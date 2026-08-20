राम मंदिर में कब तक पूरे होंगे लंबित निर्माण कार्य, समीक्षा बैठक के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने बताया

राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हैं. राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के बीच गुरुवार को अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में भवन निर्माण समिति की बैठक हुई. इस बैठक में नृपेंद्र मिश्रा ने श्रीराम जन्मभूमि परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति के साथ ही लंबित कार्यों और निर्माण एजेंसियों के भुगतान समेत अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की.

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नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक के बाद कहा कि परिसर के अधिकतर निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरे कर लिए जाने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि परिसर में मुख्य रूप से ऑडिटोरियम और संग्रहालय से जुड़े काम जारी रहेंगे. नृपेंद्र मिश्रा ने यह भी जानकारी दी है कि निर्माण कार्य में लगी प्रमुख एजेंसियों एलएंडटी और टाटा के कर्मचारी 30 अक्टूबर तक निर्माण स्थल से हट जाएंगे.

उन्होंने एलएंडटी और टाटा, सोमपुरा जैसी निर्माण एजेंसियों के स्तर पर लंबित कार्य और भुगतान की भी समीक्षा की. राम मंदिर परिसर में निर्माणाधीन संग्रहालय में कुल 20 गैलरियां बनाई जा रही हैं. इन गैलरियों में आधुनिक तकनीक और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के जरिए भगवान राम के जीवन, रामायण और मंदिर से जुड़े प्रसंगों को श्रद्धालुओं के लिए जीवंत रूप में प्रस्तुत करने की तैयारी है.

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बताया जाता है कि संग्रहालय की गैलरी नंबर-7 में इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से मंदिर परिसर के दिव्य और भव्य स्वरूप का अनुभव कराने की योजना है. वहीं गैलरी नंबर-17 में भगवान राम के वनगमन और नदियों से जुड़े प्रसंगों को अत्याधुनिक तकनीक के जरिये प्रदर्शित किया जाएगा. संग्रहालय के निर्माण और तकनीकी विकास में आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों का तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है.

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राम मंदिर परिसर की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है. इसे दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि, इसके बाद सुरक्षा उपकरणों की स्थापना में करीब दो महीने का अतिरिक्त समय लगने की संभावना है. राम मंदिर परिसर को अंतिम रूप देने के साथ अब भवन निर्माण समिति का जोर निर्माण कार्यों के साथ-साथ संग्रहालय, ऑडिटोरियम, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा करने पर है.

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