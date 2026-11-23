आमतौर पर चोर रिहायशी इमारतों में सोना, नकदी या इलेक्ट्रॉनिक सामान चुराने के इरादे से घुसते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक चोर ने जूते-चप्पलों पर ही हाथ साफ कर दिया. शिबपुर की एक हाउसिंग सोसाइटी में घुसे इस चोर ने करीब 40 परिवारों के महंगे फुटवियर चुरा लिए. इनकी कुल कीमत लगभग 1.2 लाख रुपये बताई गई है. चोरी की यह घटना 22 नवंबर को सुबह 4 से 5 बजे के बीच हैप्पी गार्डन हाउसिंग सोसाइटी में हुई. यह परिसर राज्य सचिवालय नबन्ना से कुछ ही दूरी पर स्थित है.

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निवासियों की तरफ से शिबपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी गई संयुक्त शिकायत के मुताबिक, चोर सोसाइटी की उत्तर-पूर्वी दिशा में बनी चारदीवारी फांदकर अंदर दाखिल हुआ. हैरानी की बात यह है कि मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी.

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परिसर में घुसने के बाद चोर ने सबसे पहले ब्लॉक B में फ्लैटों के बाहर रखी जूतों की अलमारियों को खंगाला. इसके बाद वह ब्लॉक A में पहुंचा. सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में वह गलियारों में आराम से घूमता और महंगे स्नीकर्स, सैंडल और फॉर्मल जूते दो बड़े बैग में भरता दिखाई दिया. इसके बाद वह उसी दीवार को फांदकर बाहर निकल गया.

दो महीने में दूसरी बार सुरक्षा में सेंध

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इस घटना से सोसाइटी के लोग हैरान और चिंतित हैं. पिछले दो महीनों में यह दूसरी बार है जब परिसर की सुरक्षा में सेंध लगी है. पहली घटना के दौरान घुसा व्यक्ति बिना कुछ चुराए लौट गया था. अब निवासियों को आशंका है कि वह रेकी करने आया हो सकता है. सोसाइटी में कई बुजुर्ग अकेले रहते हैं. ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति का दो बार सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर अंदर पहुंचना लोगों की चिंता बढ़ा रहा है.

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निवासियों ने चोरी का सीसीटीवी फुटेज शिबपुर पुलिस को सौंप दिया है. उन्होंने पुलिस से FIR दर्ज करने, चोर की पहचान कर उसे पकड़ने और इलाके में रात की गश्त बढ़ाने की मांग की है. लोगों का कहना है कि सुरक्षा में ऐसी चूक भविष्य में किसी गंभीर वारदात का खतरा पैदा कर सकती है.

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