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बाराबंकी: दशहरे में रावण के साथ शहर कोतवाल की मूंछों की चर्चा, देखें- VIDEO

बाराबंकी के दशहराबाग रामलीला मैदान में विजय दशमी के अवसर पर सुरक्षा ड्यूटी के दौरान शहर कोतवाल सुधीर सिंह की लंबी मूंछें मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गईं. रावण के कलाकारों ने उनके साथ सेल्फी ली और वायु सेना के अधिकारी अभिनंदन से प्रेरित होकर रखी गई इन मूंछों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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बाराबंकी के कोतवाल का वीडियो वायरल (Photo- ITG)
बाराबंकी के कोतवाल का वीडियो वायरल (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में दशहराबाग स्थित रामलीला मैदान के दौरान विजय दशमी के अवसर पर शहर कोतवाल सुधीर सिंह ने अपनी लंबी मूंछों के कारण खूब सुर्खियां बटोरीं. रावण के पुतले और उसके कुनबे के बीच सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे कोतवाल साहब की इन मूंछों के साथ रावण के कलाकारों ने तस्वीरें खिंचवाईं. भारतीय वायु सेना के वीर अधिकारी अभिनंदन वर्धमान की बहादुरी से प्रेरित होकर रखी गई इन मूंछों का यह दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसकी लोग जमकर चर्चा कर रहे हैं.

रामलीला मैदान में छाया कोतवाल का अंदाज

दशहरे के अवसर पर बाराबंकी के दशहराबाग रामलीला मैदान में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने पहुंचे शहर कोतवाल सुधीर सिंह उस समय चर्चा का विषय बन गए जब उनकी शानदार और लंबी मूंछों पर लोगों की नजर पड़ी. रावण के भाइयों का किरदार निभाने वाले कलाकार भी खुद को रोक नहीं पाए और उनके पास आकर सेल्फी लेने लगे. इस दौरान कोतवाल साहब भी बेहद दोस्ताना और मस्तमौला अंदाज में नजर आए.

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विंग कमांडर अभिनंदन से मिली प्रेरणा

अपनी इन अनूठी मूंछों के पीछे की कहानी साझा करते हुए इंस्पेक्टर सुधीर सिंह ने बताया कि उन्होंने यह स्टाइल भारतीय वायु सेना के वीर अधिकारी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साहस और पराक्रम से प्रेरित होकर अपनाया है. गौरतलब है कि फरवरी 2019 में भारत-पाकिस्तान सैन्य तनाव के दौरान अभिनंदन की मूंछें देश भर में आकर्षण का केंद्र बनी थीं. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि उनके पूर्व डीजीपी साहब की भी बिल्कुल ऐसी ही शान से भरी मूंछें थीं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

रामलीला मैदान में ड्यूटी के दौरान जब रावण के किरदार निभाने वाले कलाकार कोतवाल सुधीर सिंह के पास पहुंचे, तो वहीं किसी ने इस दिलचस्प पल का वीडियो बना लिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को देखकर तरह-तरह की दिलचस्प प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और बाराबंकी के इस शहर कोतवाल के मूंछों वाले अंदाज की हर तरफ सराहना और चर्चा हो रही है.

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