scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आजमगढ़ के शंभूपुर में पसरा खौफ और सन्नाटा... चार कत्ल, एक एनकाउंटर के बाद ऐसा है गांव का माहौल

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के शंभूपुर गांव में मंगलवार देर शाम तिहरे हत्याकांड की घटना ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया. मुख्य आरोपी अरविंद सिंह की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद गांव में खौफ और सन्नाटा छा गया है.

Advertisement
X
आजमगढ़ के शंभूपुर गांव में चार मर्डर और एनकाउंटर के बाद खौफ पसरा हुआ है
आजमगढ़ के शंभूपुर गांव में चार मर्डर और एनकाउंटर के बाद खौफ पसरा हुआ है

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अहरौला इलाके का शंभूपुर गांव मंगलवार देर शाम गोलियों की आवाज और तिहरे हत्याकांड से दहल उठा. बुधवार भोर में मुख्य आरोपी अरविंद सिंह के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद गांव में खौफ और सन्नाटा पसर गया. सुबह गांव की गलियों में आम लोगों से ज्यादा पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी दिखाई दिए. हर आने-जाने वाले पर पुलिस की नजर थी.

शंभूपुर पहुंचते ही वारदात का असर साफ नजर आया. गांव में रास्ता पूछने पर लोग बिना ज्यादा बातचीत किए अरविंद सिंह के घर की तरफ इशारा कर देते हैं. उसके घर की ओर जाने वाली गली में पुलिस की गाड़ियां और बाइक खड़ी थीं. जिस घर में वारदात हुई, उसे पुलिस ने सील कर दिया है और बाहर पुलिस तैनात दिखी.

अरविंद का मकान परिवार की आर्थिक स्थिति की कहानी भी बताता है. काले लोहे के गेट के अंदर छोटा सा आंगन है. सामने ईंटों के खंभों पर सीमेंट की चादर डालकर रहने की जगह बनाई गई है. दीवारों पर न प्लास्टर है और न रंग-रोगन. आंगन के एक तरफ खुले हिस्से में नहाने की जगह बनी हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

Hostage and murder story
7 घंटे बच्चे ढाल, बाहर पुलिस घेरा, अंदर गोलियां, ADG ने बताई पूरी कहानी
azamgarh 4 murders 3 children hostage stun grenade tear gas encounter 8 hour operation
आजमगढ़: बबीता के चक्कर में हुई थी अरविंद के बड़े भाई की हत्या!
Himanshu Mishra, priest who survived Azamgarh incident (Photo: ITG)
आजमगढ़: 'पिता को मेरे सामने गोली मारी, मैं दीवार कूद कर भागा'
पत्नी और पुरोहितों की हत्या के बाद बच्चों को बना लिया था बंधक. (Photo: ITG)
सिसकने की आवाज, बंद कमरा और 8 घंटे... आजमगढ़ के मासूमों की कहानी!
Azamgrah Crime
अरविंद ने पत्नी और पुरोहितों पर क्यों की फायरिंग?

बताया गया कि अरविंद के पास मौजूद रिवॉल्वर उसके बड़े भाई सुनील सिंह की मौत के बाद विरासत में उसके नाम ट्रांसफर हुई थी. गांव के लोगों के मुताबिक, वह इसे अक्सर अपने साथ रखता था.

Advertisement

Azamgarh

परिवार में बचीं बुजुर्ग दादी और पोतियां

अरविंद के घर के पास करीब 80 वर्षीय उसकी मां श्यामबाला सिंह लोगों से घिरी मिलीं. आंखों में आंसू लिए वह मंगलवार शाम से हुई घटनाओं के बारे में बता रही थीं. परिवार पर पहले भी मुश्किलें आ चुकी थीं. अरविंद के बड़े भाई सुनील सिंह की 2018 में हत्या हो गई थी. उनकी पत्नी बाद में अपनी तीन बेटियों के साथ दिल्ली चली गईं. गांव के आशुतोष सिंह ने बताया कि वह अरविंद का बचपन का दोस्त था. दोनों ने बचपन और युवावस्था का काफी वक्त साथ बिताया, लेकिन 2018 में बड़े भाई की हत्या के बाद अरविंद ने धीरे-धीरे दोस्तों और गांव के लोगों से दूरी बना ली थी. वह काफी हद तक अकेला रहने लगा था.

मंगलवार की घटना ने परिवार को और बिखेर दिया. आरोप है कि अरविंद ने अपनी पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी. बाद में पुलिस मुठभेड़ में उसकी भी मौत हो गई. बुजुर्ग श्यामबाला को पड़ोस के एक परिवार ने अपने घर में सहारा दिया है.

700 मीटर दूर पुरोहित के घर भी मातम

अरविंद के घर से करीब 700 मीटर की दूरी पर पुरोहित महेंद्र पाठक का घर है. खेतों और पगडंडियों से होकर वहां पहुंचने पर घर के बाहर उनके बड़े भाई राजेंद्र पाठक बैठे मिले, जबकि अंदर से परिवार की महिलाओं के रोने की आवाज आ रही थी. राजेंद्र पाठक के लिए यह समझना मुश्किल है कि जिस परिवार में उनकी कई पीढ़ियां पूजा-पाठ कराती आई हैं, उसी परिवार के अरविंद ने उनके छोटे भाई की हत्या क्यों कर दी. परिवार के मुताबिक, महेंद्र पाठक गांव में ही पूजा-पाठ और पुरोहिती करते थे.

Advertisement

सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर है कि पुरोहित अरविंद के ही घर धार्मिक अनुष्ठान कराने पहुंचे थे. परिजनों के मुताबिक, अरविंद की ग्रह-नक्षत्र संबंधी परेशानियों की शांति के लिए महामृत्युंजय पाठ कराया जा रहा था. इसी दौरान वारदात हो गई. गांव में लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि धार्मिक अनुष्ठान के बीच हालात इस हद तक बिगड़ गए.

Azamgarh

गलियों में पुलिस, ग्रामीणों में खौफ

घटना के अगले दिन शंभूपुर में सामान्य चहल-पहल गायब दिखाई दी. लोग या तो अपने घरों और कामों तक सीमित थे या घटना की चर्चा कर रहे थे. गांव में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी भी वारदात की गंभीरता का अहसास करा रही थी. पुलिस की तैनाती का मकसद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ किसी तरह के तनाव को फैलने से रोकना भी है.

बुधवार दोपहर पुलिस अरविंद, उसकी पत्नी, बेटे और दो पुरोहितों की मौत से जुड़ी पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में जुटी रही. करीब दोपहर एक बजे पुलिस अरविंद की बुजुर्ग मां श्यामबाला को पोस्टमार्टम हाउस लेकर गई, ताकि वह अंतिम संस्कार से पहले अपने बेटे, बहू और पोते को आखिरी बार देख सकें. कुछ ही घंटों में कई मौतें देख चुका शंभूपुर अब शांत है, लेकिन यह सामान्य दिनों वाली शांति नहीं है. गांव की गलियों में पुलिस का पहरा और लोगों के चेहरों पर पसरा खौफ मंगलवार रात की घटना की भयावहता बयां कर रहा था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आजमगढ़ के शंभूपुर में पसरा खौफ और सन्नाटा... चार कत्ल, एक एनकाउंटर के बाद कैसा है गांव का माहौल |
    नकली सोना बेचने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश, यूपी STF ने दो दबोचे |
    240KM की रफ्तार... प्रो ऑफरोडिंग वालों के लिए लॉन्च हुई SUV, इतनी है कीमत |
    वर्ल्ड कप 2027 का मास्टरप्लान लीक! क्या रोहित-कोहली खेलेंगे? कोच गंभीर ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा |
    'मैं पुराने अंडरगार्मेंट्स बेचती हूं, अच्छे पैसे मिलते हैं...' महिला ने बताया- कौन खरीदता है ये |
    Chana Dal Kachori: रात की बची दाल फेंक देते हैं? सुबह नाश्ते में बनाएं चना दाल की खस्ता कचौड़ी, पड़ोसी भी पूछेंगे रेसिपी |
    सचिन तेंदुलकर की निवेश वाली कंपनी ला रही IPO, आपने भी सुना होगा नाम! |
    Budh Gochar 2026: पितृपक्ष के पहले दिन बुध का गोचर, 26 सितंबर से इन 4 राशियों पर होगा धनवर्षा |
    जिंदगी से जंग लड़ रहा 'FIR' एक्टर, 9वीं बार अस्पताल में भर्ती... बेचा घर, पाई-पाई को मोहताज परिवार, मांगी मदद |
    नैनीताल में मां नंदा-सुनंदा की विदाई, उमड़ा आस्था का सैलाब
    Advertisement