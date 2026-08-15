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बॉयफ्रेंड ने दिया पैनिक अटैक, रोने से हुई आंखों की सर्जरी, पुराने रिश्ते का दर्द याद कर टूटी मशहूर एक्ट्रेस

अनुपमा परमेश्वरन ने अपने हालिया इंटरव्यू में उन दिनों को याद किया, जब उन्हें एक रिश्ते में रहने की वजह से बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी थी. वो इतनी बीमार पड़ गई थीं कि ठीक से खाना-पीना नहीं कर पाती थीं.

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अनुपमा हुई थीं बीमार (Photo: Instagram @anupamaparameswaran96)
अनुपमा हुई थीं बीमार (Photo: Instagram @anupamaparameswaran96)

साउथ सिनेमा की मशहूर अदाकारा अनुपमा परमेश्वरन ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों को याद कर फैंस को चिंता में डाल दिया है. एक्ट्रेस ने अपने एक रिलेशनशिप का ऐसा किस्सा सुनाया, जिसमें वो बुरी तरह बीमार पड़ी थीं. उनका कहना है कि उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंग्जायटी और पैनिक अटैक आने लगे थे. कई लोगों का मानना है कि उनके साथ ऐसा एक्टर ध्रुव विक्रम संग रिश्ते में हुआ था. 

एक रिश्ते ने दिया असहनीय दर्द

धन्या वर्मा को दिए इंटरव्यू में अनुपमा परमेश्वरन ने अपने रिश्ते के बारे में कहा- पैनिक अटैक, एंग्जायटी अटैक्स. कई बार मैं ब्लैकआउट हो जाती थी. मेरा काफी सारा वजन घट रहा था. मैंने ऐसा उससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. मैं एक खुशहाल बच्ची थी, बहुत नॉर्मल. मैं अपनी जिंदगी में आराम किया करती थी. हालांकि उस दौरान मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया गया था.

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'ये स्ट्रेस कभी-कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि मेरी दाहिनी आंख फड़कने लगी थी. कई बार तो शूटिंग तक रोकनी पड़ती थी. मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी. जब भी उस रिश्ते से जुड़ी कोई बात मुझे परेशान करती थी, तो मेरी एंग्जायटी बढ़ जाती थी और मुझे उल्टी तक आ जाती थी.'

आंखों में आई तकलीफ

अनुपमा ने आगे बताया कि पर्सनल लाइफ में इतने दर्द झेलने के बावजूद उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे संभालकर रखा. उन्होंने कहा- मैं हर रात घंटों रोती थी लेकिन अगले दिन मुझे फिर शूटिंग के लिए जाना पड़ता था. एक बार मुझे आंख से जुड़ी एक गंभीर परेशानी भी झेलनी पड़ी थी.

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'अगर आप मेरी फिल्म पराधा के प्रमोशन के दौरान के वीडियो देखेंगे, तो उसमें मेरी एक आंख काफी सूजी हुई नजर आती है. मेरी आंख की लैक्रिमल ग्लैंड (आंसू बनाने वाली ग्रंथि) में सूजन आ गई थी. ये चीज बाद में इतनी गंभीर हो गई कि मुझे सर्जरी करवानी पड़ी और ग्रंथि को वापस टांके लगाकर ठीक किया गया.'

अनुपमा ने अंत में कहा कि उस दौर में उनके शरीर में कई तरह की परेशानियां होने लगी थीं. उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके शरीर पर कुछ ऐसे घाव हुए, जिनका असर लंबे समय तक रहा. हालांकि, उन्होंने फिर से साफ किया कि वो चोटें कोई फिजिकल हमले की वजह से नहीं थीं. एक्ट्रेस ने अपनी बातचीत में उस पार्टनर का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, जिसके कारण उन्हें इतना दर्द झेलना पड़ा. हालांकि सोशल मीडिया ध्रुव विक्रम के नाम से भरा हुआ है, क्योंकि अफवाहें हैं कि अनुपमा उन्हीं के साथ काफी समय तक रिश्ते में रही थीं.

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