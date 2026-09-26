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MLC चुनाव से पहले PK को झटका, उम्मीदवार बनने के बाद भूषण झा ने छोड़ी पार्टी, अब निर्दलीय लड़ेंगे

बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है. उम्मीदवार बनने के बाद भूषण कुमार झा ने जन सुराज को बाय-बाय कह दिया है. अब वो निर्दलीय लड़ेंगे. उनके पार्टी छोड़ने के बाद जन सुराज ने नए उम्मीदवार का ऐलान किया है.

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प्रशांत किशोर को बड़ा झटका. (फाइल फोटो)
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका. (फाइल फोटो)

बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव होना है. चुनावी कार्यक्रम जारी हो चुका है. सियासी उठापटक भी तेज है. इस बीच जन सुराज उम्मीदवार संस्थापक प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है. जन सुराज का उम्मीदवार बनने के बाद भूषण कुमार झा ने पार्टी छोड़ दी है. उन्होंने तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ ही पीके पर कई आरोप भी लगाए हैं.

उधर, भूषण कुमार के जन सुराज उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद पार्टी की ओर से नए उम्मीदवार का ऐलान हो गया है.  अब जन सुराज ने तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्याम नंदन यादव को प्रत्याशी बनाया है. प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने आनन फानन नए उम्मीदवार की घोषणा की है. अब बात करते हैं भूषण कुमार के आरोपों की.

भूषण कुमार ने एक बयान जारी किया है. इसमें उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं ने मेरी चुनावी मीटिंग में भाषण को रिकॉर्ड करने से रोका. मुझ पर दवाब बनाया गया कि आपको वही बोलना है जो मैं कहूं, जो मुझे आपत्तिजनक लगा.

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'साथी भी असहज महसूस करने लगे'

भूषण का कहना है, मेरे साथ गए शिक्षक साथी भी जन सुराज पार्टी के इस तरह के व्यवहार से असहज महसूस करने लगे. बैठक से निकलने के बाद मैंने सैंकड़ों शिक्षक साथियों से बात की, जिसमें अधिकतर साथियों ने मुझे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की सलाह दी है.

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विधान परिषद चुनाव का शेड्यूल

8 सीटों पर चुनाव का कार्यक्रम जारी हो गया है. अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी, जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. 6 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे. उम्मीदवार 9 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं. वहीं, 23 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा. फिर 27 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी. 

इन निर्वाचन क्षेत्रों में होगा चुनाव

विधान परिषद की जिन सीटों पर चुनाव होगा उसमें 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हैं. स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, तिरहुत, कोसी और दरभंगा शामिल हैं. जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, तिरहुत, सारण और दरभंगा में चुनाव होगा.

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