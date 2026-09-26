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100 की स्पीड, आमने-सामने की भिड़ंत और उड़ गए परखच्चे... दिल दहला देगा बाइक हादसे का ये VIDEO

शनिवार को पश्चिम मेदिनीपुर के सबांग में बरजीबोन पुल के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में दो बाइक सवारों समेत तीन लोग घायल हो गए. टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े.

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हादसे में 3 बाइक सवार हुए घायल. (Photo: Screengrabs)
हादसे में 3 बाइक सवार हुए घायल. (Photo: Screengrabs)

पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के सबांग में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जहां बरजीबोन पुल के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की भीषण टक्कर में 3 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के मुताबिक एक मोटरसाइकिल तेमाथानी से सबांग की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी बाइक सबांग से तेमाथानी की तरफ आ रही थी. बरजीबोन पुल के पास पहुंचते ही दोनों बाइकें अचानक आमने-सामने टकरा गईं. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर जा गिरे.

हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने घायलों को सड़क से उठाया और इलाज के लिए सबांग ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया. हादसे में दो बाइक सवारों के अलावा एक यात्री भी घायल हुआ है. घायलों की स्थिति को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

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तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा
घटना की सूचना मिलने पर सबांग थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों मोटरसाइकिलों को कब्जे में ले लिया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार या लापरवाही की आशंका जताई जा रही है, लेकिन दुर्घटना की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.

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पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के वक्त दोनों मोटरसाइकिलों की रफ्तार कितनी थी और क्या किसी वाहन चालक की लापरवाही से यह टक्कर हुई. स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे के बाद कुछ समय तक इलाके में तनाव और भीड़ की स्थिति बनी रही.

(इनपुट- शाहजहां)

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