scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सिसकती जिंदगी और गांव में दहशत... आजमगढ़ कांड के बाद 6 बच्चियों और 2 महिलाओं ने छोड़ा घर! बिखरते परिवार की कहानी

आजमगढ़ के शंभूपुर गांव में एक परिवार से जुड़ी पांच मौतों के बाद अब पीछे बची जिंदगी डर और अनिश्चितता के बीच गुजर रही है. परिवार की दो महिलाएं और छह बच्चियां गांव छोड़कर सुलतानपुर में रिश्तेदार के यहां रहने को मजबूर हैं. जिस घर में कभी परिवार रहता था, उस पर पुलिस का ताला लगा है. पूरा परिवार अपने गांव से डरकर दूर रह रहा है.

Advertisement
X
परिवार के सामने एक तरफ मौतों का दुख, उसके बाद शुरू हुई जिंदगी की मुश्किलें. (Photo: Screengrab)
परिवार के सामने एक तरफ मौतों का दुख, उसके बाद शुरू हुई जिंदगी की मुश्किलें. (Photo: Screengrab)

आजमगढ़ का एक घर... जहां कभी बच्चों की आवाजें आती थीं. लोग आते-जाते थे. परिवार के लोग साथ बैठते थे. लेकिन अब उसी घर के दरवाजे पर पुलिस का ताला लगा है. घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है. जो लोग उस घर में रहते थे, वो अब अपने गांव से दूर रिश्तेदार के यहां रह रहे हैं.

ये कहानी आजमगढ़ के शंभूपुर गांव की है. एक ऐसी घटना के बाद, जिसमें एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. अब परिवार में दो महिलाएं और छह बच्चियां बची हैं. ये सभी सुलतानपुर के महमूदपुर गांव में रिश्तेदारों के यहां रहने को मजबूर हैं. इन बच्चियों के सामने अब पढ़ाई से लेकर पेट पालने तक के सवाल हैं. महिलाओं के सामने जिंदगी दोबारा खड़ी करने की चुनौती है. और पूरे परिवार के मन में एक डर बैठा हुआ है.

कुछ दिन पहले शंभूपुर गांव में एक घर में पूजा-पाठ चल रहा था. परिवार के मुताबिक, गृह शांति के लिए पुरोहितों को बुलाया गया था. इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे इलाके को हिला दिया. पुलिस की जांच के मुताबिक, अरविंद सिंह पर अपनी पत्नी और घर में पूजा कराने आए दो पुरोहितों की हत्या का आरोप लगा. आरोप यह भी है कि उसने अपने एक बेटे की भी हत्या कर दी. 

सम्बंधित ख़बरें

azamgarh daughters of murderer Arvind singh (Photo: ITG)
आजमगढ़ पुलिस ने 'कातिल' अरविंद की 'अनाथ' बेटियों को लिया गोद!
Azamgarh Encounter Case
एक चिता पर हत्यारा पति, पत्नी और बेटा... आजमगढ़ में भतीजी ने दी मुखाग्नि
Azamgarh shambhupur
आजमगढ़ के शंभूपुर में सन्नाटा... चार कत्ल के बाद ऐसा है माहौल
Hostage and murder story
7 घंटे बच्चे ढाल, बाहर पुलिस घेरा, अंदर गोलियां, ADG ने बताई पूरी कहानी
Arvind Singh, 'killer' of priests Mahendra and Akhilesh (Photo: Screengrab)
आजमगढ़: कौन थे वो 2 पुरोहित, जिन्हें अरविंद सिंह ने मार डाला?
Advertisement

इसके बाद पुलिस कार्रवाई में अरविंद सिंह की भी मौत हो गई. यानी एक ही परिवार और उससे जुड़ी इस घटना में कुल पांच लोगों की जान चली गई. अब उसी घर में पुलिस का ताला लगा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. इसलिए घर के कमरों को सील किया गया है. परिवार के जो लोग बचे हैं, वो वहां नहीं रह रहे. लेकिन सिर्फ पुलिस का ताला ही वजह नहीं है. परिवार कहता है कि उन्हें डर भी लग रहा है.

यह भी पढ़ें: आत्मा का साया, घर में अनुष्ठान, फिर पत्नी और पुरोहितों पर गोलियां... आजमगढ़ कांड के पीछे 2018 की कहानी क्या है?

अब जरा उस परिवार की तरफ लौटिए, जो इस घटना के बाद बचा है. दो महिलाएं हैं, अब जिनके पति नहीं हैं, छह बच्चियां हैं, जिनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है. लेकिन जिस घर में उन्हें रहना था, वहां जाना मुश्किल है. इसलिए ये लोग सुलतानपुर के गांव पहुंच गए हैं. यहां रिश्तेदार के घर फिलहाल उनका ठिकाना है. रिश्तेदारों के यहां रहना किसी भी परिवार के लिए कुछ दिन की बात हो सकती है. लेकिन इन लोगों के सामने सवाल लंबा है. कब तक रहेंगे? बच्चियों की पढ़ाई कैसे चलेगी? घर का खर्च कैसे चलेगा? और एक सवाल- वापस अपने गांव जाएंगे तो क्या सुरक्षित रहेंगे?

Advertisement

इस डर की कहानी आज की नहीं है

परिवार के लोग कहते हैं कि शंभूपुर में डर की कहानी कई साल पुरानी है. साल 2018 में सुनील सिंह उर्फ गुड्डू सिंह की हत्या कर दी गई थी. परिवार के मुताबिक, गुड्डू सिंह को उनके पट्टीदारों ने एक निमंत्रण में जाने के दौरान मार दिया था. इस मामले में आरोपी जेल गए. लेकिन परिवार का कहना है कि बाद में आरोपी जमानत पर बाहर आ गए. 

गुड्डू सिंह की बेटी वर्षा अब अपने चाचा अरविंद सिंह की मौत को इसी पुराने डर से जोड़कर देखती हैं. वर्षा का सवाल है कि आखिर उनके चाचा इतने डर में क्यों जी रहे थे? उनके मुताबिक, अरविंद ने घर से बाहर निकलना कम कर दिया था. परिवार के बच्चों को भी स्कूल भेजने में डर लगता था. मतलब डर धीरे-धीरे घर के अंदर घुस चुका था. और अब वही डर इतना बड़ा हो गया है कि पूरा परिवार गांव छोड़कर रिश्तेदारों के यहां रहने को मजबूर है.

azamgarh case six girls two women leave home five deaths family in fear

'हम बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते थे'

वर्षा जब अपनी बात बताती हैं तो कहानी सिर्फ छह मौतों की नहीं रह जाती. वो बताती हैं कि परिवार पहले से डर के माहौल में जी रहा था. बच्चों को स्कूल भेजने तक में डर लगता था. वर्षा का कहना है कि अगर परिवार को पहले न्याय और सुरक्षा का भरोसा मिला होता, तो शायद हालात यहां तक नहीं पहुंचते. हालांकि पुराने मामले और मौजूदा घटना के बीच क्या सीधा संबंध है, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है. लेकिन परिवार की नजर में दोनों घटनाएं अलग नहीं हैं. उन्हें लगता है कि पुराने जख्म भरे नहीं और उसके बाद एक और ऐसी घटना हो गई, जिसने पूरा परिवार बिखेर दिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: आजमगढ़ के शंभूपुर में पसरा खौफ और सन्नाटा... चार कत्ल, एक एनकाउंटर के बाद ऐसा है गांव का माहौल

वर्षा से जब इस पूरे मामले को लेकर बात की गई तो वो हर बात खुलकर नहीं कह पाईं. डर की वजह से कई बातें कैमरे के सामने बताने से बचती रहीं. सोचिए, जिस परिवार ने इतना कुछ झेला हो, उसके लिए अपने ही गांव के बारे में बात करना भी कितना मुश्किल होगा. एक तरफ सामने छह बच्चियों का भविष्य है. दूसरी तरफ अपने परिवार के लोगों की मौत का सदमा. और तीसरी तरफ सुरक्षा का डर.

परिवार अब सरकार की तरफ देख रहा है. रिश्तेदार रजनीश कहते हैं कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं. परिवार ने अपनी मांगों को लेकर एक पत्र भी तैयार किया है. उनकी मांग है कि परिवार चाहता है कि मामले में न्याय हो. महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो. और उन छह बच्चियों के भविष्य के लिए कोई रास्ता निकले. क्योंकि उनके सामने जिंदगी अभी बहुत लंबी है. उनकी पढ़ाई है. उनका पालन-पोषण है. और एक ऐसा भविष्य है, जिसे लेकर परिवार के पास फिलहाल कोई साफ जवाब नहीं है.

शंभूपुर का वो घर अभी बंद है. दरवाजे पर पुलिस का ताला है. अंदर उस परिवार की जिंदगी की चीजें हैं. बाहर एक पूरा गांव है, जहां इस घटना की चर्चा है. और सुलतानपुर में एक रिश्तेदार के घर छह बच्चियां और दो महिलाएं हैं, जो अपने अगले दिन का इंतजार कर रही हैं. छह मौतों के बाद बची जिंदगी को संभालना शायद सबसे मुश्किल होगा. इन महिलाओं और बच्चियों के लिए अब यही सबसे बड़ी लड़ाई है. एक तरफ उन्हें उस घटना का दर्द सहना है, जिसे वो शायद कभी भूल नहीं पाएंगी. दूसरी तरफ उन्हें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है. पर सवाल वही है- कैसे? घर पर ताला लगा है. गांव में डर है. सामने भविष्य है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'जो औरत पति को मारने की कोशिश...', गोविंदा की 'गर्लफ्रेंड' ने सुनीता पर लगाए गंभीर आरोप, सरेआम लताड़ा |
    ट्रंप और मीडिया की जंग तेज, व्हाइट हाउस ने CNN को 'एयर फोर्स वन' में सफर करने से रोका |
    'जलन कैसी वो तो किसी अजूबे से कम नहीं...', वैभव सूर्यवंशी को लेकर इस भारतीय खिलाड़ी ने खोला ड्रेसिंग रूम का राज? |
    Asian Games: भारत ने पाकिस्तान को धो डाला... स्क्वैश फाइनल में पहुंचे अभय सिंह, अनाहत भी छाईं |
    MLC चुनाव से पहले PK को झटका, उम्मीदवार बनने के बाद भूषण झा ने छोड़ी पार्टी, अब निर्दलीय लड़ेंगे |
    पितृ पक्ष 2026: 26 या 27 सितंबर? जानिए जानें तर्पण और पिंडदान की सही तारीखें |
    चुनाव की सरगर्मियों के बीच दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, थोड़ी देर में पीएम मोदी से मिलेंगे |
    100 की स्पीड, आमने-सामने की भिड़ंत और उड़ गए परखच्चे... दिल दहला देगा बाइक हादसे का ये VIDEO |
    Pitra Paksha 2026: पितृ पक्ष में इन रूपों में आपके घर आ सकते हैं पूर्वज, गलती से भी न करें अनदेखा |
    शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव आयोग और CEC ज्ञानेश कुमार को घेरा
    Advertisement