Pitra Paksha 2026: पितृ पक्ष में इन रूपों में आपके घर आ सकते हैं पूर्वज, गलती से भी न करें अनदेखा

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष आते ही घर-परिवार में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. यह समय केवल पूर्वजों के नाम पर पूजा-पाठ करने का नहीं, बल्कि उन्हें याद करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज अपने वंशजों के बीच आते हैं और उनके जीवन में सुख-शांति का आशीर्वाद देते हैं.

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लेकिन क्या पितर हमेशा किसी अदृश्य रूप में ही हमारे आसपास रहते हैं? धार्मिक मान्यताओं में इसका जवाब कुछ अलग मिलता है. कहा जाता है कि पितर कभी-कभी ऐसे रूपों में भी हमारे सामने आ सकते हैं, जिन्हें हम सामान्य जीव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. यही वजह है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान घर के दरवाजे पर आने वाले जीव-जंतुओं और जरूरतमंद लोगों के साथ व्यवहार को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

कौआ बनकर आ सकते हैं पितर

श्राद्ध कर्म में कौए को विशेष महत्व दिया गया है. धार्मिक मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान कौए के माध्यम से पितर अन्न ग्रहण करते हैं. यही कारण है कि श्राद्ध का भोजन तैयार करने के बाद सबसे पहले कौए को भोजन कराने की परंपरा कई परिवारों में आज भी निभाई जाती है.

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ऐसा माना जाता है कि अगर पितृ पक्ष के दौरान घर की छत, आंगन या दरवाजे पर कौआ आए तो उसे भगाना नहीं चाहिए. अपनी श्रद्धा के अनुसार उसे भोजन या अन्न-पानी दिया जा सकता है. इसे पितरों के प्रति सम्मान और सेवा का प्रतीक माना जाता है.

जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाएं

पितृ पक्ष के दौरान अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई गरीब, भूखा, साधु, अतिथि या जरूरतमंद व्यक्ति आ जाए तो उसका अपमान न करने की सलाह दी जाती है.

धार्मिक दृष्टि से अतिथि सेवा और दान-पुण्य को श्राद्ध कर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है. मान्यता है कि जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना भी पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का एक माध्यम हो सकता है.

इसलिए यदि सामर्थ्य हो तो ऐसे व्यक्ति को भोजन, पानी, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार आवश्यक वस्तु जरूर दें. पितृ पक्ष का मूल भाव भी सेवा, स्मरण और दान से जुड़ा हुआ है.

घर के आसपास गाय दिखे तो न करें अनदेखा

हिंदू धर्म में गाय को लंबे समय से पूजनीय माना गया है. पितृ पक्ष में भी गाय को भोजन कराने की परंपरा कई जगह देखने को मिलती है.

अगर श्राद्ध पक्ष के दौरान गाय आपके घर के आसपास आ जाए तो उसे श्रद्धा से भोजन या चारा खिलाया जा सकता है. मान्यता है कि जीवों की सेवा और उन्हें अन्न देना पुण्यकारी होता है. इस दौरान किसी भी जीव को अनावश्यक रूप से परेशान करने से बचना चाहिए.

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कुत्ते को भी न भगाएं

पितृ पक्ष के दौरान घर के आसपास कुत्ते का आना भी धार्मिक मान्यताओं में विशेष संकेत से जोड़ा जाता है. कुछ परंपराओं में कुत्ते को भी पितरों से संबंधित माना गया है.

ऐसे में अगर कोई कुत्ता घर के बाहर आ जाए तो उसे मारकर या डांटकर भगाने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या पानी दिया जा सकता है. खासतौर पर भूखे जीव को भोजन कराना दया और सेवा का कार्य है.

पितृ पक्ष में जीवों के प्रति क्यों रखें सम्मान?

पितृ पक्ष का उद्देश्य केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं माना जाता. यह समय हमें अपने परिवार, पूर्वजों और प्रकृति के साथ अपने संबंध को याद करने का अवसर भी देता है.

धार्मिक मान्यताओं में यह विचार मिलता है कि पितर अलग-अलग रूपों में हमारे पास आ सकते हैं. इसलिए इस अवधि में घर के दरवाजे पर आने वाले किसी जीव या जरूरतमंद व्यक्ति को सिर्फ परेशानी समझकर तुरंत भगा देना उचित नहीं माना जाता.

श्राद्ध के साथ सेवा और दान का भी महत्व

पितरों की शांति और तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं. इसके साथ ही जरूरतमंदों को भोजन कराना और दान करना भी कई धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण माना गया है. श्राद्ध कर्म में तिल, जल, कुशा, अक्षत और जौ जैसी वस्तुओं का भी विशेष महत्व बताया गया है.

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इसलिए पितृ पक्ष में अगर कोई भूखा व्यक्ति आपके सामने आए या कोई जीव भोजन की तलाश में आपके घर के आसपास पहुंचे, तो सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करना एक अच्छा मानवीय और धार्मिक भाव माना जा सकता है.

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