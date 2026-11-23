ओबीसी क्रीमी लेयर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि माता-पिता की सैलरी और कृषि आय को सीधे जोड़कर आरक्षण की पात्रता तय नहीं की जा सकती. उनके पद और सेवा श्रेणी भी देखनी होगी. हालांकि, 11 मार्च का फैसला पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा, लेकिन 2025 की नियुक्तियों पर प्रभावी रहेगा.

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पिछले दिनों ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) क्रीमी लेयर में माता-पिता की आय को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया. यह विवाद मुख्य रूप से केवल वेतन और कृषि आय को क्रीमी लेयर की सीमा तय करने का एकमात्र आधार बनाने से जुड़ा था. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को साफ किया कि ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर का दर्जा तय करते समय माता-पिता की सैलरी और खेती की आय को सीधे जोड़कर नहीं देखा जा सकता. साथ ही, 11 मार्च 2026 के उसके फैसले को पुराने मामलों पर लागू नहीं किया जाएगा. हालांकि, 2025 की नियुक्तियों में इसका पालन किया जाएगा. दरअसल, केंद्र सरकार शीर्ष अदालत के फैसले को पुराने मामलों से लागू नहीं करने की गुहार लेकर कोर्ट पहुंची थी. इस तरह उसे इस मामले में एक राहत मिल गई है. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है?

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विवादों में क्यों आया मामला?



केंद्र सरकार ने कई मामलों में ओबीसी उम्मीदवारों के 'नॉन-क्रीमी लेयर' दर्जे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उनके माता-पिता की सालाना आय (विशेषतौर पर सरकारी, पीएसयू, बैंक या निजी क्षेत्र के वेतन के रूप में) तय सीमा (वर्तमान में 8 लाख रुपये) से अधिक है. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया था कि केवल वेतन को आधार मानने से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), बैंकों या निजी क्षेत्र में काम करने वाले माता-पिता के बच्चों के साथ अन्याय होता है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के पदों और सामाजिक स्थिति के आकलन में अलग नियम लागू होते हैं. 1993 के मूल कर्मचारी एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों में माता-पिता के वेतन और कृषि आय को क्रीमी लेयर की गणना से बाहर रखने की बात कही गई थी. इसके अलावा 2004 का स्पष्टीकरण और 1993 के नियम को लेकर भी मामला तूल पकड़ने लगा. केंद्र सरकार का तर्क था कि 2004 के स्पष्टीकरण और बाद के नियमों के तहत वेतन सीमा को क्रीमी लेयर तय करने में शामिल किया जाना चाहिए. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 2004 का स्पष्टीकरण 1993 के मूल आदेश को ओवरराइड नहीं कर सकता.

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

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सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रोहित नाथन (2026) मामले में दिए गए अपने फैसले में साफ किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नॉन-क्रीमी लेयर का दर्जा तय करते समय माता-पिता की सैलरी और खेती से होने वाली आमदनी को सीधे जोड़कर नहीं देखा जा सकता. अदालत ने कहा कि क्रीमी लेयर तय करते समय माता-पिता की सैलरी के साथ-साथ उनके पद , सेवा की स्थिति और उनकी श्रेणी को भी ध्यान में रखना जरूरी है. कोर्ट ने 1993 के उस मेमोरेंडम को सही ठहराया, जिसमें आय/संपत्ति परीक्षण से माता-पिता की वेतन आय और कृषि आय को बाहर रखने का प्रावधान था. अदालत ने कहा कि पीएसयू (PSU), निजी कंपनियों या बैंकों में काम करने वाले माता-पिता के बच्चों को सिर्फ सैलरी के आधार पर आरक्षण से बाहर करना अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत भेदभावपूर्ण है. यह फैसला उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, जिनके बच्चे सिर्फ माता-पिता की नौकरी और वेतन के आधार पर आरक्षण के लाभ से बाहर कर दिए गए थे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसके 11 मार्च 2026 के फैसले को पुराने मामलों पर लागू नहीं किया जाएगा. यह फैसला भविष्य में होने वाली नियुक्तियों और सेवा आवंटन पर लागू हो. इसका मतलब है कि पहले हो चुके सेवा आवंटन, नियुक्तियों और वरिष्ठता सूचियों में बदलाव नहीं किया जाएगा. हालांकि, जिन मामलों में सेवा आवंटन की प्रक्रिया अभी लंबित है, उन पर यह फैसला पूरी तरह लागू होगा. इसमें सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2025 के उम्मीदवार भी शामिल हैं.

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क्रीमी लेयर का सिद्धांत क्या है?

सुप्रीम कोर्ट के 1992 में इंद्रा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में फैसले के बाद क्रीमी लेयर की व्यवस्था शुरू हुई. इसके आधार पर केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 1993 को एक ऑफिस ऑर्डर जारी कर क्रीमी लेयर की पहचान के लिए छह श्रेणियां तय की थीं. इनमें संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, सरकारी सेवाओं में क्लास-1 और क्लास-2 के अधिकारी, सशस्त्र बलों में कर्नल स्तर से ऊपर के अधिकारी, डॉक्टर-सीए जैसे पेशेवर, एक सीमा से अधिक चल संपत्ति के मालिक और एक निश्चित सीमा से अधिक की आय वाले लोग शामिल हैं. इसका मकसद ओबीसी वर्ग के सामाजिक रूप से संपन्न लोगों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखना था, जो समुदाय के अन्य पिछड़े लोगों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं.

11 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का क्या था फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को सैलरी के इसी विवाद पर फैसला दिया था. कोर्ट ने कहा कि 2004 का स्पष्टीकरण 1993 के मूल आदेश को बदल नहीं सकता. अदालत ने साफ किया कि माता-पिता की सैलरी को अकेले आधार बनाकर किसी ओबीसी उम्मीदवार को क्रीमी लेयर में नहीं डाला जा सकता. माता-पिता की सर्विस और पद को देखना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि समान स्तर पर काम करने वाले सरकारी और पीएसयू के कर्मचारियों के बच्चों के साथ अलग-अलग व्यवहार करना संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है.

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क्या निकला समाधान?

11 मार्च के फैसले के बाद केंद्र के सामने सबसे बड़ी चिंता उसके पुराने फैसलों और नियुक्तियों को लेकर थी. अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुराने मामलों पर भी लागू किया गया तो 2012 से अब तक की भर्तियों, सेवा आवंटन, कैडर आवंटन, वरिष्ठता और उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले तक प्रभावित हो सकते हैं. सरकार का कहना था कि पुराने मामलों को दोबारा खोलने से प्रशासनिक अव्यवस्था पैदा हो सकती है. उसने सुप्रीम कोर्ट से फैसले को भविष्य से लागू करने की अपील की थी. दूसरी तरफ, उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने इसका विरोध किया. उनका तर्क था कि सरकार पहले से दिए गए फैसले को लागू करने में देरी कर रही है. उन्होंने पात्र उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद बनाने का विकल्प भी सुझाया.

6 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 11 मार्च के फैसले को पुराने मामलों पर पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा. यानी जिन भर्तियों, नियुक्तियों और सेवा आवंटन की प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी है, उन्हें इस फैसले के आधार पर सामान्य रूप से दोबारा नहीं खोला जाएगा. हालांकि, 2025 बैच के उम्मीदवारों के सेवा आवंटन को 11 मार्च के फैसले के मुताबिक करने की बात कही गई है.

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ओबीसी आरक्षण से जुड़े अहम सवाल

ओबीसी आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

संविधान के आर्टिकल 15(4): यह राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है. वहीं, संविधान के आर्टिकल 16(4): यह सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का अधिकार देता है.

क्रीमी लेयर की पहचान समिति कब बनी?

केंद्र सरकार की ओर से जस्टिस राम नंदन प्रसाद समिति का गठन किया गया था. इसी समिति ने 1993 में ओबीसी क्रीमी लेयर की पहचान के लिए मानदंड सुझाए थे. इन्हीं सिफारिशों के आधार पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 1993 में मेमोरेंडम जारी किया था.

ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा क्या है?

लागू मानदंडों के तहत लगातार तीन वर्षों तक सालाना आठ लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों को क्रीमी लेयर के दायरे में रखा जाता है. हालांकि, शेष आय को तय करते समय वेतन और कृषि से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाता. यह समझना जरूरी है कि क्रीमी लेयर का फैसला केवल परिवार की कुल आमदनी देखकर नहीं होता. माता-पिता का पद और उनकी सेवा श्रेणी भी अहम है.

सैलरी को लेकर क्या था विवाद?

इस पूरे विवाद की जड़ 1993 के सरकारी आदेश और 2004 में जारी स्पष्टीकरण में है. 1993 के आदेश में कहा गया था कि क्रीमी लेयर की आय-सम्पत्ति जांच करते समय माता-पिता की सैलरी और कृषि से होने वाली आमदनी को नहीं जोड़ा जाएगा. इसके पीछे मकसद यह था कि आरक्षण से बाहर करने का आधार सिर्फ वेतन नहीं, बल्कि माता-पिता की सामाजिक और सेवा संबंधी स्थिति भी हो. 14 अक्टूबर 2004 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक स्पष्टीकरण जारी किया. इसमें कहा गया कि पीएसयू, बैंकों और दूसरे संस्थानों में काम करने वाले माता-पिता के पदों की सरकारी पदों के बराबर स्थिति तय नहीं होने पर उनकी सैलरी को आय जांच में शामिल किया जा सकता है. यहीं से विवाद उठा.

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