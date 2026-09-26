'जलन कैसी वो तो किसी अजूबे से कम नहीं...', वैभव सूर्यवंशी को लेकर इस भारतीय खिलाड़ी ने खोला ड्रेसिंग रूम का राज?

टीम इंडिया के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बन चुके हैं. इतनी कम उम्र में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाकर बड़े-बड़े दिग्गजों को हैरान कर दिया है.

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वैभव सूर्य़वंशी जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए उसे देखने के लिए फैन्स काफी एक्साइटेड रहते हैं. फैन्स के अलावा टीम इंडिया सहित दुनिया भर के क्रिकेटरों की नजरें इस युवा बल्लेबाज पर टिकी हुई है.

हाल ही में वैभव को लेकर साथी खिलाड़ी और टेस्ट टीम के स्टार बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने खुलकर अपनी बात रखी है. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान जब जुरेल से पूछा गया कि क्या वैभव से किसी तरह की तुलना या कॉम्पिटिशन महसूस होता है तो जुरेल ने साफ मना कर दिया.

ध्रुव जुरेल ने कहा कि तुलना तो तब हो जब कोई वैसा ही खेल सके, लेकिन वैभव का खेल बिल्कुल अलग और हैरान करने वाला है. वैभव जिस तरीके से खेलते हैं वो अकेले दम पर मैच का रुख पलट देते हैं.

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'तुलना का कोई सवाल ही नहीं'

ध्रुव जुरेल ने तारीफ करते हुए कहा कि वो इस सारी तारीफ के हकदार हैं. 15 साल की उम्र में वो जिस तरह से सबकी धुलाई करते हैं वो किसी सपने जैसा लगता है. सच कहूं तो इससे कोई जलन नहीं है और ना ही कोई तुलना बनती है. हम किसकी तुलना करें? उनका खेल हमारी समझ से परे है.

जुरेल ने आगे हंसते हुए कहा कि वैभव जब पावरप्ले में गेंदबाजों की पिटाई करते हैं तो उन्हें देखकर बाकी बल्लेबाजों का भी खून खौल उठता है और लगता है कि हमें भी मौका मिले तो हम भी वैसे ही छक्के-चौके बरसाएं.

शानदार फॉर्म में चल रहे हैं जुरेल

दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल भी अपनी बेहतरीन फॉर्म में हैं. हाल ही में उन्होंने टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए अहम रन बनाए हैं. राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में धमाल मचाने वाले और भारत के लिए टेस्ट मैचों में शानदार पारियां खेल चुके जुरेल अब टीम के एक भरोसेमंद बल्लेबाज बन चुके हैं.

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