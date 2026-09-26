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ट्रंप और मीडिया की जंग तेज, व्हाइट हाउस ने CNN को 'एयर फोर्स वन' में सफर करने से रोका

बीजेपी मंत्री उमेश राय ने चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों के विरोध पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव के समय अलग-अलग हो जाते हैं, जबकि अभी एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं. उमेश राय ने आरोपों के सबूत होने पर सड़क पर उतरने के बजाय कोर्ट जाने की बात कही.

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व्हाइट हाउस ने सीएनएन को एयर फोर्स वन में यात्रा करने से रोका. (File Photo- Reuters)
व्हाइट हाउस ने सीएनएन को एयर फोर्स वन में यात्रा करने से रोका. (File Photo- Reuters)

व्हाइट हाउस ने शनिवार को CNN को एयर फोर्स वन में यात्रा करने से रोक दिया. इसके साथ ही CNN के टेलीविजन प्रेस पूल से जुड़े काम भी प्रभावित हुए. यह कदम प्रशासन और न्यूज मीडिया के बीच चल रहे विवाद के और बढ़ने के तौर पर सामने आया है.

CNN के मुताबिक, नेटवर्क को डोनाल्ड ट्रंप के साथ शनिवार को टेनेसी जाने के लिए एयर फोर्स वन में यात्रा करनी थी. ट्रंप एक कॉलेज फुटबॉल गेम के लिए टेनेसी जा रहे थे. हालांकि, शुक्रवार को व्हाइट हाउस की ओर से प्रेस कॉर्प्स को ट्रंप के शनिवार के कार्यक्रम को लेकर भेजी गई जानकारी में CNN का नाम शामिल नहीं था. इसके बाद व्हाइट हाउस ने CNN को एयर फोर्स वन में शामिल नहीं किया. वॉशिंगटन पोस्ट ने सबसे पहले CNN को एयर फोर्स वन से बाहर रखे जाने की खबर दी थी.

यह घटना ऐसे समय हुई है, जब एक सप्ताह पहले ट्रंप ने CNN, एमएस नाउ और पॉलिटिको की व्हाइट हाउस तक पहुंच रद्द कर दी थी. ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल को लेकर प्रतिकूल रिपोर्टिंग का हवाला देते हुए यह कदम उठाया था. ट्रंप ने उस समय ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि मीडिया संस्थानों को लगातार 'फिक्शन और झूठ' लिखने या रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अन्य मीडिया संस्थानों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई करने की बात कही थी.

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ट्रंप के कदम का विरोध हुआ था

इस कदम के बाद व्हाइट हाउस प्रेस पूल की ओर से विरोध किया गया था और ट्रंप की वीडियो कवरेज को निलंबित कर दिया गया था. प्रेस पूल पत्रकारों का एक समूह है, जो राष्ट्रपति की यात्राओं को कवर करता है और उन मीडिया संस्थानों को लिखित तथा मल्टीमीडिया रिपोर्ट उपलब्ध कराता है, जो किसी कार्यक्रम में मौजूद नहीं हो सकते.

ट्रंप के दूसरे प्रशासन की शुरुआत 2025 में होने के बाद से व्हाइट हाउस ने हर दिन प्रेस पूल के जरिए राष्ट्रपति को कवर करने वाले मीडिया संस्थानों का चयन किया है. इससे पहले यह काम व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के समन्वय में होता था. सोमवार को व्हाइट हाउस टेलीविजन प्रेस पूल ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि जनता को अपनी सरकार के बारे में सटीक और स्वतंत्र जानकारी पाने का महत्वपूर्ण अधिकार है. बयान में कहा गया कि किसी प्रशासन को किसी मीडिया संस्थान की रिपोर्टिंग से असहमति के कारण उसे प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए.

इसके बाद CNN, एमएस नाउ और पॉलिटिको ने मुकदमा दायर करते हुए व्हाइट हाउस के प्रतिबंध को फर्स्ट अमेंडमेंट का उल्लंघन बताया. वहीं, न्याय विभाग के वकीलों ने कहा कि प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है और उन्होंने 'संवेदनशील' तथा 'वर्गीकृत' जानकारी से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों का हवाला दिया.

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जिनपिंग के कार्यक्रम से भी रोक

अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज टिमोथी केली ने मीडिया संस्थानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ट्रंप प्रशासन को व्हाइट हाउस में उनकी पहुंच बहाल करने का आदेश दिया. इसके बाद गुरुवार सुबह CNN, एमएस नाउ और पॉलिटिको के पत्रकार व्हाइट हाउस में प्रवेश की कोशिश करने पहुंचे, लेकिन उन्हें दोपहर तक प्रवेश नहीं दिया गया. कुछ घंटे बाद CNN की संपादकीय टीम और एमएस नाउ के एक रिपोर्टर को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा के मौके पर आयोजित स्टेट डिनर को कवर करने से भी रोक दिया गया.

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