक ही परिवार में दो मौतों से हड़कंप, पुलिस को हत्या का शक

यूपी के बलिया में मां-बेटी की हत्या का मामला सामने आया है. यहां सराय भारती गांव में मां का शव घर के अंदर मिला, जबकि 22 साल की बेटी की लाश घर से कुछ दूरी पर धान के खेत में पड़ी थी. दोनों के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की आशंका है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

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यूपी के बलिया में मां-बेटी की हत्या. (Photo: ITG)
यूपी के बलिया में मां-बेटी की हत्या. (Photo: ITG)

यूपी के बलिया में सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां रसड़ा थाना क्षेत्र में मां और बेटी की हत्या कर दी गई. मां का शव घर के अंदर मिला, जबकि 22 वर्षीय बेटी का शव धान के खेत में पड़ा था. पुलिस का कहना है कि दोनों के सिर पर किसी भारी चीज से चोट के निशान मिले हैं. शुरुआती जांच में आशंका है कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई.

यह मामला बलिया के सराय भारती गांव का है. पुलिस को गुरुवार की सुबह करीब साढ़े आठ बजे सूचना मिली थी कि गांव में दो शव पड़े हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि मांति गुप्ता नाम की महिला का शव घर के अंदर पड़ा था. वहीं उनकी 22 साल की बेटी गौरी का शव घर से कुछ दूरी पर धान के खेत में मिला. गौरी दृष्टिबाधित थी. मां-बेटी की इस तरह अलग-अलग जगहों पर लाश मिलने से पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं.

Ballia Mother Daughter Murder Mother Body Found Inside House Daughter In Paddy Field

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पुलिस के मुताबिक, मां और बेटी दोनों के सिर पर किसी भारी या गंभीर वस्तु से चोट मारे जाने के निशान मिले हैं. शुरुआती जांच में मामला हत्या का माना जा रहा है. परिवार में मांति गुप्ता, उनके पति रामचीज गुप्ता और बेटी गौरी रहते थे. घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य कहां थे और वारदात कैसे हुई, पुलिस इसकी जांच कर रही है.

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Ballia Mother Daughter Murder Mother Body Found Inside House Daughter In Paddy Field

यह भी पढ़ें: UP से झारखंड नौकरी करने आई युवती की किराये के मकान में हत्या, कमरे में खून से लथपथ मिली लाश

एसपी ओमवीर सिंह के मुताबिक, घटनास्थल को देखने पर ऐसा लगता है कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई. हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ होगी. पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

Ballia Mother Daughter Murder Mother Body Found Inside House Daughter In Paddy Field

एक ही परिवार की मां और बेटी की हत्या की इस घटना के बाद गांव में भी चर्चा का माहौल है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों की हत्या किसने और क्यों की. घर के अंदर मां का शव और कुछ दूरी पर खेत में बेटी की लाश मिलने के पीछे क्या वजह थी, इसकी भी जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.

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