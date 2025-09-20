जाली काटी, पांच दरवाजे पार किए... जयपुर की हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से दो कैदी फरार, सोते रहे जेलकर्मी

जयपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से बीती रात दो कैदी फरार हो गए. इससे पूरे महकमे में हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है.

जानकारी के अनुसार, फरार कैदियों की पहचान अनस और नवल किशोर के रूप में हुई है. अनस को सांगानेर थाने और नवल किशोर को मालपुरा गेट थाने से हाल ही में जयपुर सेंट्रल जेल लाया गया था. दोनों 13 नंबर बैरक में बंद थे.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों ने बैरक की खिड़की की जाली काटी और फिर पांच सुरक्षित दरवाजों से होते हुए तीन बैरिकेड्स पार किए. इसके बाद वे मुलाकात स्थल तक पहुंचे, जहां से पानी का ग्रीन पाइप बाहर फेंका और उसी के सहारे जेल की ऊंची दीवार फांदकर भाग निकले. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैदियों को जेल के भीतर जाली काटने का औजार और पाइप कैसे मिला.

यह भी पढ़ें: यूपी: हमीरपुर जेल में कैदी की मौत पर बवाल, पैसों के लिए पीट-पीट कर मार डालने का आरोप, जेलर-डिप्टी जेलर समेत 8 पर हत्या और जबरन वसूली की FIR

Advertisement

घटना के समय जेलकर्मी ड्यूटी पर मौजूद थे, लेकिन सभी सो रहे थे. इसी का फायदा उठाकर कैदियों ने बड़ी आसानी से जेल तोड़ दी. घटना की जानकारी मिलते ही जेल और पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

एडीजी जेल रूपेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. लापरवाह जेलकर्मियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई होगी. वहीं, फरार कैदियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं. आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है. यह घटना हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है.

---- समाप्त ----