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80th Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट! इन रास्तों से न गुजरें

भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं. 80वें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो सकता है. इसलिए घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देखें.

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दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था
दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था

भारत आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर दिल्ली में सुरक्षा के लिए कई रास्तों को बंद किया गया है. ऐसे में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो सकता है. इसलिए घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें.

शनिवार को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कई रास्ते आम लोगों के लिए बंद रहेंगे. इनमें नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और राजघाट से ISBT कश्मीरी गेट तक का रिंग रोड शामिल है.

इसके अलावा सुबह 10 बजे तक मंडी हाउस, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, C हेक्सागोन, इंडिया गेट और जवाहरलाल नेहरू मार्ग जाने से बचने की सलाह दी गई है. निजामुद्दीन खट्टा से वजीराबाद ब्रिज तक 14 अगस्त सुबह 11 बजे से 15 अगस्त तक मालवाहक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी.

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वहीं, महाराणा प्रताप ISBT और सराय काले खां ISBT पर इंटरस्टेट बसों की अनुमति नहीं होगी. शहर की बसों के रूट भी बदले जाएंगे. वैकल्पिक मार्गों के लिए आप अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, 11 मूर्ति, मदर टेरेसा क्रिसेंट, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, एस.पी. मार्ग, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड और रानी झांसी रोड का उपयोग कर सकते हैं.

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इसी तरह, पूर्व से पश्चिम की आवाजाही के लिए यात्री एनएच-24 या एनएच-9, निजामुद्दीन खट्टा, बारापुल्ला रोड और रिंग रोड वाले रास्ते का चुनाव करें, या वैकल्पिक रूप से डीएनडी, बारापुल्ला रोड और रिंग रोड का सहारा लें. इसके अलावा, ट्रांस-यमुना से उत्तरी दिल्ली की ओर जाने के लिए पुस्ता रोड, जीटी रोड, युधिष्ठिर सेतु और आईएसबीटी कश्मीरी गेट वाले मार्ग से यात्रा की जा सकती है.

लोगों को सलाह दी गई है कि समय से घर से निकलें, किसी भी संदिग्ध वस्तु से दूर रहें और बंद रास्तों से जाने से बचें. ट्रैफिक के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4:00 बजे से शुरू हो गई है. 

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