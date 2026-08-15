CM हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी, बोकारो का युवक गिरफ्तार

झारखंड की राजधानी रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे विरोध-प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान बोकारो जिले के विश्वजीत कुमार के रूप में हुई है. एक एजेंसी के मुताबिक उसके खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई की गई.

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार नौकरी के उम्मीदवार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान विश्वजीत कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बातें कहीं और उन्हें धमकी दी. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर उकसाने का आरोप भी लगाया है. कोतवाली थाना प्रभारी मनोज चौधरी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस

यह प्रदर्शन भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर किया जा रहा था. बड़ी संख्या में नौकरी के उम्मीदवार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटे थे और अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे थे. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शन के दौरान उसने किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित धमकी दी.

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अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की भड़काऊ गतिविधि पर नजर रखने की बात कही है.

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